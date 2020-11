Verschillende Corsair-toetsenborden krijgen korting voor Black Friday, waaronder de geweldige K95

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De toetsenborden van Corsair staan bekend als hoogwaardige gaming-randapparatuur. We hebben er in de loop der jaren veel van genoten, maar de meer premium-apparaten hebben vaak een behoorlijk prijskaartje.

Gelukkig zijn sommigen van hen nu mooi afgeprijsd voor Black Friday. Inclusief de geweldige K95.

squirrel_widget_176760

Als je alleen het allerbeste wilt, dan is de Corsair K95 Platinum XT een geweldig toetsenbord

Dit is een high-end gaming-toetsenbord met alle functies die een gamer zich maar kan wensen. Een frame van geborsteld aluminium van vliegtuigkwaliteit, USB-passthrough-connectiviteit, handige media- en macrotoetsen, eenvoudig wisselen van profiel en ook fatsoenlijke RGB-verlichting.

Hoogtepunten zijn onder meer verwisselbare gametoetsen met textuur. Deze omvatten de Q-, W-, E-, R-, A-, S-, D- en F-toetsen die de standaardtoetsen vervangen om ervoor te zorgen dat u uw vingers op de juiste plaats houdt tijdens het gamen.

De Corsair K95 Platinum XT gebruikt volledige RGB-verlichting met verlichting per toets en prachtige RGB-goedheid. Het heeft ook een verlichtingsstrip aan de bovenkant van het toetsenbord die is opgesplitst in secties die afzonderlijk kunnen worden verlicht met specifieke kleuren.

Net als het vorige vlaggenschip is het niet goedkoop, maar het heeft wel $ 40 verloren voor Black Friday .

squirrel_widget_3705637

Met enkele van dezelfde geweldige functies biedt de K70 serieuze gaming-vaardigheden dankzij Cherry MX Switches, een frame van geanodiseerd geborsteld aluminium van vliegtuigkwaliteit, 8 MB opslag aan boord en meer. Andere hoogtepunten zijn de speciale mediabedieningsknoppen - perfect om tijdens het gamen naar muziek te luisteren.

Maar het beste? De fikse korting voor Black Friday. In het VK kun je £ 64 korting krijgen op de gebruikelijke prijs, waardoor het £ 95,20 is . In de VS is het beschikbaar met $ 40 korting, voor $ 119,99 .

squirrel_widget_3705656

De originele K95 is misschien niet de nieuwste en beste in Corsairs Flagship-line-up (die kroon gaat naar de K100), maar het is nog steeds een fantastisch toetsenbord. Geweldige RGB-verlichting, speciale macrotoetsen, mediatoetsen, een solide bouwkwaliteit en een comfortabele polssteun maken het een erg aantrekkelijk toetsenbord. Zeker met deze forse korting voor Black Friday, waarbij $ 70 van de gebruikelijke vraagprijs werd verlaagd tot $ 129,99 .

Corsair K60 RGB Pro

squirrel_widget_3705675

Als je je keyboards liever laaghangend en gestroomlijnd hebt, dan is de K60 RGB Pro wellicht iets voor jou. Een onopvallend toetsenbord met Cherry MX Low Profile snelheidsschakelaars, dit toetsenbord is een kracht waarmee rekening moet worden gehouden. Het is ook mooi afgeprijsd voor Black Friday, wat het nog aantrekkelijker maakt. Bekijk deze aanbieding met $ 30 aanbieding bij Amazon US .

Geschreven door Adrian Willings.