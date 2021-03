AMD onthult de Radeon RX 6700 XT om middenklasse gaming-pcs van stroom te voorzien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AMD heeft de Radeon RX 6700 XT onthuld, de vierde op AMD RNDA 2 gebaseerde kaart. Het is een aanbod uit het middensegment, maar de vraag op de lippen van potentiële kopers is: zal er genoeg beschikbaar zijn?

Voorraadtekorten hebben de grafische industrie de afgelopen maanden geteisterd, maar AMD zegt dat deze kaart op 18 maart beschikbaar zal zijn.

Deze kaart van $ 479 is een 1440p-aanbieding in plaats van de voor 4K geschikte Radeon RX 6800 XT en Radeon RX 6800 (die beide onder de RX 6900 XT zitten) en is duidelijk bedoeld voor degenen die een verouderde kaart willen vervangen. AMD zegt inderdaad dat het "voor gamers is die nog spelen op drie tot vier jaar oude grafische kaarten."

AMD zegt dat het die games een verdubbeling van de prestaties zal bieden in vergelijking met kaarten van die generatie.

Naast de op AMD RDNA 2 gebaseerde architectuur beschikt de kaart over 96 MB AMD Infinity Cache (laatste niveau cache op de GPU-chip zelf) en 12 GB GDDR6-geheugen. Er zijn 40 rekeneenheden en AMD zegt dat Total Board Power (TBP) 230W is.

AMD zegt dat meer dan 40 fabrikanten en systeembouwers gaming-desktop-pcs zullen lanceren met de nieuwe grafische kaart.

HP zal de HP OMEN 25L en 30L de komende maanden vernieuwen met AMD Radeon RX 6700 XT graphics en AMD Ryzen 5000-processors. Andere RX 6700 XT-kaarten worden verwacht van de gebruikelijke verdachten: ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire en XFX.

De kaart is ook voorzien van AMDs Smart Access Memory-technologie, die hogere prestaties belooft wanneer de kaart wordt gecombineerd met Ryzen 5000 (of geselecteerde Ryzen 3000) processors. Radeon Boost belooft ook prestatieverbeteringen met Variable Rate Shading (VRS).

Geschreven door Dan Grabham.