De Craob X is een 7 mm dikke ultrabook zonder poorten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bij Pocket-lint houden we van een dunne en lichte laptop . Het nieuwe concept van Craob gaat misschien een beetje ver.

Het heet de Craob X en het belooft de dunste laptop ter wereld te worden met een dikte van slechts 7 mm.

Het ding is, om het apparaat zo dun te maken, moet het volledig verstoken zijn van poorten.

Het bereikt een onmiskenbaar slanke en minimalistische esthetiek en weegt slechts 1,9 pond, het zal geen last zijn in je rugzak .

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Om het apparaat op te laden, vertrouwt de Craob X op een draadloze magnetische oplaadpuck die aan de achterkant van het scherm wordt bevestigd.

Op slimme wijze heeft Craob een reeks poorten op de oplaadpuck opgenomen, waaronder USB-A, USB-C, Thunderbolt, hoofdtelefoonaansluiting en een SD-kaartsleuf.

Hoe deze poorten zullen communiceren met de laptop is onduidelijk, maar het is een heel cool concept.

Het scherm ziet er indrukwekkend uit met een bijna randloos ontwerp en wat lijkt op een webcam in perforatiestijl.

Als het op specificaties aankomt, prijst de Craob X een Intel Core i7 1280P-processor, een buitensporige 32 GB LPDDR5 RAM , een snelle 2 TB PCIe 4.0 SSD en Wi-Fi 6- connectiviteit.

In dit stadium is de Craob X slechts een concept en het zou ons niet verbazen als we enkele grote herzieningen zouden zien voordat hij op de markt komt.

Craob zei echter dat het "zal worden gelanceerd en binnenkort beschikbaar zal zijn voor aankoop" - we zullen het geloven als we het zien.

Geschreven door Luke Baker.