EE Pocket-lint Awards 2022: Gaming Laptop van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn de laatste jaren veel interessante gaming laptops uitgebracht. Met de nieuwste hardware, waaronder krachtige specs en schermen met hoge verversingssnelheid, die zorgen voor oogstrelende beelden voor de meest recente games.

We hebben een brede selectie van machines gezien, van dunne, kleine en draagbare tot modellen met RGB-onderstroom en aanpasbare achterpanelen.

De winnaars van de EE Pocket-lint Awards zijn bekendgemaakt en dit zijn de gaming laptops die in 2022 ons hart hebben gestolen.

Gaming laptop van het jaar: Asus ROG Zephyrus S17

squirrel_widget_6296697

De Zephyrus line-up van gaming laptops is altijd hot contenders voor de beste laptops rond met niet alleen high-end specs, maar ook interessante functies.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deze Asus ROG Zephyrus S17 is niet anders, met een funky tilt-angle toetsenbord voor optimale koeling, een optisch-mechanisch toetsenbord voor een nauwkeurige game-ervaring en een tot 165Hz refresh rate scherm voor verbluffende gaming visuals.

Met pure kracht gecombineerd met een prachtig ontwerp is de Zephyrus S17 een echte winnaar. Het leveren van alles wat je zou verwachten van een high-end gaming laptop en meer.

Hooggeprezen: Asus ROG Flow X13

squirrel_widget_12857876

Asus pakte niet alleen de toppositie, maar komt ook binnen als onze zeer geprezen aanbeveling. Hij is niet zo groot, maar laat het formaat je niet voor de gek houden, dit is nog steeds een geweldige gaming machine.

De Flow X13 is een 13-inch ultradraagbare 2-in-1-stijl gaming laptop die gemakkelijk te pakken en mee te nemen is, maar ook thuis kan worden gekocht en aangesloten op de XG Mobile externe GPU voor een aanzienlijke boost in gaming prestaties.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

In wezen voldoet hij aan alle eisen op het gebied van productiviteit en gamingprestaties, maar hij doet dat in een compact pakket dat ook gemakkelijk kan worden aangesloten op een grotere gamingmonitor of VR-headset.

De beste van de rest

Hoewel Asus onze categorie gaminglaptops domineerde, waren dit zeker niet de enige machines die we hebben geprobeerd en die we zouden aanbevelen.

De Acer Helios Predator 500 is in meerdere opzichten een groot beest met serieuze specificaties en overklokmogelijkheden die het overwegen waard zijn.

Ondertussen combineert de Dell Alienware X17 R2 alle gebruikelijke stijl en prestatiekracht die je verwacht van een Alienware machine met een 17.3-inch helder en kleurrijk scherm dat het een genot maakt om mee te gamen.

De HP Omen 16 is een veelzijdige gaming laptop die zelfs indruk maakt met zijn low-key ontwerp en ingetogen esthetiek. Het is een meer volwassen ogende machine en ideaal voor iemand die een laptop wil voor zowel gamen als werken zonder veel poespas.

Last but not least is er de Lenovo Legion Slim 7i Gen 7, die zoals je uit zijn naam kunt opmaken een perfect slanke laptop is. Het is er een die zowel perfect draagbaar als capabel is.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Chris Hall.