Een mini-ITX-gaming-pc bouwen

(Pocket-lint) - We zijn het er waarschijnlijk allemaal over eens dat desktop-gaming-pc's het toppunt van gameprestaties vertegenwoordigen. Niet iedereen wil of heeft echter de ruimte voor een kolossale grote machine op zijn bureau.

Dat is waar mini-ITX om de hoek komt kijken, waardoor eersteklas prestaties mogelijk zijn in een vormfactor waarmee u veel gemakkelijker kunt leven. Je krijgt dezelfde voordelen als een full-size gaming-installatie, inclusief de mogelijkheid om in de toekomst gemakkelijk te upgraden, en dat alles in een behuizing die bijna zo groot is als een Xbox .

Doorgaans zijn builds op volledige grootte iets gemakkelijker in elkaar te zetten, simpelweg omdat er meer ruimte is voor al uw componenten en om die reden is het mini-ITX-rijk vaak gereserveerd voor meer ervaren bouwers en enthousiastelingen.

Voor beginnende bouwers is het misschien gemakkelijker voor u met onze handleidingen voor het bouwen van een mid-range gaming-pc of extreme gaming-pc -handleidingen. Dat gezegd hebbende, kunnen we ons niet voorstellen dat de meeste mensen teveel moeite zouden hebben met de build die we vandaag schetsen en als je de uitdaging aankunt, lees dan verder.

Zoals bij elke pc-build, is het van cruciaal belang om een budget in gedachten te hebben voordat je aan je mini-ITX-avontuur begint. Voor deze gids werken we aan een hogere middenklasse build die geschikt is voor serieus gamen, maar het is gemakkelijk om te kiezen wat het beste bij je behoeften past. Misschien heb je bijvoorbeeld veel meer opslagruimte nodig, maar ben je niet zo geïnteresseerd in grafisch intensieve games. Dan kunt u meer van uw budget aan SSD's besteden en een goedkopere grafische kaart kopen.

Het mooie van het bouwen van je eigen pc is dat je onderdelen kunt verwisselen als en wanneer je moet upgraden. Omdat de prijzen en beschikbaarheid van grafische kaarten op dit moment een bijzondere uitdaging vormen, is het niet ongebruikelijk dat mensen een systeem bouwen zonder een grafische kaart met als doel er later een toe te voegen.

Dat gezegd hebbende, is het nog steeds belangrijk om de kerncomponenten de eerste keer goed te krijgen. We raden aan om bijzondere aandacht te besteden aan het moederbord en de CPU, omdat deze het moeilijkst te verwisselen zijn.

Als het gaat om het bouwen van een mini-ITX-machine, is grootte natuurlijk een belangrijke factor. Om die reden raden we aan om te beginnen met uw case-keuze en vanaf daar de rest van uw systeem uit te werken. Het is belangrijk om de afmetingen van uw componenten te controleren, met name grote zoals de grafische kaart, om er zeker van te zijn dat ze in het door u gekozen chassis kunnen worden geperst.

squirrel_widget_6600886

Voor ons systeem gebruiken we de tweede generatie NZXT's H1-behuizing. Het lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje prijzig, maar dat komt omdat het wordt geleverd met een 750 watt-voeding en AIO-vloeistofkoeler in de doos. Als je bedenkt wat ze je afzonderlijk zouden kosten, is het eigenlijk helemaal geen slechte prijs. Bovendien is het een van de gemakkelijkste mini-ITX-builds die we ooit hebben geprobeerd, omdat alle kabels de juiste lengte hebben en gedeeltelijk direct uit de doos worden beheerd.

De H1 V2 behoudt de vormfactor van de Xbox Series X-stijl van de originele H1, terwijl de thermische prestaties worden verbeterd, de PSU wordt versterkt en er extra ruimte is voor enorme grafische kaarten. Het is naar onze mening ook best een lust voor het oog.

Er zijn tal van opties voor mini-ITX-behuizingen op de markt, maar na onze ervaring met het bouwen in de H1 raden we ten zeerste aan om een optie te zoeken met een meegeleverde PSU. Het maakt kabelbeheer zoveel eenvoudiger en scheelt uren in de bouwtijd.

squirrel_widget_6600915

Voor het moederbord hebben we gekozen voor Gigabyte's X570 I AORUS PRO WIFI. Het biedt niet alleen veel waar voor uw geld, maar het ziet er ook goed uit en zit boordevol functies.

Het heeft high-end functies zoals versterkte PCIe 4.0 en geheugenslots, een actief gekoelde M.2 warmteverspreider, een ingebouwd I/O-schild en een stevige uitgebreide heatsink. Naast geavanceerde functies zoals Wi-Fi 6, Bluetooth 5, PCIe 4.0 en USB 3.1 gen 2. Allemaal verpakt op de kleinste printplaten.

Denk eraan dat u bij het kiezen van een moederbord voorzichtig moet zijn met zowel de CPU-compatibiliteit als de aangeboden connectiviteit. Er is niets erger dan een build te voltooien en te beseffen dat je niet genoeg USB-poorten hebt.

squirrel_widget_2744263

We zullen AMD's Ryzen 5 3600XT gebruiken als het brein van onze machine. Het is een solide mid-range performer met 6 cores en 12 threads, het kan lichte videobewerking aan zonder te zweten en, in combinatie met een degelijke GPU, is het meer dan genoeg om de nieuwste triple-A-games op hoge instellingen te spelen.

Als je exclusief aan het gamen bent, kun je hier wat kosten besparen en toch uitstekende prestaties krijgen. Terwijl, als je serieuzer bent in het maken van inhoud, je het zou kunnen verhogen tot een Ryzen 7 om je rendertijden te verkorten.

squirrel_widget_6600944

Deze RTX 3070 van ZOTAC is een van de coolste kaarten van het stel, zoals je zou verwachten, hij presteert ook behoorlijk. De dubbele ventilatorkoeler laat ons voldoende ruimte in de GPU-kamer van de H1 en de RGB-verlichting zou ons iets leuks moeten geven om naar te kijken door het getinte glazen raam.

We gingen voor de 3070 om de maximaal mogelijke prestaties te krijgen, zonder onze 750W-voeding te overbelasten. De specificatie van ZOTAC beveelt een minimaal voedingswattage van 650 aan, dus we hebben ook bootladingen aan hoofdruimte voor onze andere randapparatuur.

Het kopen van een GPU is tegenwoordig geen gemakkelijke opgave, maar met wat doorzettingsvermogen en een beetje jagen zijn er nog steeds deals te sluiten. Houd de herbevoorradingsdatums goed in de gaten en u zou een equivalent moeten kunnen vinden zonder toevlucht te nemen tot wederverkopers.

squirrel_widget_6600973

Met een strakke industriële afwerking en een prominente diffuse RGB-verlichtingsbalk, is de Spectrix D45G een van de meest aantrekkelijke geheugenkits die ooit ons bureau siert. Naast het uiterlijk is het scherp geprijsd en snel op 3600MHz. Onze configuratie van 16 GB (twee sticks van 8 GB) zou voldoende moeten zijn voor multitasking, lichte videobewerking en natuurlijk gamen.

Dit is een ander gebied dat gemakkelijk kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften, dus als u de hele dag in After Effects bezig bent met het maken van animaties, kunt u het geheugen ophopen. Voor de meeste gebruikers lijkt 16 GB echter de goede plek te zijn waar waarde en prestaties elkaar kruisen.

squirrel_widget_3696780

NVMe is waar het tegenwoordig is, je krijgt niet alleen razendsnelle lees- en schrijfsnelheden, maar ook een schone draadloze installatie die perfect is voor builds met een kleine vormfactor. De betrouwbaarheid van Samsung is in wezen ongeëvenaard als het gaat om SSD's, daarom hebben we gekozen voor de 970 EVO Plus als onze opstartschijf.

Er zijn tal van goedkopere schijven en ook snellere, maar de 970 EVO Plus is er een die we vertrouwen om onze installatie nog vele jaren aan de gang te houden.

Net als bij geheugen is opslag een ander gebied waar configuraties enorm kunnen variëren. Misschien heb je alleen een 500 GB SSD nodig voor je essentiële games of misschien ben je een data-hoarder die 12 TB HDD's nodig heeft voor je steeds groter wordende filmbibliotheek. Hoe het ook zij, we denken dat de 970 EVO Plus een solide keuze is voor een opstartschijf en dat het supereenvoudig is om extra opslagruimte toe te voegen of weg te nemen als dat nodig is.

Bij elke pc-build, en vooral als het gaat om builds met een kleine vormfactor, is het het beste om zoveel mogelijk componenten op het moederbord te installeren voordat u deze in de behuizing installeert. Meestal betekent dit de CPU, RAM en NVMe SSD.

Iedereen heeft een hekel aan handleidingen, maar voor een pc-build zijn ze essentieel. Vooral de handleiding van de behuizing en het moederbord, dus houd ze bij de hand en laten we beginnen.

Pocket-lint

Het installeren van de CPU kan zenuwslopend zijn omdat het een duur en breekbaar ding is, maar het is eigenlijk heel gemakkelijk om te doen.

Til eerst de kleine metalen hendel op door deze voorzichtig opzij te duwen en omhoog te tillen. Lijn vervolgens uw CPU zo uit dat de kleine gouden pijl in de hoek overeenkomt met de pijl linksonder op de CPU-socket.

Laat de CPU-pinnen voorzichtig in de socket zakken, zorg ervoor dat u deze helemaal niet draait en u hoeft geen kracht uit te oefenen. Zodra het goed op zijn plaats zit, laat u de hendel zakken en stopt u het terug onder het retentielipje.

Dat was niet zo erg, toch?

Pocket-lint

Op mini-ITX-moederborden is dit heel eenvoudig. Omdat je alle slots vult, hoef je je geen zorgen te maken over welke stick waar hoort.

Begin met het losmaken van de vergrendelingen op alle hoeken van de RAM-slots. Lijn vervolgens de geheugenstick uit met de inkeping in de sleuf, deze kan maar op één manier rond.

Zodra je zeker weet dat hij op de juiste plaats zit, oefen je stevige en gelijkmatige druk uit op de bovenkant van de RAM-stick. U zou een bevredigende klik moeten horen als de vergrendelingen op hun plaats klikken.

Controleer ten slotte nogmaals of alle vergrendelingen zijn vastgezet voordat u verder gaat.

Pocket-lint

We zullen het M.2-slot aan de achterkant van het moederbord gebruiken voor onze SSD, omdat dit ons gemakkelijker toegang geeft voor latere upgrades. Als u echter extra koeling wilt, raden we u aan de gekoelde houder aan de voorkant van het moederbord te gebruiken. Hoe dan ook, het proces lijkt erg op elkaar.

Zodra u uw M.2-sleuf hebt gevonden, haalt u uw schroevendraaier eruit en verwijdert u de bevestigingsschroef.

Lijn vervolgens de SSD uit met de socket, ook deze is ingekeept en kan maar op één manier rond. Meestal is het logo van de SSD naar buiten gericht.

Plaats de SSD in een hoek van ongeveer 45 graden, forceer niets, hij zou er vrij gemakkelijk in moeten gaan.

Duw de SSD naar beneden zodat deze plat tegen de afstandhouder ligt en plaats de bevestigingsschroef terug om hem op zijn plaats te houden.

Pocket-lint

De H1-behuizing is zeer uniek in zijn constructie, maar NZXT heeft geweldig werk verricht door dingen duidelijk te markeren om het zo eenvoudig mogelijk te maken.

Om toegang te krijgen tot de binnenkant, trekt u het glas en de achterpanelen eraf door ze op te tillen vanaf het gemarkeerde gebied aan de onderkant. De eerste keer dat het wordt gedaan, kan het wat kracht kosten.

Eenmaal verwijderd, kunt u de metalen schaal omhoog en van het chassis schuiven, waardoor u 360 graden toegang hebt tot de binnenkant.

Binnenin vind je een accessoiredoos, verwijder deze voordat je verder gaat.

Pocket-lint

Om toegang te krijgen tot de moederbordlade, moeten we de radiator verplaatsen. Ook dit is duidelijk aangegeven.

Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant van het paneel, dan kan de radiator uit de weg klappen.

Neem beide polystyreenblokken waarmee de CPU-koeler is vastgezet en verwijder ze uit de behuizing.

Pocket-lint

Dit deel is een beetje lastiger omdat hier de beperkingen van de grootte van een mini-ITX-behuizing een rol gaan spelen.

In dit geval willen we dat het IO-schild naar de onderkant van het chassis is gericht, wat een ongebruikelijke configuratie is. Normaal gesproken zou het IO-schild naar de achterkant van de behuizing gaan.

Lijn het moederbord eenvoudig uit met de vier afstandhouders, één bevindt zich in elke hoek, en druk het IO-schild in het gat.

Gebruik vervolgens de meegeleverde schroeven uit de accessoiredoos van de behuizing om het moederbord aan de behuizing te bevestigen.

Pocket-lint

Vervolgens moeten we de aansluitingen voor de voeding, de ventilator en het voorpaneel aansluiten. We zullen hier niet te veel in detail treden, het is een lastige klus maar alles is duidelijk gelabeld. Raadpleeg de handleiding van je moederbord als je vastloopt.

De H1-behuizing neemt veel moeite uit deze stap doordat de kabels naar de juiste locatie en op ongeveer de juiste lengte worden geleid. Het is gewoon een kwestie van ze op elkaar afstemmen en verbinden.

Als je nog kabels over hebt, maak je geen zorgen, niet alle kabels zijn van toepassing op alle builds. Voor onze build hadden we geen plek om de USB 3.1-header op het voorpaneel aan te sluiten, wat betekent dat de USB-C-poort bovenop de behuizing niet zal werken tenzij we een adapter kopen. Zorg er wel voor dat je het netjes uit de weg stopt en het zal geen andere problemen veroorzaken.

Pocket-lint

Nu moeten we onze PCIe-riserkabel voor de GPU aansluiten. Dit lijkt veel op het installeren van het RAM-geheugen, eerst moeten we de vergrendeling losmaken. Lijn vervolgens het PCIe-inzetstuk uit en druk het in de sleuf totdat de vergrendeling op zijn plaats klikt.

Gebruik tot slot de klittenband om je overtollige bekabeling zo netjes mogelijk weg te werken. Dit is vooral belangrijk in de H1 omdat we niet veel ruimte hebben tussen de radiatorventilator en het moederbord als ze eenmaal zijn gemonteerd.

Pocket-lint

Schuif de beugel die op het CPU-blok is gemonteerd, eraf, we zullen deze vervangen door een beugel die is ontworpen voor AM4-moederborden.

Het is het beste om goed op de handleiding van de H1 te letten om de juiste onderdelen te selecteren, maar we hebben enkele schroeven, clips en een beugel nodig.

Bevestig de onderdelen aan elkaar zoals aangegeven in de handleiding en schuif het geheel over het CPU-blok, let goed op de oriëntatie.

Gelukkig wordt de CPU-koeler geleverd met vooraf aangebrachte koelpasta, zodat we meteen door kunnen gaan met de installatie.

Pocket-lint

Plaats het CPU-blok voorzichtig over de CPU en bevestig de borgclips aan de plastic haken op het moederbord.

Draai de schroeven eerst met uw vingers vast en pak dan uw vertrouwde schroevendraaier om ze vast te maken.

Probeer gelijkmatige druk uit te oefenen op de CPU door elke kant een paar slagen per keer vast te draaien.

Zodra de koeler is vastgezet, kunnen we de moederbordkamer sluiten door de radiator weer op zijn plaats te vouwen.

Zorg ervoor dat de CPU-koelerslangen nergens bekneld raken en dat alle kabels vrij zijn van de ventilator.

Zodra het op zijn plaats zit, plaatst u de twee schroeven die we eerder hebben verwijderd terug.

Pocket-lint

Nu moeten we naar de achterkant van de behuizing gaan om de GPU te installeren.

Verwijder eerst de twee schroeven aan de onderkant, dit kan waarschijnlijk met de hand, maar gebruik een schroevendraaier als ze wat stug zijn.

Zoek vervolgens de PCIe-stroomkabels aan de bovenkant van de behuizing en trek ze naar de zijkant voor gemakkelijke toegang.

Maak de vergrendeling op de PCIe-uitbreidingskabel los, net zoals we deden aan de kant van het moederbord, klaar om de GPU te ontvangen.

Pocket-lint

Lijn de grafische kaart zorgvuldig uit met de PCIe-sleuf en de sleuven aan de onderkant van de behuizing en schuif deze op zijn plaats.

Zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit en dat de vergrendeling op zijn plaats klikt.

Dan moeten we de PCIe-stroomkabels aansluiten. We vonden dit eigenlijk het lastigste deel van de hele build, maar degenen met dunnere vingers zullen het veel gemakkelijker hebben.

Zodra ze op hun plaats zitten, gebruikt u de twee schroeven om de achterkant van de grafische kaart aan de behuizing te bevestigen. We vonden het het gemakkelijkst om de behuizing aan de voorkant om te draaien om te zien wat we aan het doen waren.

En dat was het, al onze componenten zijn binnen. Tijd om te kijken of het werkt.

Pocket-lint

Om de panelen weer te bevestigen, schuift u eerst de metalen behuizing terug over het frame. Plaats vervolgens de voor- en achterpanelen door ze op één lijn te brengen met de bovenkant van de behuizing en ze stevig op hun plaats te drukken.

We kunnen dan een stroomkabel, een monitor en randapparatuur aansluiten - en bidden dat we alles goed hebben gedaan.

Als het allemaal soepel is verlopen, ziet u een bevredigende verlichting van al uw met RGB beklede componenten en is het tijd om te genieten van de vruchten van uw arbeid.

Als je zo ver bent gekomen, durven we te zeggen dat je je comfortabel voelt bij het installeren van Windows, maar voor de voltooiing is dit wat je nodig hebt.

Een aangeschafte licentiesleutel voor Windows 10 of Windows 11

Een USB-stick met minimaal 8 GB vrije ruimte

Toegang tot de Windows Installation Media-tool

squirrel_widget_160746

Ga op een andere pc of laptop naar deze website om de installatiemedia van uw keuze te downloaden. We houden het voorlopig bij Windows 10 , maar je kunt Windows 11 gebruiken als je op het scherpst van de snede wilt zijn.

Na het downloaden opent u de tool voor het maken van media en volgt u de instructies op het scherm om naar uw USB-flashstation te schrijven.

Nadat het is voltooid, plaatst u de USB-drive in uw nieuwe mini-ITX-installatie en zet u deze aan. Als alles goed gaat, start je direct op in het Windows-installatieproces. Volg gewoon de installatiewizard en configureer Windows naar wens.

Eindelijk kun je je games installeren en naar hartenlust spelen.

Speciale dank aan NZXT, Gigabyte, ZOTAC, Samsung en ADATA voor de ondersteuning bij het maken van dit artikel.

Geschreven door Luke Baker.