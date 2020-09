Adata onthult s werelds snelste M.2 NMVe SSD

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - NVMe solid-state schijven staan bekend om hun verbluffende snelheden en nu worden ze nog sneller met de release van de XPG Gammix S70.

Er zijn onlangs een aantal PCIe gen 4-schijven uitgebracht die het meeste uit die interface halen, allemaal met ongelooflijke snelheden. Maar nu beweert Adata de snelste M.2 NMVe SSD ter wereld te hebben gemaakt in de vorm van de XPG Gammix S70 .

Deze nieuwe schijf claimt sequentiële leessnelheden van 7.400 MB / s en sequentiële schrijfbewerkingen met 6.400 MB / s te bieden. Dat is twee keer de snelheid van verouderde PCIe gen 3-schijven en zelfs een stuk sneller dan nieuwere modellen die zijn uitgebracht door bijvoorbeeld Samsung.

De XPG Gammix S70 valt niet alleen op door zijn snelheid. Het is ook onmiddellijk herkenbaar dankzij een serieus dikke aluminium heatsink. Deze grote hittespeader zou niet geweldig zijn voor gebruik in laptops, maar in een extreme gaming-pc zou hij er echt goed uitzien en helpen om dingen koel en snel te houden. Adata zegt dat het ontwerp van de holle kamer op dit koellichaam de thermiek met maar liefst 30 procent kan helpen verbeteren.

Er is nog geen woord over prijzen of beschikbaarheid, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit. Omdat de PlayStation 5 en Xbox Series X beide PCIe 4.0 SSDs ondersteunen, verwachten we in de toekomst verdere verbetering te zien. Lagere laadsnelheden van games zouden voor een aantal zeer bevredigende game-ervaringen moeten zorgen.

Geschreven door Adrian Willings.