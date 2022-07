Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je maakt waarschijnlijk 100 screenshots per dag. Misschien maak je een screenshot van bonnetjes van online aankopen, outfitideeën op Instagram of zelfs van je chats. Wat uw reden ook is, het is cruciaal om te weten hoe u een schermafbeelding maakt, ongeacht het apparaat dat u momenteel gebruikt. Als u een Chromebook hebt, is het gelukkig gemakkelijker dan ooit om een schermafbeelding te maken van alles wat u maar wilt. Hier lees je hoe - plus hoe je de schermafbeeldingen kunt vinden en bewerken. We vertellen u zelfs hoe u uw scherm kunt opnemen en die video op uw Chromebook kunt vinden, als u dat wilt.

Je kunt ons later bedanken.

Er zijn twee manieren om schermafbeeldingen te maken op Chromebooks: Ofwel door toetscombinaties te gebruiken of door Snelle instellingen te gebruiken.

De snelste manier om een schermafbeelding te maken is door toetscombinaties te gebruiken.

Als u een schermafbeelding van het volledige scherm wilt maken, drukt u op Ctrl + Toon vensters toetsen. De toets Vensters weergeven staat in de bovenste rij en ziet eruit als een rechthoek met twee lijnen aan de rechterkant

toetsen. Of, als uw Chromebook die heeft, drukt u op de toets Scherm vastleggen. De toets Scherm vastleggen ziet eruit als een cirkel in een vierkant.



Het menu Snelle instellingen geeft u ook toegang tot schermafdrukopties zoals een gedeeltelijke schermafdruk maken of een schermafdruk van Windows.

Ga naar de klok in de hoek van je scherm om je Snelle instellingen menu op te roepen. Klik op het pictogram Screen Capture. Het zit in het pop-out menu aan de zijkant; het ziet eruit als een cirkel in een vierkant. Je krijgt een klein menu met de optie om: Screenshot (stilstaande beelden)

(stilstaande beelden) Schermvullende schermafbeelding maken

Maak een gedeeltelijke scher mafdruk (er verschijnt een pictogram met een dradenkruis waarop u kunt klikken en slepen)

mafdruk (er verschijnt een pictogram met een dradenkruis waarop u kunt klikken en slepen) Maakeen windows screenshot(een enkel venster)

Wist je dat je ook je scherm kunt opnemen - als een video ervan? Je moet naar Snelle instellingen duiken en dan het menu Schermopname.

Ga naar de klok in de hoek van je scherm om je Snelle instellingen menu op te roepen. Klik op het pictogram Screen Capture. Het zit in het pop-out menu aan de zijkant; het ziet eruit als een cirkel in een vierkant. Klik op het pictogram Screen Record . Het zit in het pop-out menu aan de zijkant; het ziet eruit als een rechthoek met een driehoek aan de rechterkant. Je krijgt een klein menu met de optie om: Neem het volledige scherm op.

Neem een gedeeltelijk scherm op.

Een venster opnemen.

Als u op het Instellingen icoon klikt, kunt u uw audio input aanpassen, beslissen of uw microfoon live moet zijn, en de map kiezen om uw opname op te slaan.

Opnames en schermafbeeldingen worden opgeslagen in uw map "Downloads", tenzij u anders hebt aangegeven (meer daarover hieronder.) Maar nadat u de schermafbeelding of opname hebt gemaakt, verschijnt deze in een pop-up boven het menu Snelle instellingen. Klik erop om het in de map te tonen. U kunt ook klikken op de knop Bewerken of Verwijderen. Met de knop Bewerken kunt u bijsnijden, roteren, opnieuw schalen, aantekeningen maken en zelfs de belichting aanpassen.

Om te wijzigen waar uw schermafbeeldingen of schermopnamen worden opgeslagen, volgt u deze stappen.

Druk op Shift + Ctrl + Toon vensters. De toets Vensters weergeven bevindt zich in de bovenste rij en ziet eruit als een rechthoek met twee lijnen aan de rechterkant. Selecteer onderaan Instellingen > Map selecteren. Opnames of schermafbeeldingen die u maakt, worden toegevoegd aan de map die u selecteert.

Google heeft een ondersteuningspagina met meer instructies over het maken van een schermafbeelding of schermopname op Chromebook.

Beste laptop 2022: Top budget en premium notebooks voor professionals, studenten en casual gebruikers Door Max Freeman-Mills · 7 April 2022 Wat zijn de beste laptops? 1. Apple MacBook Air - 2. Microsoft Surface Laptop 4 - 3. Apple MacBook Pro - 4. Dell XPS 13 2-in-1 - 5. Lenovo Yoga Slim 7

Geschreven door Maggie Tillman.