Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roccat heeft drie nieuwe varianten van zijn populaire (en eerlijk gezegd prachtige) Vulcan-toetsenborden aangekondigd, waaronder twee tenkeyless-versies en Pro-modellen die de nieuwe supersnelle Titan Optical-schakelaar van het bedrijf gebruiken.

De nieuwe TKL-versie van de Roccat Vulcan is het afgeslankte model voor diegenen die compromisloos ruimte op hun bureau willen besparen. De Vulcan TKL is de meest betaalbare van deze nieuwe line-up die vanaf eind oktober verkrijgbaar is, met de Vulcan Pro en Vulcan TKL Pro die je iets meer kosten voor extra functies.

Zoals u kunt zien, biedt de nieuwe reeks Roccat Vulcan-toetsenborden alles wat we leuk vonden aan de vorige modellen. Een achterplaat van geborsteld aluminium, een hip RGB-vriendelijk ontwerp, onopvallende esthetiek en prachtig intelligente achtergrondverlichting.

Het hoogtepunt is echter niet alleen de optie van de tenkeyless-vormfactor, maar ook de toevoeging van de nieuwe Titan Optical-schakelaars. Deze schakelaars zijn inbegrepen bij de Pro-modellen en bieden naar verluidt 40 procent snellere bediening dan een traditionele sleutelschakelaar. Dit is te danken aan een opstelling die lichtstralen gebruikt om toetsaanslagen op dezelfde manier te detecteren als de optische schakelaars van Razer.

De Titan optische schakelaars zijn ook geschikt voor 100 miljoen klikken, waardoor ze duurzamer zijn dan de meeste moderne mechanische schakelaars, waarvan wordt gezegd dat ze tot 50 miljoen klikken meegaan.

Net als eerdere Roccat Vulcan-toetsenborden, halen de nieuwe modellen het beste uit de geweldige intelligente AIMO-verlichting met onopvallende toetsenkappen en duidelijke sleutelschakelaarbehuizing, wat resulteert in een aantal prachtig uitziende borden.

Alle drie de versies van het Vulcan-toetsenbord zullen vanaf eind oktober beschikbaar zijn en de pre-orders zijn nu open .

Geschreven door Adrian Willings.