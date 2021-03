Corsair heeft nu een fantastisch uitziend toetsenbord van 60 procent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Corsair heeft zijn eerste 60 procent mechanische gaming-toetsenbord onthuld: de K65 RGB Mini.

Dit piepkleine gamingtoetsenbord belooft een massa functies in een compact frame te verpakken. Dat omvat Cherry MX mechanische sleutelschakelaars, RGB-verlichting per toets, een waanzinnige 8.000 Hz polling-snelheid en nog veel meer.

Deze stijl van miniatuurtoetsenbord wordt de laatste tijd steeds populairder bij gamers. Vooral degenen die genieten van de extra muis- en bureauruimte die van nature ontstaat door het bezitten en gebruiken van zon klein toetsenbord.

Corsair is het nieuwste merk dat op de kar van 60 procent toetsenborden springt. Deelnemen aan spelers als HyperX, Ducky en anderen die al boards beschikbaar hebben. Razer onthulde zijn eerste 60 procent in juli 2020 en nu is het de beurt aan Corsair.

Op papier ziet de K65 RGB Mini er ook geweldig uit. Het belooft alle functionaliteit van een groter toetsenbord in het compactere frame te proppen met "tientallen ingebouwde functiesnelkoppelingen" die toegankelijk zijn, inclusief verlichting, profielen, on-the-fly macro-opname en meer. Die zijn allemaal begraven in de hoofdtoetsen en vereisen een druk op de functietoets om toegang te krijgen, maar zouden de inhoud van gamers moeten behouden.

Corsair beweert ook dat de K65 RGB Mini ook een van de snelste toetsenborden is, dankzij die AXON Hyper-Processing-technologie. Deze technologie betekent dat de K65 RGB Mini een hyperpollingsnelheid van 8.000 Hz kan bieden, wat betekent dat hij signalen acht keer sneller kan verzenden dan de meeste standaard gamingtoetsenborden. Dit helpt de latentie te verminderen en uw game-ervaring te maximaliseren. Maar het betekent ook dat je slimme dingen kunt doen, zoals het in lagen aanbrengen van RGB-lichteffecten, met maar liefst 20 effecten gelaagd voor een maximaal effect.

De Corsair K65 RGB Mini is gelanceerd met drie verschillende sleutelschakelaaropties: Cherry MX Red, Cherry MX Silent en Cherry MX Speed. Er moet dus iets zijn om iedereen tevreden te houden.

Een ander hoogtepunt is de mogelijkheid om Corsair PBT double-shot Pro keycap mod-kits aan te schaffen als aanvulling op de K65 RGB Mini.

Deze kits zijn verkrijgbaar in een reeks kleuren - Onyx Black, Arctic White, Elgato Blue, ORIGIN Red, Rogue Pink en Mint Green en laten het bord echt nog meer opvallen. Double shot-textuur, optionele O-ring-dempers en een geweldig ontwerp rondom moeten de K65 RGB Mini echt nog aangenamer maken voor het oog.

