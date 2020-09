Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft zijn Swift-serie bijgewerkt met drie modellen van twee nieuwe laptops: Acer Swift 5 (SF514-55) en Swift 3 (SF313-53 en SF314-59). Ze worden geleverd met Intels nieuwe 11e generatie Core-processors en ze maken deel uit van Intels Evo-platform , een re-branding van Project Athena .

De Acer Swift 5 is dun en licht met een scherm / behuizing-verhouding van 90 procent. Het biedt een batterijduur van 17 uur met snel opladen. Na slechts 30 minuten opladen, kunt u zogenaamd vier uur gebruiken. De laptop kan worden uitgerust met i5- of i7-processors en is voorzien van een 14-inch 1080p-scherm bedekt met "antimicrobieel" Corning Gorilla Glass dat een helderheid van 340 nit biedt en 100 procent van het sRGB-kleurengamma beslaat.

Binnenin zit Intels Iris Xe-graphics. Ondanks al die technologie weegt de Swift 5 slechts 2,29 pond (1,03 kg).

Acers Swift 3 kan ook worden uitgerust met ofwel Intels 11e generatie Intel Core i7 of de Core i5 processor. Maar terwijl de Swift 5 slechts in één maat verkrijgbaar is, wordt de Swift 3 geleverd in 13 inch of 14 inch. Het 13-inch model heeft een 2K-display. Het 14-inch model heeft een 1080p full HD-scherm.

Het 13-inch 2K-model van de Swift 3 heeft een groter scherm met een beeldverhouding van 3: 2, dat 100 procent van het sRGB-kleurbereik beslaat en een helderheid van 400 nits kan bereiken. Het weegt 2,62 pond (1,19 kg) en is 0,63 inch (15,9 mm) dik. Wat het 14-inch model van de Swift 3 betreft, het heeft ook dunne randen, waardoor het een scherm / behuizing-verhouding van 82,73 procent heeft. Hij weegt 1,2 kg (2,65 pond) en is 15,59 mm (0,63 inch) dik.

Beide zijn voorzien van een volledig metalen chassis met toetsenborden met achtergrondverlichting, ondersteuning voor Windows Hello-aanmeldingen met een vingerafdruklezer en tot 16 GB LPDDR4X RAM. De Swift 5 en Swift 3 worden in november gelanceerd. De Swift 5 begint bij $ 1.000, terwijl de Swift 3 begint bij $ 700 voor het 14-inch model.

De 13-inch Swift 3 begint bij $ 800.

Geschreven door Maggie Tillman.