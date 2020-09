AMD pronkt met nieuwe RX 6000 grafische kaart in Fortnite

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia slaagde er een paar weken geleden in om zijn nieuwe Ampere-infrastructuur grafische kaarten behoorlijk te onthullen, met een reeks onthullingen die pc-gamers overal deden kwijlen van verwachting.

Nu komt AMD aan de beurt, met een iets minder spannend stukje marketing - in plaats van ons eindeloze plagen te geven, is het al doorgegaan en heeft het het ontwerp van zijn volgende grote kaart, de Radeon RX 6000, laten zien.

Het ontwerp ziet er meteen fors uit, met drie stevige koelventilatoren rond een lijkwadebehuizing die alle interne onderdelen verbergt, zoals nu gebruikelijk is bij vlaggenschip-GPUs.

De bovenstaande Tweet heeft je een hint gegeven over het meest interessante facet van hoe AMD de kaart (of het ontwerp) heeft onthuld, met die numerieke code aan het einde een toegangspas voor een speciale lobby in de Creative Island-modus van Fortnite. Hiermee kun je een enorm 3D-model met hoge resolutie ervan bekijken dat in de lucht hangt, voor degenen die een meer interactieve ervaring willen.

Het echte vlees van de aankondiging moet natuurlijk nog komen, zonder bevestiging van de werkelijke specificaties of het vermogen van de kaart, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze een beetje belangrijk zijn als je het over GPUs hebt. Toch betekent het dat we de nieuwste opties van Nvidia op het gebied van design kunnen vergelijken en contrasteren - en voor ons geld loopt Nvidia nog steeds voorop.

Geschreven door Max Freeman-Mills.