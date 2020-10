AMD plaatst zijn Ryzen 5000-serie-chips tegen Core i9, zegt dat ze s werelds snelste zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AMD zegt dat zijn nieuwe Ryzen 5000-chips de "beste pc-processors ter wereld" zijn, een duidelijk schot over de boeg van rivaliserende Intel en zijn pc-gaming-georiënteerde Core i9-serie.

De sleutel tot de nieuwe chips is de introductie van de nieuwe Zen 3-microarchitectuur, die AMDs inspanningen voortzet om Intel voor te blijven op het gebied van prestaties. AMD zegt inderdaad dat Zen 3 een toename van 19 procent van generatie op generatie in verwerking biedt (instructies per cyclus of IPC). De Xbox Series X en PlayStation 5 gebruiken Zen 2-gebaseerde CPUs.

Intel zegt dat de 11e generatie Core-processors voor desktop - bekend als Rocket Lake - begin 2021 beschikbaar zullen zijn en PCIe 4.0-ondersteuning zullen bieden.

De nieuwe chips bieden tot 16 cores, 32 threads en 72 MB cache in de topklasse AMD Ryzen 9 5950X. Die chip biedt de hoogste single-thread-prestaties van elke desktop-gamingprocessor en de meest multi-core-prestaties van elke desktop-gamingprocessor en elke desktopprocessor in een reguliere CPU-socket volgens AMD.

Het zegt ook dat dit resulteert in een gemiddelde prestatieverbetering van 7 procent voor een aantal games in 1080p ten opzichte van de rivaliserende Core i9-10900K.

"Onze toewijding bij elke generatie van onze Ryzen-processors was om de beste pc-processors ter wereld te bouwen", zegt AMDs Saeid Moshkelani.

"We zijn buitengewoon trots om te leveren wat onze community en klanten gewend zijn van Ryzen-processors - dominante multi-core en single-core prestaties en echt gamingleiderschap - allemaal binnen een breed ecosysteem van moederborden en chipsets die klaar zijn voor drop-in [Ryzen 5000 CPUs]. "

Geschreven door Dan Grabham.