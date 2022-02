Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft naar verluidt alle inspanningen stopgezet om Arm voor meer dan $ 40 miljard over te nemen na anderhalf jaar proberen te midden van intensief toezicht door de regelgeving.

Volgens drie anonieme bronnen die met de Financial Times spraken, is de deal - voor het eerst aangekondigd in september 2020 - niet doorgegaan en ligt niet meer op tafel. Dat betekent dat Nvidia waarschijnlijk tot $ 1,25 miljard zal moeten uitgeven aan Arm-eigenaar SoftBank om de transactie niet door te zetten.

Arm CEO Simon Segars zal nu ook zijn baan verliezen, aldus het rapport.

De deal zou grafische gigant Nvidia de volledige controle hebben gegeven over de legendarische chipontwerper, een Brits bedrijf met architectuur en intellectueel eigendom dat cruciaal is voor de meeste telefoons en tablets die ooit zijn vervaardigd, evenals serverchips en zelfs Apple-producten (zoals Apple's Arm-powered MacBooks ). Pocket-lint heeft contact opgenomen met Nvidia voor commentaar en om de status van de deal te bevestigen.

Twee weken geleden meldde Bloomberg ook dat de deal mogelijk niet doorgaat, omdat de regelgevers in het VK, de EU en de VS allemaal nerveus zijn over het bezit van Arm door Nvidia.

De Federal Trade Commission heeft ook een rechtszaak aangespannen om de overname te stoppen.

Arm, gevestigd in Cambridge, VK, is sinds de tijd van zijn Advanced RISC Machine-processor in de BBC- en Acorn-machines van de jaren 80 uitgegroeid tot een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Nadat het een beursgenoteerd bedrijf was geworden, is het nu grotendeels in handen van het Japanse SoftBank.

Ironisch genoeg bezat SoftBank ooit een belang in Nvidia, maar verkocht het dit in 2019.

Geschreven door Maggie Tillman.