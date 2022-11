Waarom is mijn computer zo traag? Tips om de prestaties van uw pc te verbeteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een pc al een tijdje gebruikt, kun je merken dat hij langzamer wordt en niet meer werkt zoals vroeger. Na verloop van tijd kan je computer verstopt raken met bestanden, apps en meer. Je hoeft echter niet per se een nieuwe machine te hebben, er zijn manieren om de prestaties relatief eenvoudig te verbeteren.

We zijn hier om te helpen met een paar tips en trucs om je computer te versnellen en je ellende te verlichten. We hebben al eerder geschreven over hoe je je pc kunt optimaliseren voor gaming, maar voor dagelijks gebruik zijn er ook enkele dingen die je kunt doen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Uw opstartinstellingen aanpassen

Een ding dat na verloop van tijd natuurlijk gebeurt, is dat het aantal op uw pc geïnstalleerde apps toeneemt. Dit kan een domino-effect hebben omdat veel van deze apps zullen proberen te draaien bij het opstarten.

Dus wanneer uw pc in Windows wordt geladen, proberen al deze apps te laden, waardoor niet alleen het opstartproces langer duurt, maar ook mogelijk systeembronnen worden opgeslokt zodra u in Windows bent.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Een gemakkelijke manier om dit tegen te gaan is door uw opstartinstellingen aan te passen.

Klik op CTRL+SHIFT+ESC op uw toetsenbord om Taakbeheer te starten.

Als Taakbeheer is geopend, zoek dan het tabblad Opstarten

Zoek in de lijst van apps naar alles wat u niet regelmatig gebruikt.

Klik met de rechtermuisknop op de beledigende apps en klik op uitschakelen

In Windows 11 kunt u deze instellingen ook openen door op de startknop te klikken en te zoeken naar Opstarttoepassingen. Klik op die systeeminstelling en vervolgens kunt u apps in- en uitschakelen.

Hierdoor worden deze programma's niet meer geladen wanneer Windows opstart, maar het betekent niet dat u ze niet meer kunt gebruiken als dat nodig is. Klik om de apps te openen als je ze nodig hebt en ze zullen prima functioneren.

Ja, het is een cliché, maar het maakt ook een verschil. Als je merkt dat je computer traag werkt, probeer hem dan uit en weer aan te zetten. Als u hem regelmatig aan laat staan en niet uitzet, raakt het geheugen waarschijnlijk verstopt.

Gewoon een tijdje uitzetten voordat je het weer probeert te gebruiken kan een verrassend verschil maken voor de prestaties.

Een einde maken aan apps die de prestaties verpesten

Een andere bron van uw problemen kunnen sommige apps zijn die systeembronnen en rekenkracht opslokken. Google Chrome staat erom bekend dat het veel RAM gebruikt, maar misschien ontdekt u dat er andere apps zijn die uw computer in beslag nemen.

Een manier om dit aan te pakken is door ze gewoon af te sluiten. Het sluiten van een app is echter niet voldoende, want soms blijven apps op de achtergrond draaien, zelfs als ze gesloten zijn.

Achtergrondactiviteit zal uw pc vertragen, vooral als uw systeem al beperkt is door de hoeveelheid opslagruimte, de capaciteit van uw RAM of gewoon door verouderende onderdelen.

Wanneer u Taakbeheer opent, let dan op de processen van elke app en hoeveel van elk gebruikt het. Chrome gebruikt misschien veel RAM, maar andere apps kunnen het CPU-gebruik of uw GPU beïnvloeden. Als u ziet dat één app een hoog percentage van een van uw pc-onderdelen gebruikt, klik er dan met de rechtermuisknop op en klik om de taak te beëindigen.

Druk op CTRL+SHIFT+ESC om Taakbeheer te openen.

Klik op de app die u wilt uitschakelen

Klik met de rechtermuisknop en zoek naar de optie "taak beëindigen"

Klik daarop om de taak af te sluiten en de app geforceerd te sluiten

Als dat niet werkt, klik dan opnieuw met de rechtermuisknop en klik op "ga naar details".

Klik dan opnieuw met de rechtermuisknop op de app en klik op "proces beëindigen".

Je ziet dan een waarschuwing dat dit alles zal afsluiten

Klik om te bevestigen

Windows opnieuw installeren of resetten

Het lijkt misschien een drastische optie, maar een manier om je pc weer lekker te laten draaien is het resetten of opnieuw installeren van Windows.

Een nieuwe installatie van Windows lost veel van de problemen op die het systeem kunnen vertragen. Het verwijdert apps die u niet nodig hebt, verwijdert problematische bestanden en maakt geheugen vrij. Het is drastisch, want je moet een back-up maken van alles wat belangrijk is, apps die je echt nodig hebt of wilt gebruiken opnieuw installeren en meer. Het kan echter een waardevolle stap zijn.

U kunt de drastische stap nemen om uw Windows-schijf te formatteren en Windows opnieuw te installeren vanaf een USB-stick of gewoon Windows resetten via de standaardopties. We hebben eerder geschreven over hoe dat te doen en het is vrij eenvoudig.

Upgrade uw opslagruimte

Een andere manier om je PC te versnellen is natuurlijk het upgraden van je componenten. We hebben al eerder geschreven over welke componenten je moet overwegen te upgraden om de prestaties te verbeteren. Een daarvan is je opslag.

De nieuwste NVMe-schijven helpen bij het versnellen van een pc door u hogere laadsnelheden te geven, waaronder snellere bestandsoverdracht, snellere opstarttijden van Windows en meer.

U hebt een relatief nieuw moederbord nodig om hier optimaal gebruik van te maken, omdat het moet werken met M.2 NVMe-schijven. Als u uw machine in de afgelopen jaren hebt gekocht, kan dat het geval zijn. De aanschaf van een van deze schijven, het klonen en overzetten van Windows erop en het afstappen van traditionele HDD- of SSD-opslag kan een groot verschil maken.

Uw drivers bijwerken

Op de hoogte blijven van updates van drivers en firmware is een belangrijk onderdeel van PC-onderhoud. Wij raden u aan regelmatig Windows-update uit te voeren en te controleren op updates als u dat onlangs nog niet hebt gedaan.

Druk op de Windows Start-knop Typ "updates" om te zoeken Klik op Windows Update Instellingen Tik op om te controleren op nieuwe updates Installeer alle benodigde updates

Terwijl u dit doet, raden we ook aan uw grafische drivers te updaten en te controleren op updates van uw moederbordfabrikant en van Intel of AMD.

Aanpassen voor de beste prestaties

Standaard is Windows ontworpen om u visueel te verwennen met het beste uiterlijk. Dit betekent dat het er geweldig uitziet, maar niet noodzakelijkerwijs met optimale prestaties draait. Een oplossing voor een trage computer is het instellen van prestaties boven kwaliteit.

Volg deze stappen:

Druk op de Windows Start-knop Typ "uiterlijk en prestaties" Klik op "De prestaties en het uiterlijk van Windows aanpassen" Zoek de instelling die zegt "aanpassen voor de beste prestaties" Selecteer dat en klik op toepassen Klik op het tabblad geavanceerd om te controleren of de beste prestaties zijn ingesteld voor programma's en niet voor achtergrondtaken.

Opslagruimte vrijmaken

Een ander probleem dat met de jaren komt is volle schijven. Als je je pc regelmatig gebruikt, download je natuurlijk veel bestanden, of je dat nu wilt of niet. Misschien installeert u apps en software, downloadt u afbeeldingen en video's, vult u uw cache als u op het web surft. Zelfs als je je pc gebruikt en software bijwerkt, kan je opslagruimte vol raken en de boel vertragen. Om dit tegen te gaan kun je de instellingen van Windows gebruiken om ongewenste bestanden op te ruimen en opslagruimte vrij te maken.

Klik om onze gids hierover te volgen:

U kunt gemakkelijk controleren of u te weinig ruimte hebt door gewoon Windows Verkenner te openen en uw schijven te controleren, maar met Windows 11 kunt u ook de opslag controleren met deze stappen:

Selecteer de knop Start Klik op het tabblad Instellingen Klik op systeem en dan opslag

Dat zal dan uw schijf laten zien en hoe die wordt gebruikt met apps, foto's, documenten en tijdelijke bestanden. Als je ziet dat tijdelijke bestanden een groot deel van de opslagruimte in beslag nemen, dan moet er duidelijk iets aan gedaan worden.

Een snelle tip is dat je Storage Sense kunt aanzetten. Storage Sense is ontworpen om automatisch bestanden te verwijderen die je niet nodig hebt en opslagruimte vrij te maken.

Met meer ruimte op je schijf zou je enige verbetering moeten zien.

Geschreven door Adrian Willings.