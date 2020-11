De Raspberry Pi 400 is geïnspireerd op klassieke computers met één doos, zoals de Sinclair ZX Spectrum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De populaire micro-pc Raspberry Pi vindt zichzelf opnieuw uit met een versie in een toetsenbord. Als zodanig is de Raspberry Pi 400 een soort alles-in-een soort, geïnspireerd op klassieke computers met één doos zonder scherm, zoals de Sinclair ZX Spectrum, Acorns BBC Micro (plus Archimedes) en de Commodore Amiga. Het enige dat u hoeft toe te voegen, is het scherm en een muis.

Sommige one-box-machines uit de jaren 80 hebben wat erfgoed met de Pi in termen van het hoofdkantoor van de Raspberry Pi Foundation in Cambridge, VK. Bovendien ontwikkelde het in Cambridge gevestigde Acorn eerst ARM-technologie die werd afgesplitst voordat het zich ontwikkelde tot de processors die we elke dag in onze telefoons gebruiken. Het is ook het ontwerp van de hoofdprocessor dat ten grondslag ligt aan de Raspberry Pi zelf.

De Raspberry Pi 400 is gebaseerd op de Raspberry Pi 4 van 4 GB die in juni 2019 werd aangekondigd en is beschikbaar voor $ 70 op zichzelf of $ 100 als een kit met muis, USB-C-voeding, SD-kaart met Raspberry Pi OS vooraf geïnstalleerd en een micro HDMI naar HDMI-kabel. De Stichting zegt dat de Pi 400 in eerste instantie Engelse (VK en VS), Franse, Italiaanse, Duitse en Spaanse toetsenbordindelingen ondersteunt, en er zullen er nog meer komen.,

De Raspberry Pi 4 en 400 zijn behoorlijk krachtige machines - die dubbele 4K-schermen met 30 fps of een enkel scherm met 60 fps kunnen ondersteunen. Er is ook ondersteuning voor dual-band wifi en Bluetooth 5.0.

Geschreven door Dan Grabham.