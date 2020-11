Bespaar deze week op SteelSeries-headsets, toetsenborden en muizen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - SteelSeries produceert een aantal echt geweldige gaming-randapparatuur en ze zijn elke cent meer dan waard. Nu zijn ze nog aantrekkelijker met Black Friday-kortingen. Er zijn een aantal deals voor verschillende randapparatuur, waaronder muizen, headsets en toetsenborden.

Als je op zoek bent naar een nieuwe headset voor PlayStation 5 of Xbox Series X | S, dan is het goede nieuws dat veel SteelSeries-headsets op die nieuwe consoles zullen werken. Het bedrijf heeft officiële handleidingen waarvoor headsets compatibel zijn met PS5 en de nieuwe Xbox-consoles en hoe je ze kunt aansluiten, dus zorg ervoor dat je die leest voordat je een deal sluit.

• SteelSeries Arctis 1 Wireless - bespaar £ 26, was £ 99,99, nu £ 73,99 - De fantastisch veelzijdige Arctis 1 Wireless werkt met de huidige consoles en pc en zal ook werken op PlayStation 5. Dankzij deze Black Friday-deal is het ook nog eens geweldig betaalbaar. Bekijk het aanbod bij Amazon

• SteelSeries Arctis 5 - bespaar 30%, nu slechts $ 69,99 of £ 74,99 - De Arctis 5 is een andere headset die werkt op pc en PS4 en is ook compatibel met PlayStation 5 (met 3D-audio). Het is weer een geweldige headset met een geweldige korting. Zie het aanbod bij Amazon US / Zie de deal bij Amazon UK

• SteelSeries Arctis Pro Wireless - bespaar £ 28,99, was £ 299,99, nu £ 271 - Het neusje van de zalm onder SteelSeries-headsets. Het is zeldzaam om hier een grote korting op te zien, maar het is sowieso het overwegen waard. Zie deze deal bij Amazon

• SteelSeries Apex Pro - bespaar £ 21,12, was £ 199,99, nu £ 178,87 - Een van de meest veelzijdige gametoetsenborden die je waarschijnlijk zult zien. Instelbare bediening, een aanpasbaar OLED-scherm, geweldige RGB-verlichting en meer. Zie de deal bij Amazon

• SteelSeries Rival 600 - bespaar £ 19,10, was £ 69,99, nu £ 49,99 - 2.000 CPI TrueMove3 + dubbele optische sensor, systeem voor gewichtsaanpassing en nog veel meer. Alles voor een spotprijs voor Black Friday. Zie deze deal bij Amazon

Het is ook de moeite waard om de SteelSeries-site te bekijken, aangezien u tot 50 procent op verschillende apparaten kunt besparen. Je hebt alleen een account nodig en log dan in om de koopjes te zien .

Geschreven door Adrian Willings.