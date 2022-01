Wat is Wi-Fi 7 en waarom zou het je iets kunnen schelen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor ons voelt Wi-Fi 6 nog steeds als het nieuwe kind in de buurt, maar het lijkt erop dat Wi-Fi 7 net om de hoek is. MediaTek heeft zelfs zijn Wi-Fi 7-technologie al gedemonstreerd aan 'belangrijke klanten en industriële medewerkers'.

DigitalTrends meldt dat de showcase van MediaTek iets heeft gebruikt dat het 'Filogic'-technologie noemt om de maximale snelheid van Wi-Fi 7 te bereiken - die meer dan 2,4 keer sneller is dan Wi-Fi 6.

Maar wat betekent dit voor de technologie waar u om geeft? Sluit je bij ons aan als we erachter komen.

2,4x sneller dan Wi-Fi 6 op 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz

Tot 40 Gbps snelheden

De Wi-Fi 7-standaard, ook wel IEEE 802.11be genoemd, zal in wezen in staat zijn tot veel hogere snelheden dan zijn voorganger.

Wi-Fi 7 kan "minimaal 30 Gbps" en mogelijk tot 40 Gbps aan. Dat is tot dezelfde snelheid als Thunderbolt 3 of vier keer sneller dan 10 Gigabit Ethernet - allemaal zonder kabels.

Nu weten we wat je denkt, je internetprovider kan je niets geven dat in de buurt komt van die snelheden, maar dat is niet het volledige verhaal.

Ten eerste, als Wi-Fi 7 blijkt te voldoen aan al zijn claims, zou het einde kunnen betekenen van dure bekabelde Ethernet-installaties door gelijkwaardige of snellere connectiviteit via de ether aan te bieden.

Ten tweede kan het een enorme impact hebben op hoe we onze lokale netwerken gebruiken.

Een bijzonder cool voorbeeld is dat Wi-Fi 7 draadloze ongecomprimeerde 4K-videostreams mogelijk maakt voor ongebonden VR- en AR- ervaringen.

Aan de meer praktische kant van de dingen, stel je voor dat je toegang hebt tot een NAS via wifi, maar met Thunderbolt 3-equivalente overdrachtssnelheden, zalig.

Wi-Fi Direct kan ook enorme voordelen opleveren, als je ooit video's van een camera naar je telefoon hebt overgezet via Wi-Fi, weet je wat een zware taak het kan zijn. Als blijkt dat deze apparaten ook kunnen profiteren van Wi-Fi 7-snelheden, zou je in een paar seconden gigabytes aan beeldmateriaal kunnen overbrengen.

Gecertificeerd door IEEE in 2024

Compatibele producten kunnen tegen 2023 worden verzonden

Het slechte nieuws is dat Wi-Fi 7 op dit moment slechts een conceptspecificatie is en dat het naar verwachting pas in 2024 door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) zal worden gecertificeerd.

Aan de andere kant gelooft MediaTek dat de eerste consumentenproducten die de Wi-Fi 7-standaard kunnen ondersteunen, tegen 2023 kunnen worden verzonden.

Hoe het ook zij, we hebben nog een tijdje te wachten, maar de toekomst ziet er zeker rooskleurig uit voor draadloze gegevensoverdracht.

