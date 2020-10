Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Corsair heeft een nieuw premium toetsenbord gelanceerd in de vorm van de K100 RGB. Dit is een vlaggenschip-toetsenbord in meer dan alleen het prijskaartje.

De K100 neemt het vorige beste gamingtoetsenbord van het bedrijf (de K95 Platinum XT) en bouwt daarop voort met een groot aantal nieuwe functies die ongetwijfeld indruk zullen maken.

Die functies bevatten alles wat je zou verwachten, plus nog veel meer. Neem een aluminium, zwart geanodiseerd chassis met geborstelde afwerking, gooi er een groot aantal gemakkelijk toegankelijke media- en macrotoetsen, PBT double-shot keycaps en sublieme RGB-verlichting per toets in en je hebt al een winnaar.

Corsair is hiermee echter veel verder gegaan. De K100 beschikt over een aantal waanzinnige verbeteringen, waaronder de toevoeging van optisch-mechanische sleutelschakelaars OPX. Deze schakelaars bieden "supersnelle" bediening dankzij een ontwerp dat een straal van infrarood licht gebruikt om uw toetsaanslagen te detecteren, wat resulteert in nauwkeurige tracking en nul demping.

Wat betekent dit? Welnu, Corsair beweert dat deze nieuwe schakelaars toetsaanslagen tot vier keer sneller kunnen registreren dan standaard mechanische gamingtoetsenborden. Deze toetsen werken ook gegarandeerd tot 150 miljoen toetsaanslagen - dat is 100 miljoen meer dan de meeste andere standaard mechanische sleutelschakelaars.

De K100 biedt ook een vier keer snellere doorvoer met 4.000 Hz hyperpolling en 4.000 Hz key scanning. Het is niet alleen handig en wendbaar, maar het kan ook 200 ingebouwde profielen en 20 lagen RGB-lichteffecten aan.

Je kunt de K100 RGB nu pakken voor $ 229,99 / £ 229,99.

Geschreven door Adrian Willings.