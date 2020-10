Hoe u de lancering van AMDs Radeon RX 6000 "Big Navi" op 28 oktober kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AMD zal op 28 oktober de Radeon RX 6000 grafische kaarten onthullen met de laatste informatie over RDNA 2-architectuur en meer. Het bedrijf plaagt al geruime tijd de RX 6000-serie. We weten al dat de nieuwe architectuur zal voorkomen in de Xbox Series X, Xbox Series S en PlayStation 5 , maar nu gaan we daar meer over te weten komen en hoe het zal werken op pc.

De Radeon RX 6000 grafische kaarten zijn het nieuwste aanbod van AMD en zullen de directe concurrent zijn van Nvidias RTX 3000-serie . We weten al dat de Radeon RX 6000 AMDs Navi 2x microarchitectuur zal gebruiken en dat we voor het eerst realtime raytracing kunnen verwachten van AMD.

Hoewel er duidelijk grote prestatieverhogingen van de generaties zullen zijn, zullen we moeten wachten op de lancering om te weten hoe goed de prestatieverhogingen zijn en hoe de prijzen zich opstapelen ten opzichte van Nvidia. Omdat we weten dat RDNA 2 wordt gebruikt in de nieuwe generatie gameconsoles, weten we ook dat er betere spelprestaties zullen zijn bij 4K naast Variable Rate Shading, Mesh Shaders en meer.

Om meer te weten te komen, moet je afstemmen op het even zelf.

Het is tijd voor #GameOnAMD . Bezoek ons 28 oktober voor het laatste nieuws over grafische kaarten uit de Radeon RX 6000-serie, de # RDNA2- architectuur en meer. - Radeon RX (@Radeon) 22 oktober 2020

AMD heeft een pagina gewijd aan het evenement die u hier kunt zien . Het bedrijf streamt deze evenementen meestal ook op zijn YouTube-kanaal , dus je kunt het daar bekijken als je dat liever hebt.

Het lanceringsevenement van de Radeon RX 6000 vindt plaats op 28 oktober op deze tijden:

12:00 uur ET

16:00 uur Britse tijd

09:00 uur PT

Geschreven door Adrian Willings.