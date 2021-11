Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - SteelSeries produceert een aantal serieus geweldige gaming-randapparatuur en ze zijn elke cent waard. Nu zijn ze nog aantrekkelijker met Prime Day-kortingen. Er zijn een aantal deals voor verschillende randapparatuur, waaronder muizen, headsets en toetsenborden.

Als je op zoek bent naar een nieuwe headset voor PlayStation 5 of voor Xbox Series X|S, dan is het goede nieuws dat veel SteelSeries-headsets op die nieuwe consoles zullen werken. Het bedrijf heeft officiële handleidingen voor welke headsets compatibel zijn met PS5 en de nieuwe Xbox-consoles en hoe u ze kunt aansluiten, dus zorg ervoor dat u deze bekijkt voordat u een deal sluit.

• SteelSeries Arctis 3 bedraad - bespaar £ 38, nu £ 51,99: een fantastische bedrade headset die werkt met PlayStation 5, Xbox Series X|S en nog veel meer. Nu afgeprijsd voor Prime Day. Bekijk de deal bij Amazon

• SteelSeries Arctis Pro-gamingheadset - bespaar £ 71, nu £ 108,99: een fantastische hi-res gamingheadset van SteelSeries, die nu veel betaalbaarder is dankzij Prime Day. Klik om de deal te zien

• SteelSeries Sensei Ten-gamingmuis - bespaar £ 35, nu £ 35,99: wat is er beter dan een geweldige gamingmuis? Eentje voor de halve prijs. Bekijk de deal bij Amazon .

• SteelSeries Rival 650 draadloze gamingmuis - bespaar £ 47, nu £ 72,99: een draadloze muis met verstelbare gewichten. Pak deze deal bij Amazon .

• SteelSeries Arctis 1 Wired - bespaar 30 procent, was $ 49,99, nu $ 34,99 - De fantastisch efficiënte Arctis 1 werkt op zowat alles dankzij zijn 3,5 mm-aansluiting, en is briljant betaalbaar dankzij deze Prime Day-deal. Bekijk de deal bij Amazon

• SteelSeries Arctis 3 bedraad - bespaar $ 21, nu $ 48,99: een fantastische bedrade headset die werkt met PlayStation 5, Xbox Series X|S en nog veel meer. Nu afgeprijsd voor Prime Day. Bekijk de deal bij Amazon

• SteelSeries Arctis 5 - bespaar $ 30, nu slechts $ 66,49 - De Arctis 5 is een andere headset die werkt op pc en consoles, wat betekent dat hij ook compatibel is met PlayStation 5 (met 3D-audio). Het is weer een geweldige headset met een geweldige korting. Bekijk de deal bij Amazon

• SteelSeries Rival 600 - bespaar 29 procent, was $ 79,99, nu $ 57 - 2.000 CPI TrueMove3+ dubbele optische sensor, gewichtsaanpassingssysteem en nog veel meer. Alles voor een spotprijs voor Prime Day. Bekijk deze deal bij Amazon

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

• SteelSeries Rival 3 - bespaar $ 14, was $ 49,99, nu $ 35,14 - een draadloze gamingmuis met een ongelooflijke batterijduur van 400 uur. En ook een geweldige prijs voor Prime Day. Zie de deal op Amazon .

• SteelSeries Sensei 310 gamingmuis - bespaar $ 12, nu $ 37,49 - Als bekabeld meer jouw ding is, dan is de Sensei 310 het bekijken waard voor deze prijs. Bekijk de deal bij Amazon .

Het is de moeite waard om ook een kijkje te nemen op de SteelSeries-site, want u kunt tot 50 procent besparen op verschillende apparaten. U heeft alleen een account nodig en log vervolgens in om de koopjes te zien .

SteelSeries UK deals

Below are some of the best SteelSeries deals we've found in the UK. There are a number available directly from SteelSeries but some deals elsewhere worth having too.

We'll be updating the list regularly so be sure to keep coming back as Black Friday rolls on.

SteelSeries Arctis 7P - bespaar 33% nu £ 116,99 Als je het geluk hebt een PlayStation 5 te bezitten, dan is de Arctis 7P een goede keuze. Het is een van de nieuwste headsets van het bedrijf en nog aantrekkelijker voor deze prijs. Aanbieding bekijken

SteelSeries Aerox 3 draadloze 2022-editie - bespaar £ 30 nu £ 69,99 De uitstekende draadloze Aerox 3 is niet alleen recentelijk geüpdatet en verbeterd, maar wordt ook verkocht met 30% korting. Wat wil je nog meer? Gewicht van 68 g, uitstekende RGB-verlichting, waterbestendigheid en een batterijduur van 200 uur. Alles voor een spotprijs. Aanbieding bekijken

SteelSeries US deals

There are a number of deals to be had in the US as well. The deals above from the UK site are also on the US site so you can click those to grab a discount.

SteelSeries Arctis 1 - bespaar 20% De verschillende uitvoeringen van de bekabelde en draadloze Arctis 1 zijn verkrijgbaar met een mooie Black Friday korting. De Arctis 1 is al een van de meest betaalbare headsets van het bedrijf, nu is hij nog goedkoper. Aanbieding bekijken

SteelSeries Prime Mini Wireless - bespaar 30% nu $ 90,99 Houd je van je muizen aan de kleine kant, dan is de Prime Wireless Mini een prima optie. Nog meer met deze Black Friday-korting die 20% korting geeft op de gebruikelijke prijs. Aanbieding bekijken