(Pocket-lint) - Framework kwam vorig jaar op het toneel met de belofte om repareerbare en upgradebare laptops naar een markt te brengen die berucht is om het tegengaan van sleutelen.

Gezien de recente successen van de right-to-repair beweging kwam Framework op het juiste moment met een aantrekkelijke oplossing voor iedereen die niet bang is voor een schroevendraaier.

Nu breidt het merk zijn aanbod uit en werkt het samen met Google om de Framework Laptop Chromebook Edition op de markt te brengen.

Het nieuwe model brengt veel van de belangrijkste kenmerken van de Framework Laptop met zich mee, maar deze keer draait het op Google's eenvoudige en gebruiksvriendelijke Chrome OS.

De Chromebook heeft een 2256 x 1504 3:2 scherm en een capabel toetsenbord met 1,5 mm toetsaanslag.

Het chassis is gefreesd uit aluminium en blijft met slechts 1,3 kg en 15,83 mm dik dun en licht.

Hij wordt aangedreven door Intel's 12e generatie Core i5 1240P en is gekoppeld aan 8GB DDR4 en 256GB NVMe-opslag.

Natuurlijk kan deze configuratie gemakkelijk worden opgewaardeerd en ondersteunt tot 64 GB geheugen en 1 TB NVMe-opslag.

U kunt extra opslagruimte toevoegen met behulp van het ingenieuze uitbreidingskaartensysteem van het bedrijf, en hiermee kunt u ook de juiste IO voor uw behoeften kiezen. Opties zijn onder meer USB-C, USB-A, microSD, HDMI en ethernet.

Er zijn hardwareschakelaars waarmee u de stroom naar de webcam en microfoon kunt afsluiten, wat zeker de privacy-minded zal bevallen.

Tot slot heeft elk onderdeel zijn eigen scanbare QR-code, die de gebruiker toegang geeft tot documentatie, reparatiegidsen en vervangende onderdelen. Zelfs het BIOS en de controllerfirmware zijn open source.

Als dit klinkt als uw soort Chromebook, bent u niet de enige, maar er is een voorbehoud - het is niet goedkoop.

De Framework Laptop Chromebook Edition is in de VS en Canada te bestellen voor een prijs van 999 dollar, en de levering start in december.

Geschreven door Luke Baker.