Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de volledig digitale CES aan de gang is, heeft de show in 2021 meer gaminglaptop releases geproduceerd dan we ons eerder kunnen herinneren. Daarvan maakt MSI zeker geen rommeltje met de aankondiging van de top-end GE76 Raider met een zinderende specificatie.

De GE76 is verkrijgbaar in 15- en 17-inch vormen en biedt een supersnel scherm met een verversingssnelheid van 300 Hz, zoals je zelden zult vinden in gaming-laptops van concurrenten. Geen wonder dat het bedrijf "de ultieme schokgolf" aankondigde in zijn presentatievideo.

Naast de standaard GE76 Raider - met een RGB-lichtbalk aan de voorkant - is er ook een speciale editie, genaamd Dragon Edition, met een geëtst draakembleem. Hoe zit het met dat om op te vallen?

Het geïntegreerde toetsenbord beschikt ook over volledige RGB-verlichting, inclusief geïntegreerde speciale lichteffecten waarbij de kleur van de toetsenbordverlichting actie in je game kan weerspiegelen - dus bijvoorbeeld de gezondheidsstatus, een level omhoog of aangevallen worden zal in realtime feedback in verschillende kleuren produceren - en u kunt zelfs synchroniseren met Nanoleaf om de ervaring uit te breiden tot buiten het laptopscherm.

Onder de motorkap biedt de GE76 tot Nvidia GeForce RTX 3080 GPU, samen met Intel Core i9 CPU, wat een superkrachtige combinatie oplevert. MSI zegt dat het het eerste bedrijf is dat een gaming-laptop produceert met aanpasbare balktechnologie, wat betekent dat de CPU volledige toegang heeft tot GPU-geheugen.

Al dat vermogen moet koel worden gehouden om te blijven werken, dus is de GE76 uitgerust met het bijgewerkte CoolerBoost 5-systeem van MSI, dat zes warmtepijpen en dubbele ventilatoren heeft om hete lucht naar de uitlaten van de laptop te transporteren.

Hoewel veel gaming-laptops slechts een handvol minuten meegaan als ze eenmaal zijn losgekoppeld van de stroom, heeft de GE76 een batterij van 99,9 W / u - dat is de grootste batterij die u in een draagbaar product kunt stoppen, 100 W / u en u zou een probleem hebben met de beveiliging van de luchthaven - ultieme levensduur.

De MSI GE76 Raider begint vanaf $ 2.199, met het topmodel 10UH-231 - dat is met RTX 3080 en 16GB GDDR6 RAM - vanaf $ 2.899.

Geschreven door Mike Lowe.