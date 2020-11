AMD Zen 3-aangedreven Chromebooks kunnen binnenkort onderweg zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een recent gerucht suggereert dat AMD Zen3-gebaseerde Chromebooks binnenkort onderweg kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat er verschillende nieuwe modellen binnenkomen die Ryzen 5000U-processors gebruiken.

De ontwikkeling werd oorspronkelijk gespot in de Chromium Gerrit, wat aangeeft dat er verschillende nieuwe moederborden voor Chromebooks in de maak zijn, en elk maakt gebruik van de AMD Ryzen Cezanne-processors.

Android Police vond ook aanwijzingen dat deze op AMD gebaseerde laptops ook bruikbaar zullen zijn als touchscreen-tablets, dus we konden deze Zen-3-modellen zien als 2-in-1-laptops / -tablets met Chrome OS met een tabletweergave voor touchscreen. gebruik.

Het is de afgelopen jaren duidelijk geweest dat Intel te maken heeft met sterkere concurrentie in de wereld van verwerkingskracht. In de pc-wereld is die concurrentie afkomstig van AMD, dat consequent krachtige Ryzen-processors heeft gepompt .

Tot 2020 had het echter een aantal relatief veilige markten: Macs en Chromebooks. Nu zien die twee er niet langer uit als de vangnetten voor Intels bedrijf die ze vroeger waren.

Apple heeft onlangs nieuwe MacBook Air-, MacBook Pro- en Mac Mini-modellen aangekondigd en uitgebracht die worden aangedreven door de aangepaste Apple M1-chip, en met het bewijs dat suggereert dat Chromebooks ook in een nog krachtigere Ryzen-smaak kunnen komen, wordt Intel geconfronteerd met nog zwaardere concurrentie dan het moest doorstaan in zijn recente geschiedenis.

Of deze krachtige Chromebooks al dan niet op de markt komen, valt nog te bezien, maar het feit dat ze in de maak zijn en met de recente M1 Macs op de markt, is het veilig om te zeggen dat de bal goed en wel bij Intel ligt.

De druk neemt toe om te innoveren zoals het in het verleden heeft gedaan en competitief te blijven in een wereld die er schijnbaar langzaam van weggaat.

Geschreven door Cam Bunton.