Hoe meld ik me af voor e-mails

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We kennen allemaal de pijn - je opent de e-mail app van je keuze om te ontdekken dat je inbox, professioneel of persoonlijk, verstikt is met ongewenste berichten.

Je kunt zo lang wissen als je wilt, maar de beste manier om van deze e-mails af te komen is je uit te schrijven van de mailinglijsten in kwestie. Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Eén ding dat je altijd onderaan een mail-out zou moeten kunnen vinden is een link om je uit te schrijven - ongeacht je app.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Het is een vereiste om mensen de kans te geven zichzelf van deze lijsten te verwijderen, maar ze zijn vaak volledig begraven in kleine lettertjes aan het eind.

Maar let op - ze moeten er ergens staan, en je kunt erop klikken om jezelf uit te schrijven, waarna je niets meer zou moeten krijgen.

Google's Gmail service heeft een mooie automatische functie om alle afmeldlinks in een e-mail bovenaan de e-mail te zetten.

Je vindt de link direct naast het e-mailadres van de afzender, of soms op de plaats van de spam-knop.

Apple heeft een soortgelijke functie in zijn iOS Mail-app - dus net als in Gmail zie je soms een afmeldingsoptie boven aan een bericht.

Als het werkt, staat er "Dit bericht is afkomstig van een mailinglijst. Uitschrijven".

Outlook ten slotte heeft ook een ingebouwde afmeldfunctie - als die werkt, krijg je een link met de tekst "Krijg je te veel e-mail? Uitschrijven" bovenaan een e-mail.

Geschreven door Max Freeman-Mills.