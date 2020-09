HyperX heeft zijn uitstekende Quadcast USB-microfoon geüpgraded met RGB

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor streamers, casters en contentmakers heeft HyperX de QuadCast S onthuld, een USB-microfoon boordevol functies en fatsoenlijke specificaties, evenals RGB.

Net als de originele QuadCast, die we hebben besproken en waar we van hielden , zit de nieuwe QuadCast S boordevol technische en handige functies, waaronder een ingebouwde trillingsdempende schokdemper, een ingebouwd popfilter, een tap-to-mute-sensor en meer.

Het beschikt over vier polaire patronen - stereo, omnidirectioneel, cardioïde, bidirectioneel en een frequentierespons van 20 Hz - 20 kHz met een samplefrequentie van 48 kHz / 16 bits. Dit alles betekent dat het geweldige audio kan vastleggen terwijl het gemakkelijk knalt, knallen en vervelende achtergrondruis elimineert.

De focus van de QuadCast S lijkt echter vooral op stijl te liggen, met de toevoeging van dynamische RGB-lichteffecten om stijl en snazz aan je streaming-inspanningen toe te voegen.

De QuadCast S kan op de meeste giekarmen worden gemonteerd dankzij ondersteuning voor schroefdraad van zowel 3/8 inch als 5/8 inch. Dit betekent dat je het in de lucht kunt krijgen, dicht bij je mond en in het zicht van je camera. Ideaal als u zich tijdens het streamen wilt onderscheiden van de massa. QuadCast S kan worden aangepast via HyperXs NGENUITY-software , waardoor u opties krijgt om de RGB aan te passen aan uw persoonlijke smaak.

Nu kunt u er goed uitzien en ook geweldig klinken.

De HyperX QuadCast S USB-microfoon is nu te koop voor € 179,99 / £ 159,99.

Geschreven door Adrian Willings.