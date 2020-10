Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar heeft Acer een tweeledig lanceringsschema: in het voorjaar daalt het neer in New York City voor zijn jaarlijkse wereldwijde persconferentie (GPC); aan het einde van de zomer maakt het gebruik van de IFA-techshow in Berlijn om zijn aankomende producten aan te kondigen.

Aangezien 2020 het jaar is dat het is, is de GPC 2020 natuurlijk veranderd in een live stream-evenement dat alleen online is. Hier is alles wat u moet weten over hoe u kunt kijken.

Voor 2020 vindt het evenement plaats op 23 juni. Hier zijn lokale tijden voor een internationaal publiek:

14:00 BST (VK)

15:00 CEST (Europa)

09:00 EDT (oostkust, VS)

06:00 PDT (West Coast USA)

22:00 uur SGT (Singapore / HK / Taiwan)

Acer heeft verschillende manieren onthuld om te kijken. U kunt de YouTube-video (ingesloten bovenaan de pagina) bekijken , bekijken op Facebook of naar de speciale evenementenwebsite van Acer gaan .

Je kunt alle actie in realtime bekijken terwijl Jason Chen, CEO van Acer, het podium betreedt om aan te kondigen wat, zoals het evenement wordt genoemd, Next komt bij Acer - voor dit jaar en daarna.

We stemmen af om te zien waar de actie over gaat en brengen u het nieuws op de hele site.

