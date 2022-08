Insta360 lanceert de Link, een 4K-webcam met een 3-assige gimbal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Insta360 heeft zijn allereerste webcam gelanceerd, en in overeenstemming met de andere wilde ontwerpen van het merk, is hij nogal wat anders dan de gemiddelde webcam.

De Insta360 Link heeft een ingebouwde 3-assige gimbal, waardoor het een beetje lijkt op de DJI Pocket 2, maar deze camera zal thuis wonen in plaats van mee te gaan op avontuur.

De gimbal wordt gebruikt om je te volgen als je door de kamer beweegt, als een meer robuuste versie van Apple's Center Stage-functie.

Insta360 zet de webcam in de markt voor online docenten, contentmakers en telewerkers - en biedt een nieuw niveau van veelzijdigheid voor hun live streams en conference calls.

De camera kan eenvoudig schakelen tussen het tonen van uw gezicht en een top-down beeld van uw bureau voor praktische demonstraties of het beoordelen van documenten.

Er is een ingebouwde clip om de webcam aan een monitor of laptopscherm te bevestigen, en ook een statiefschroefdraad als je hem ergens anders moet bevestigen.

De Insta360 Link maakt opnamen tot 4K 30 fps en heeft een 1/2-inch sensor, wat veel groter is dan de meeste webcams die vandaag beschikbaar zijn.

Hij maakt gebruik van fasedetectie-autofocus om alles scherp te houden en heeft een HDR-modus voor scenario's die wat extra dynamisch bereik vereisen.

De Link heeft ondersteuning voor gebarenbesturing, zodat u zaken als de volgmodus en zoom kunt activeren door vormen met uw handen te maken.

Als je je live streams naar een hoger niveau wilt tillen, kun je de Insta360 Link vandaag bestellen voor een prijs van $299,99 / £318,99 / €369,99

Geschreven door Luke Baker.