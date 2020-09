Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn veel redenen om uw eigen pc te bouwen. Het is een leuke ervaring, u weet precies wat er op uw computer staat en u kunt het precies volgens uw specificaties bouwen, precies wetend wat uw upgradepad is.

Er zijn ook veel goede redenen om voor microATX te kiezen: het is compacter dan een full-size ATX-systeem , de prijzen zijn vrij laag en het is gemakkelijk om mee te werken, of je nu iets bouwt om vanuit huis te werken, of het oprichting van een gaming-pc.

Hoewel u zelf moet kiezen wat u op uw pc plaatst, volgt u onze handleiding over hoe u aan de slag kunt gaan.

Elke computer heeft dezelfde hoofdcomponenten en als het gaat om het bouwen van een pc. MicroATX of niet, u staat voor veel van dezelfde beslissingen. Als u een budget-pc bouwt, wordt prijs een van de belangrijkste factoren.

De pc die we hebben gebouwd is niet de goedkoopste die het zou kunnen zijn, maar we zullen die beslissingen gaandeweg uitleggen.

Hier is een lijst met alles wat u nodig hebt om aan de slag te gaan.

Het moederbord is het hart van uw pc, het verbindt alles met elkaar, het is de hoeksteen waarop al het andere is gebouwd. Als je het nog niet hebt opgemerkt, hebben we ervoor gekozen om een AMD-systeem te bouwen en velen die op zoek zijn naar een iets meer betaalbare oplossing, zullen hetzelfde doen.

We hebben de Asus Prime B550M-A (Wi-Fi) gebruikt en daar zijn een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is dat het native Bluetooth en Wi-Fi op het moederbord biedt, wat niet allemaal het geval is. Dat scheelt een aparte kaart voor die draadloze functies. Sommigen willen die functies misschien niet en dat is een persoonlijke keuze. Ten tweede ondersteunt het PCIe 4.0, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor toekomstige updates.

In AMDs reeks microATX-moederborden zijn er in wezen drie chipsets (op het moment van schrijven): X570, B550 en A520. De X is het prestatie-einde en de A is het echte budget-einde, dus we zitten in het middensegment. Nogmaals, dat komt omdat we het moederbord niet te snel willen upgraden, en op het moment van bouwen was de A520 nog maar net in de verkoop, dus de beschikbaarheid was een probleem.

Het belangrijkste is dat u een moederbord koopt dat aan uw behoeften voldoet, de gewenste functies ondersteunt en bovenal de CPU ondersteunt die u erop gaat aansluiten.

Omdat dit een AMD-build is, is het een AMD-CPU die je nodig hebt. Dit moet overeenkomen met de aansluiting op het moederbord, in dit geval is het AM4. We kozen voor de Ryzen 5 3400G. Een van de belangrijkste redenen om voor deze CPU te kiezen, was dat het middenklasse was, omdat we de kracht wilden, maar hij biedt ook ingebouwde Vega-graphics.

Dit betekent dat een GPU (grafische kaart) niet nodig is: de CPU voedt de grafische kaart en je kunt je monitor aansluiten op het moederbord en weet dat je er iets uithaalt. De reden dat we grafische afbeeldingen wilden, was om de kosten van een GPU op het moment van de bouw te vermijden - een GPU is later gemakkelijk te upgraden.

De CPU is een van de duurste onderdelen van de build, maar AMD heeft alternatieven als je goedkoper wilt gaan. U kunt kiezen voor Ryzen 3- of Athlon-CPUs, die beide Socket AM4-compatibiliteit bieden en beide ook met Vega grafische opties als u de prijs omlaag wilt brengen.

De koffer is misschien een van de goedkopere stukken waarvoor u kiest, maar er is een enorme variëteit die er is. We kozen voor de Cooler Master Masterbox Q300L omdat deze ongeveer de juiste maat had en we het ontwerp mooi vonden. Het stelt je in staat om de kabels te verbergen en heeft een doorzichtig paneel aan de zijkant om de binnenkant te laten zien.

Het belangrijkste is dat u een koffer krijgt die past bij wat u wilt. Veel gevallen worden aangeduid als microATX, zodat u weet dat het moederbord past. Het andere grote probleem dat u moet passen, is de voeding - de PSU - en in dit geval kunnen we een volledige ATX PSU plaatsen.

Er zijn ook tal van opties voor koeling - die we in dit stadium niet enorm veel nodig hebben - terwijl het groot genoeg is om in de toekomst een behoorlijke grootte grafische kaart te herbergen, mochten we ervoor kiezen om te upgraden.

Bij koffers krijg je ook waar je voor betaalt en als je kiest voor een goedkope koffer (zoals wij deden) dan moet je accepteren dat sommige onderdelen misschien wat grof zijn.

De voeding, of PSU, is een van de componenten die u in de toekomst niet echt wilt upgraden, want dat betekent dat u al uw bedrading moet verwijderen en dat is in potentie veel werk. Dus dat betekent dat je echt een PSU moet gebruiken die voldoende stroom voor je systeem zal leveren.

U kunt dit eenvoudig berekenen via een online calculator, maar vergeet niet om het soort GPU op te nemen dat u in de toekomst misschien wilt hebben.

Er zijn tal van opties, van goedkoop tot duur, modulair of niet, evenals veel vermogensclassificaties en prestatiebeoordelingen. We kozen voor de Corsair TX550M die voldeed aan onze specificaties. Het is semi-modulair, waardoor er minder ongebruikte kabels in de behuizing hoeven te worden opgeborgen.

Iedereen heeft het over RAM - random access memory - en het belangrijkste is dat je RAM wordt ondersteund door je moederbord. Hier gebruiken we 8 GB DDR4 HyperX RAM.

Het moederbord dat we gebruiken, biedt plaats aan maximaal vier RAM-sticks en ondersteunt dual channel-geheugen, waarbij de prestaties worden verbeterd door de sticks in paren te gebruiken. Om de prijs laag te houden, beginnen we met slechts één stick, maar het is een gemakkelijke upgrade om een andere stick met hetzelfde RAM-geheugen te kopen wanneer de volgende betaalcheck binnenkomt. Niet alle moederborden ondersteunen een enkele stick - dus zorg ervoor dat je de handleiding.

Het laatste essentiële dat u nodig heeft, is opslag. Dit kan variëren van een goedkope mechanische schijf tot dure vaste schijven (SSD), maar we profiteren hier van een andere moederbordfunctie, namelijk ondersteuning voor NVMe M.2 SSDs.

Dit is veel sneller dan andere schijftypen, het is compact en zeer eenvoudig te installeren op het moederbord, dus het is een gemakkelijke keuze. We kozen voor een 250GB Kingston A2000 M.2 SSD omdat het een goede prijs was. Dit is waar Windows wordt geïnstalleerd en het opstarten vanaf NVMe maakt alles lekker snel.

Het is ook gemakkelijk om in de toekomst extra schijven toe te voegen, dus als uw budget krap is, kunt u beginnen met een kleinere capaciteit om de kosten laag te houden en vervolgens meer opslagruimte toevoegen als u meer geld heeft.

Als je eenmaal je keuzes hebt gemaakt en ze bij je voor de deur zijn afgeleverd, is het tijd om het daadwerkelijke bouwen van de pc in te gaan - het leuke gedeelte.

Er zijn een aantal dingen die u moet overwegen voordat u begint:

Er zullen reservekabels en schroeven zijn die u niet nodig heeft

Je hebt tijd nodig als je nog niet eerder een pc hebt gebouwd

Houd de handleidingen bij de hand, want er kunnen dingen zijn waarnaar u kunt verwijzen

Je hebt een schroevendraaier nodig, maar meestal alleen een Philips

Gebruik een antistatische polsband

Het eerste dat u moet doen, is uw bouwgebied instellen en ervoor zorgen dat u de antistatische polsband draagt. Dit voorkomt dat u statische elektriciteit ontlaadt die u via de componenten heeft opgebouwd. U moet het op iets bevestigen dat is geaard, zoals een radiator of buis.

Zorg ervoor dat je alles bij de hand hebt en alle essentiële onderdelen hebt voordat je begint met bouwen.

Dit is de beste plaats om te beginnen, aangezien u uw moederbord wilt instellen voordat u het in de hoes plaatst. Het wordt waarschijnlijk geleverd in een antistatische tas, en dit is geweldig om het moederbord op te laten rusten terwijl u aan het werk bent.

Moederborden kunnen een beetje eng zijn omdat ze bezaaid zijn met verbindingen, maar dingen worden duidelijk terwijl je werkt - en de handleiding zal je laten zien wat alles is, naast de labels die op het bord zelf zullen staan.

Ja, de eerste taak omvat twee van de belangrijkste stukken. In het geval van de AMD Ryzen 5 die we installeren, gaan we de vooraf geïnstalleerde clips op het moederbord niet gebruiken voor de koelventilator, dus die moeten worden verwijderd. De meegeleverde koelventilator wordt in plaats daarvan rechtstreeks in die gaten geschroefd, dus u kunt deze net zo goed eerst verwijderen om ze uit de weg te ruimen.Als u een externe ventilator gebruikt, controleert u gewoon wat er nodig is.

De installatie van de CPU is vrij eenvoudig. Het wordt op zijn plaats gehouden door een klem die de pinnen aan de onderkant vastgrijpt. De eerste taak is om de arm op te tillen om de klem los te maken. Deze vind je aan de zijkant van de CPU-socket op het moederbord.

De CPU kan gemakkelijk worden ingeschoven en het enige dat u hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat de gouden driehoek in de hoek van de CPU overeenkomt met de driehoekmarkering op de moederbordsokkel. In dit geval bevinden ze zich beide in de linker benedenhoek. De CPU valt dan op zijn plaats. Beweeg de klemarm naar beneden om hem vast te klemmen en u bent klaar. Uw pc heeft een hart.

Omdat dit een eenvoudige build is met een eenvoudige ventilator, is het handig om deze direct na de CPU te installeren. Dat komt omdat er in deze situatie al koelpasta op de ventilator is aangebracht, dus het is het beste om hem gewoon te installeren en uit de weg te ruimen.

De CPU-ventilator past maar op één manier en met een beetje vergelijken zal dit duidelijk zijn - evenals in lijn met de schroefgaten die we eerder noemden. Bij deze ventilator zijn ook de schroeven bevestigd, dus het is een makkelijke installatie.

Plaats hem gewoon op de juiste plaats en draai de schroeven vast om hem vast te zetten. In dit geval zijn de schroeven ook veerbelast om de druk op de juiste plaats te houden en te voorkomen dat er iets beschadigd raakt.

De CPU-ventilator geeft je ook de mogelijkheid om je eerste stuk bedrading aan te sluiten. De bijgevoegde kabelsleuven in de CPU-ventilatorheader (de sticky-up pinnen) op het moederbord. Dit wordt duidelijk gelabeld, of raadpleeg voor de zekerheid de handleiding.

RAM is eenvoudig te installeren: het past maar op één manier en de slots zijn gemakkelijk te identificeren. Maar je zult je herinneren dat we eerder dual channel en meerdere RAM-slots noemden, dus misschien wil je de handleiding voor het moederbord raadplegen.

De handleiding zal u vertellen welke slots u in welke volgorde moet gebruiken; het zal je vertellen welke paren je het eerst moet gebruiken (als je niet alle vier gebruikt) en het zal je vertellen welk slot je moet gebruiken als je maar één RAM-stick installeert.

Zodra je de juiste gleuf hebt gevonden en ervoor hebt gezorgd dat het RAM in de juiste richting zit, duw je de clips aan het uiteinde van de gleuf terug en duw je de RAM in de gleuf. Het moet gemakkelijk passen en de clips moeten weer op hun plaats klikken om het RAM vast te zetten.

NVMe-schijven zijn zo klein en plat dat ze bijna geen ruimte innemen, maar de sleuf wordt vaak bedekt door andere elementen, vooral als je andere kaarten installeert, dus het is goed om deze nu op hun plaats te krijgen terwijl de dingen nog duidelijk zijn.

Het moederbord heeft schroefgaten om verschillende lengtes NMVe te ondersteunen en er moeten schroeven zijn om het op zijn plaats te bevestigen. Zodra u deze heeft gevonden, moet u het moederbord controleren om er zeker van te zijn dat u de schijf in de juiste sleuf installeert. Sommige moederborden ondersteunen verschillende standaarden en daarom is het de moeite waard om het dubbel te controleren voordat u het installeert.

Als je eenmaal weet waar hij naartoe gaat, duw je de schijf gewoon in de sleuf en draai je de schroef aan het andere uiteinde om hem veilig te houden - gemakkelijk.

Nu het moederbord vol zit met onderdelen, is het tijd om het in de case te installeren. Zorg ervoor dat u alle reserveonderdelen uit de koffer heeft verwijderd en leg deze neer zodat u kunt zien wat u doet.

Het eerste dat u hoeft te doen, is de I / O-plaat aan de achterkant van de behuizing installeren. Dit is waar verbindingen worden aangesloten op het moederbord, bijvoorbeeld Ethernet, USB of HDMI. De plaat wordt bij het moederbord geleverd en wordt eenvoudig van binnenuit met een klik in de behuizing gedrukt. U zult zien dat de I / O-plaatopeningen overeenkomen met de aansluitingen aan de achterkant van het moederbord.

Het enige dat u echt hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat het de goede kant op is.

De meeste gevallen accepteren verschillende normen van het moederbord en kunnen verschillende schroefgaten hebben. Deze moeten in de handleiding worden gelabeld of gemarkeerd. Het moederbord wordt van de behuizing gehouden door montagebouten en vervolgens vastgezet met schroeven, die allemaal met de behuizing moeten worden meegeleverd.

Zodra u de juiste gaten heeft gevonden, moet u de montagebouten vinden en deze op hun plaats zetten. In sommige gevallen zijn deze vooraf geïnstalleerd of zijn er enkele vooraf geïnstalleerd. Zodra deze allemaal op hun plaats zitten, bent u klaar om uw moederbord op zijn plaats te zetten.

De eenvoudigste manier is om de achterkant van het moederbord voorzichtig aan te bieden tot aan de O / I-plaat en alles op een rij te krijgen en het moederbord vervolgens voorzichtig op de bevestigingsbouten te laten zitten. Sommige van deze bouten hebben mogelijk een extra lip waar het moederbord overheen schuift, wat helpt bij het uitlijnen.

Controleer gewoon de I / O-plaat aan de achterkant om er zeker van te zijn dat u geen van de veren rond de randen van de openingen op de verkeerde plaats hebt - zoals in de aansluitingen steken.

Zodra alles op zijn plaats zit, hoeft u alleen maar de schroeven in te doen om alles op zijn plaats te houden. Als je dat eenmaal hebt gedaan, kun je de ventilatorkabel van de behuizing aansluiten op de ventilatorheader op het moederbord - bekijk nogmaals de handleiding om deze te vinden. In ons geval hebben we besloten om de standaardventilator te vervangen door een RGB-ventilator om het een beetje spannender te maken - maar dat is extra kosten.

De voedingseenheid - PSU - is een van de grotere brokken die u moet installeren. Hoewel het ATX-formaat van de PSU gestandaardiseerd is, zijn niet alle gevallen dat, dus u moet controleren of u iets speciaals moet doen om het in uw geval te laten passen. Voor ons betekende dit dat we een montagebeugel met vier schroeven op het uiteinde van de PSU moesten schroeven.

Op dit punt is het waarschijnlijk het gemakkelijkst om de behuizing weer rechtop te zetten, maar dit hangt af van de behuizing die u gebruikt. Wat u moet vermijden, is dat u tegen het moederbord stoot wanneer u de PSU installeert, want het is een behoorlijk grote klomp. U moet ook controleren op welke manier uw PSU moet worden geïnstalleerd.

Er zit een ventilator op de PSU en deze zal in de meeste gevallen naar beneden wijzen, zodat hij warme lucht uit de onderkant van de behuizing blaast, in plaats van omhoog naar je andere componenten. Maar hiervoor moet er ventilatie in de bodem van de koffer zijn. Als het gewoon een metalen plaat is, moet je je PSU installeren met de ventilator bovenaan.

Bied van binnenuit de achterkant van de PSU aan tot aan de opening in de behuizing en zet hem opnieuw vast met de meegeleverde schroeven.

De volgende stap is wat lastiger en het kan zijn dat je de handleiding van het moederbord bij de hand moet houden, hoewel de dingen bij een eenvoudige build vrij eenvoudig zijn.

Er komt misschien een massa kabels uit de PSU, maar er zijn twee belangrijke kabels om het moederbord en de CPU van stroom te voorzien. Deze hebben ook verschillende connectoren, dus ze zijn gemakkelijk te herkennen en worden gelabeld.

Op dit punt zult u ook willen overwegen waar uw kabels naartoe gaan. Als de zijkant van je hoesje vrij is, is het de moeite waard om de kabels uit het zicht te houden, terwijl je ook de wirwar rond de componenten vermindert en ervoor zorgt dat de luchtstroom beter is.

In veel gevallen kunt u de kabels langs de achterkant en uit het zicht leiden. Het is de moeite waard om wat tijd te nemen om te bepalen waar u welke kabel moet krijgen, zodat u alles erdoorheen kunt leiden.

De twee belangrijkste connectoren die je nodig hebt, zijn de 8-pins 12V-voeding en de 24-pins connector. Deze zijn gemakkelijk te herkennen en de pluggen passen maar op één manier, met een clip om ze op hun plaats te houden.

Naast de aansluitingen aan de achterkant van je hoesje, zitten er waarschijnlijk ook aansluitingen aan de voorkant. Dit omvat vaak USB-aansluitingen en audio-aansluitingen, evenals de aan / uit-knop en andere functies.

Op de behuizing die we gebruiken, is er al een paneel met verbindingen op het frame geïnstalleerd. De kabels hiervoor moeten op de juiste pinnen op het moederbord worden aangesloten. Hier heb je de handleiding nodig om ervoor te zorgen dat je de juiste dingen op de juiste plaatsen bevestigt, omdat er waarschijnlijk pinnen op je moederbord zullen zitten die je niet hoeft te gebruiken.

De USB-aansluitingen zijn vrij eenvoudig, net als de audio-aansluitingen, maar de aansluitingen voor de stand-byknop, aan / uit-knop en LEDs zijn iets onhandiger. Alles moet echter worden gelabeld, zodat u het kunt matchen met behulp van de handleiding als referentie.

Nu alle hardware aanwezig is, is het tijd om uw nieuwe pc aan te sluiten op een monitor, toetsenbord en muis, de voedingskabel aan te sluiten en aan te zetten.

De ventilatoren zouden moeten draaien en het BIOS (basic input output system) wordt geladen op de monitor. Via het BIOS kunt u veel van de hardware-instellingen voor de pc beheren, maar in veel gevallen wilt u de zaken gewoon met rust laten, tenzij u een specifieke wijziging moet aanbrengen.

Als je eenmaal tevreden bent dat alles werkt, kun je het zijpaneel terugplaatsen en je besturingssysteem installeren.

De eenvoudigste manier om Windows 10 te installeren, is met behulp van de eigen tool van Microsoft . Je hebt hiervoor een aparte pc nodig, waarmee je een opstartbare USB-schijf kunt maken die je vervolgens kunt gebruiken om Windows 10 te installeren.

Je hebt een USB-stick met minimaal 8 GB aan opslagruimte nodig, maar dan helpt de tool je om eenvoudig met een paar klikken de opstartbare schijf te maken. Dan is het gewoon een kwestie van die USB-stick in de nieuwe pc steken en opnieuw opstarten. De drive moet worden gedetecteerd en het Windows-installatieprogramma zal starten en u door de rest van het proces leiden.

Als u een probleem tegenkomt, zoals het zegt dat de mediastation niet toegankelijk is, wat een veelvoorkomende fout is, moet u mogelijk een andere USB-aansluiting proberen of een andere versie van uw opstartbare schijf maken. Over het algemeen moet het proces echter glad en gemakkelijk zijn.

Geschreven door Chris Hall.