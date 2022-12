EE Pocket-lint Awards 2022: Laptop van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is een geweldig jaar geweest voor laptop releases, met een aantal echt unieke ontwerpen op de markt, samen met aanzienlijke prestatieverbeteringen over de hele linie.

Het is altijd moeilijk om een favoriet te kiezen, en dit jaar is dat meer dan ooit het geval. We zagen grensverleggende modellen met opvouwbare schermen, slimme convertibele ontwerpen en steeds hoogwaardigere Chromebooks die allemaal grote indruk maakten.

Uiteindelijk kan er echter maar één winnaar zijn in de EE Pocket-lint Awards 2022, en het is gemakkelijk te zien hoe deze mix van schoonheid, draagbaarheid en praktisch nut onze toppositie haalde.

Laptop van het jaar: Apple MacBook Air (M2, 2022)

De M2-aangedreven MacBook Air is een laptop die zo ongeveer alles goed doet. Hij heeft een toonaangevend ontwerp, gecombineerd met prestaties en een batterijduur die niet onderdoen voor de allerbeste.

Bovendien is het een redelijk geprijsd toestel met een slank en lichtgewicht ontwerp dat u onderweg niet zal belasten. Wat je ook nodig hebt, de kans is groot dat de MacBook Air het met gemak aankan.

Met slankere randen op het scherm ziet het model uit 2022 er veel moderner uit, terwijl het chassis profiteert van een volumereductie van 20 procent. Denk echter niet dat deze kleinere afmetingen gelijkstaan aan lagere prestaties: het M2-silicium levert tot 18 procent snellere verwerking en tot 35 procent snellere graphics.

Hooggeprezen: Dell XPS 13 Plus

Hij haalde misschien niet helemaal onze toppositie, maar de Dell XPS 13 Plus was een van de spannendste laptopreleases van het jaar. Dell gooide de regels uit het raam met zijn gedurfde herontwerp, en het resultaat is een prachtige, futuristische ultraportable die zeker de aandacht zal trekken.

Zoals bij alle XPS 13 modellen krijg je veel vermogen, een compact draagbaar chassis en een prachtig bijna-bezelvrij scherm. Deze keer is er echter een onzichtbaar trackpad met haptische feedback van de volgende generatie, en het is een genot om te gebruiken.

Het toetsenbord is ook opvallend, met ruime toetsen en een zero-lattice ontwerp, het strekt zich uit over de gehele breedte van de behuizing om een compromisloze type-ervaring te bieden op wat normaal gesproken een krappe behuizing zou zijn. Er is ook een innovatief touch-panel ontwerp met achtergrondverlichting voor de functiebalk en mediaknoppen. Als u een machine wilt die eruitziet alsof hij uit de toekomst komt, is dit het model voor u.

De beste van de rest

Natuurlijk zijn dit niet de enige uitstekende laptops van het jaar. Ook in de rest van het pakket was de concurrentie sterk. De Acer Swift 5 maakte indruk op ons met zijn luxueuze details en briljante prestaties. De MacBook Pro M2 liet ons zien hoe het nieuwste silicium van Apple zijn spierballen kan laten zien met de juiste koeling. De Lenovo Yoga Slim 7i Pro X vervaagde de grens tussen een ultrabook met hoge prestaties en een lichtgewicht game-machine. En tot slot gaf de LG Gram 16 ons het ultieme gebruiksgemak, met een enorm scherm, veel kracht en een verbazingwekkend lichte behuizing.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Chris Hall.