(Pocket-lint) - Tijdens het virtuele CES-evenement van dit jaar kondigde Nvidia zijn RTX 3000 mobiele serie aan , en nu heeft Gigabyte updates geïntroduceerd voor zijn Aorus- en Aero-lijnen, die nieuwe GPUs zullen bevatten.

Het volledige assortiment van Gigabyte , dat zeven laptopmodellen omvat, kan vanaf 12 januari 20201 worden gereserveerd (verzending vanaf 26 januari):

Gigabyte zei dat zijn laptops, inclusief de traditionele Aorus-gaminglaptops, "verbluffende ray-traced game- ervaringen in Cyberpunk 2077 en andere AAA-titels" zullen bieden. schermen met een hogere verversingssnelheid, terwijl Aero kleurnauwkeurige panelen heeft met een meer esthetisch ontwerp. Binnenin zijn hun chips hetzelfde.

Het vlaggenschip van Aorus is de 17,3-inch Aorus 17G voor "hardcore gamers", zei Gigabyte. Het beschikt over een mechanisch toetsenbord met Omron-schakelaars en een 300Hz-scherm. De volgende is de 15,6-inch Aorus 15G en Aorus 15P, beide met 240Hz FHD-schermen. Ze kunnen allemaal worden geconfigureerd tot een Intel Core i7 H-serie processor, terwijl de twee G-modellen kunnen worden geleverd met GeForce RTX 3080 GPU. De 15P kan naar RTX 3070 gaan.

Wat Aero betreft, er zijn twee nieuwe Aero 17-modellen: de ene heeft een 4K HDR-paneel en de andere is een FHD-paneel. Er zijn ook twee nieuwe Aero 15-modellen: een met een 4K HDR AMOLED-scherm en een andere met een FHD-paneel. Ze ondersteunen HDMI 2.1, MiniDP, Thunderbolt 3 en een UHS-II SD-kaartlezer. Zowel de Aero 17 HDR als de Aero 15 OLED gaan tot GeForce RTX 3080 en een Intel Core i9.

De Aero 17 gaat naar GeForce RTX 3060 en een Core i7, terwijl de Aero 15 maximaal uitkomt op Core i7 maar een RTX 3070 kan bieden.

Geschreven door Maggie Tillman.