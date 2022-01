Chromebook-gaming: alles wat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Chromebooks zijn een zeer populaire optie voor diegenen die een goedkope en eenvoudige laptop nodig hebben om hun werk gedaan te krijgen en op internet te surfen. Ze zijn misschien niet het eerste dat in je opkomt als je aan een speelautomaat denkt, maar de laatste tijd duiken er steeds meer opties op voor Chromebook- gaming.

Dus als je vast wilt komen te zitten, hier is alles wat je moet weten over gamen op een Chromebook.

Omdat Chromebooks grotendeels gebaseerd zijn op de Google Chrome- browser, is het spelen van browsergebaseerde games net zo eenvoudig als je zou verwachten.

Als je op ons lijkt, heb je veel te veel uren op sites als Newgrounds.com doorgebracht met allerlei flash-rariteiten en verborgen juweeltjes.

Nu, hoewel Adobe Flash zo goed als dood is en de ondersteuning in Chrome 88 is verwijderd, zijn veel van de klassiekers overgezet naar HTML5 - dus er is nog veel te spelen.

Op dit moment zijn een paar van onze favoriete browsergebaseerde games:

Catan Universe - Het is gebaseerd op het klassieke bordspel Kolonisten van Catan, maar deze keer in je browser.

Slither.io - zoals het oude slangenspel op Nokia-telefoons, maar voor meerdere spelers en mooier.

Gartic Phone - heel veel plezier met een paar vrienden op Discord, het is als een mix van het telefoonspel en Pictionary.

Met ChromeOS kunnen gebruikers al heel lang Android-apps installeren , dus de kans is groot dat als u een Chromebook bezit, u er waarschijnlijk Android-apps op kunt installeren.

Zoals je ongetwijfeld weet, staat de Play Store van Google vol met games van alle genres - van grafisch intensieve 3D-racers zoals Asphalt 9: Legends tot eenvoudige 2D-puzzels zoals Two Dots .

Om toegang te krijgen tot de Play Store, selecteert u het bijbehorende pictogram in de ChromeOS-plank. Van daaruit kun je de game selecteren die je wilt installeren en Google doet de rest.

Wanneer u een Android-game (of welke Android-app dan ook) installeert, functioneert uw Chromebook in wezen als een gigantische smartphone . Het geheel loopt dus een stuk soepeler als je een touchscreen toestel hebt.

Je kunt spelen met het toetsenbord en de muis, maar aangezien de apps zijn geoptimaliseerd voor aanraking, werken ze meestal beter met het aanraakscherm voor invoer.

Het teruggavebeleid van Google maakt het vrij eenvoudig om een game terug te betalen als je merkt dat je Chromebook moeite heeft om deze uit te voeren. Zorg er wel voor dat je dit binnen 48 uur na aankoop doet.

Wat betreft wat je moet spelen, heb je bijna onbeperkte opties, met meer dan 480.000 games beschikbaar in de Play Store.

Een geweldige optie voor Chromebooks met iets minder pk's is game-streaming of cloud-gaming. Hoe je het ook wilt noemen, het werkt door een game die op een veel krachtigere machine draait, naar je Chromebook te streamen. Deze machine kan een computer zijn die u in een andere kamer bezit voor services zoals Steam Link , of een externe computer die u huurt voor services zoals GeForce Now .

Google heeft zelfs zoveel vertrouwen in het streamen van games op Chromebooks dat de Stadia- service sinds februari 2021 vooraf is geïnstalleerd op nieuwe Chromebooks.

Als je eenmaal aan de slag bent, kun je games spelen met hoge grafische instellingen met een controller of toetsenbord en muis, allemaal vanuit het comfort van je betaalbare en relatief low-spec Chromebook.

Hier zijn enkele van de opties die momenteel beschikbaar zijn voor het streamen van games op afstand en hoeveel ze kosten:

Voor in-home streaming vanaf je gaming-pc kun je het volgende proberen:

Valve Steam Link - Via de Steam Link-app in de Google Play Store.

Moonlight - Een open-source versie van Nvidia GameStream, voor mensen met een Nvidia GPU.

Parsec - Deze wordt niet officieel ondersteund, maar zou via de Parsec-webclient moeten werken, dus het is misschien het proberen waard.

Hoewel Chromebooks een heleboel opties hebben om te gamen , zoals de zaken er nu voor staan, is er weinig om ze te onderscheiden van Android-smartphones en -tablets die ook kunnen profiteren van de hierboven beschreven opties.

Daar komt binnenkort echter verandering in. Er zijn veel aanwijzingen dat er een ChromeOS-versie van Steam op komst is, en avontuurlijke gebruikers kunnen de bèta al uitproberen.

Chromebook-specificaties worden ook steeds hoger, dus we verwachten dat het niet lang zal duren voordat we speciale grafische kaarten aan boord gaan zien.

Een rapport van 9to5Google heeft gesuggereerd dat we in de nabije toekomst zelfs RGB-toetsenborden op Chromebooks zullen zien, dus ze zullen er ook goed uitzien.

We zullen de voortgang nauwlettend in de gaten houden, maar voor nu zijn we er vrij zeker van dat gamen op Chromebooks steeds beter zal worden.

Geschreven door Luke Baker.