Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Corsair, het merk dat het meest bekend is voor PC gaming componenten, zet zijn push naar randapparatuur voort met iets totaal ongewoons: de Xeneon Flex OLED gaming monitor.

Het is een ultrawide OLED-monitor die zowel plat als gebogen kan worden gebruikt dankzij een verstelbaar, buigbaar W-OLED-paneel dat is ontwikkeld door LG. Met deze monitor hoef je niet te kiezen tussen het kopen van een plat of gebogen scherm, en kun je de kromming handmatig instellen naar jouw voorkeur.

-

Het mega 45-inch 21:9-paneel kan van plat naar een 800R-curve gaan met behulp van hendels aan de zijkanten van het display. Het feit dat het 21:9 is, betekent ook dat u veel meer schermruimte krijgt dan bij iets als de echt lange 49-inch 32:9 ultrawide monitoren van Samsung.

De resolutie is 3440 x 1440 en je krijgt alle gebruikelijke voordelen van een OLED-gebaseerd paneel. Dat betekent een zeer hoge contrastverhouding (1.350.000:1), plus een piekhelderheid van 1000 nits.

Omdat elke OLED-pixel zelfverlichtend is, zullen de donkere delen van het beeld echt donker zijn, terwijl de heldere plekken er heel duidelijk uitspringen.

Aangezien dit een gamingmonitor is, draait het niet alleen om contrast en helderheid, maar reageert hij ook snel op veranderingen op het scherm. De aan/uit-tijd van pixels is 0,01 ms, dus pixels kunnen in een oogwenk veranderen van helder naar volledig uit.

Vergelijking van Nvidia's GeForce RTX 30-serie GPU's met de 10-serie modellen Door Pocket-lint International Promotion · 12 mei 2022 Deze nieuwe kaarten zijn indrukwekkend krachtiger dan hun voorgangers - ontdek er hier meer over!

Ook krijg je tot 240Hz verversingsfrequenties voor super vloeiende bewegingen, terwijl Nvidia G-Sync en AMD FreeSync Premium ervoor zorgen dat het perfect synchroniseert met de door jou gekozen grafische kaart.

Corsair heeft nog niet aangekondigd wanneer de Xeneon Flex-monitor in de verkoop gaat, maar het heeft gezegd dat het later in 2022 meer details zal delen.

Geschreven door Cam Bunton.