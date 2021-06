Verschillende Corsair-toetsenborden worden afgeprijsd voor Prime Day, waaronder de geweldige K95

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De toetsenborden van Corsair staan bekend als hoogwaardige gaming-randapparatuur. We hebben er in de loop der jaren veel van genoten, maar de meer premium apparaten komen vaak met een flink prijskaartje.

Gelukkig zijn sommigen van hen nu mooi afgeprijsd voor Prime Day. Waaronder de geweldige K95.

squirrel_widget_176760

Als je alleen het allerbeste wilt, dan is de Corsair K95 Platinum XT een geweldig toetsenbord

Dit is een high-end gaming-toetsenbord met alle functies die een gamer zich kan wensen. Een frame van geborsteld aluminium van vliegtuigkwaliteit, USB-passthrough-connectiviteit, handige media- en macrotoetsen, eenvoudig wisselen van profiel en degelijke RGB-verlichting.

Hoogtepunten zijn onder meer verwisselbare getextureerde gametoetsen. Deze omvatten de Q-, W-, E-, R-, A-, S-, D- en F-toetsen die de standaardtoetsen vervangen om ervoor te zorgen dat je je vingers op de juiste plaats hebt tijdens het gamen.

De Corsair K95 Platinum XT maakt gebruik van volledige RGB-verlichting met verlichting per toets en prachtige RGB-goedheid. Het heeft ook een verlichtingsstrip over de bovenkant van het toetsenbord die is opgesplitst in secties die afzonderlijk kunnen worden verlicht met specifieke kleuren.

Net als het vorige vlaggenschip is het niet goedkoop, maar het heeft wel $ 40 afgeslagen voor Amazon Prime Day .

squirrel_widget_3705637

Met een aantal van dezelfde geweldige functies, biedt de K70 serieuze gaming-vaardigheden dankzij Cherry MX Switches, een geanodiseerd geborsteld aluminium frame van vliegtuigkwaliteit, 8 MB opslag aan boord en meer. Andere hoogtepunten zijn speciale mediabedieningsknoppen - perfect om naar deuntjes te luisteren terwijl je aan het gamen bent.

Toch het beste? De fikse korting voor Prime Day. In de VS is het verkrijgbaar met $ 40 korting, voor $ 119,99 .

squirrel_widget_3705656

De originele K95 is misschien niet de nieuwste en beste in de vlaggenschipreeks van Corsair (die kroon gaat naar de K100), maar het is nog steeds een fantastisch toetsenbord.

Geweldige RGB-verlichting, speciale macrotoetsen, mediatoetsen, een solide bouwkwaliteit en een comfortabele polssteun maken het een zeer aantrekkelijk toetsenbord. Nog meer met deze forse korting voor Prime Day, waarbij $ 60 van de gebruikelijke vraagprijs wordt geslagen, waardoor deze wordt verlaagd naar $ 129,99 .

squirrel_widget_3762370

De K60 RGB Pro is een handig onopvallend toetsenbord met een aantal echt mooie ontwerpesthetieken, waaronder prachtige RGB-verlichting, een slank aluminium frame en nog veel meer.

Dit toetsenbord is ook mooi afgeprijsd in het VK met £ 35 korting op de gebruikelijke vraagprijs voor Prime Day. Pak vandaag nog een koopje .

squirrel_widget_4981655

Als je op zoek bent naar een stil en comfortabel toetsenbord dat geen compromissen sluit, dan is de briljante K55 een geweldige optie. Een membraantoetsenbord met verlichting per toets en een geweldig uiterlijk en comfort. Dit toetsenbord is meestal betaalbaar, maar nu nog meer dankzij de korting van £ 20, waardoor het slechts £ 54,99 is .

Beste laptop 2021: Top algemene en premium notebooks voor thuiswerken en meer Door Dan Grabham · 23 juni 2021

Geschreven door Adrian Willings.