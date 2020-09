De G-technologie van Western Digital introduceert ArmorLock - een gemakkelijke manier om veilige SSDs te ontgrendelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gegevensbeveiliging is belangrijker dan ooit, vooral voor mensen die regelmatig met gevoelige gegevens te maken hebben. Maar traditionele manieren om die informatie te versleutelen waren een uitdaging om te gebruiken.

ArmorLock is een nieuwe technologie van de G-Technology-divisie van opslagspecialist Western Digital die we in de toekomst waarschijnlijk op een breder scala aan schijven zullen zien.

Het eerste product in het assortiment is een gecodeerde 2TB NVMe SSD van £ 560 voor iedereen die de toegang tot grote hoeveelheden gegevens wil beveiligen, zoals videomakers.

En het is natuurlijk ideaal voor iedereen die een grote database met persoonlijke gegevens moet beschermen. Het maakt gebruik van eersteklas 256-bit AES-XTS hardwarematige versleuteling, terwijl de warmteafgevende schijfbehuizing is ontworpen voor bescherming tegen de elementen met IP67 stof- en waterbestendigheid (stofdicht en volledige onderdompeling tot 1 m) plus tot 3 m valbeveiliging. Het is ook ontworpen om te worden beschermd tegen verplettering (tot 1000 pond).

ArmorLock werkt niet met een wachtwoord. In plaats daarvan werkt het platform met een mobiele app (iOS al beschikbaar, Android inkomend) om de schijf te ontgrendelen. U kunt bepalen wie toegang heeft tot de gegevens op de schijf en waartoe zij toegang hebben. Het is zo ontworpen dat het binnen een paar seconden snel toegankelijk is en WD

U kunt het dus ontgrendelen met de eigen beveiliging van uw telefoon, of u nu gezichtsherkenning, een vingerafdruk of een toegangscode gebruikt. En u kunt verschillende schijven beheren en indien nodig toegang geven aan specifieke gebruikers - door een QR-code te gebruiken als ze in de buurt zijn. Of u kunt externe gebruikers autoriseren als u een schijf ergens anders moet verzenden.

Omdat het een NVMe SSD is, kunt u hoge lees- en schrijfsnelheden verwachten - WD toont maximale lees- en schrijfsnelheden in de regio van 1.000 MB per seconde (wauw) als u hem op een USB-C-poort hebt aangesloten.

Mits u toegang heeft, kunt u de schijf in één stap veilig wissen en opnieuw formatteren of de laatst bekende locatie op een kaart volgen als u deze ergens hebt achtergelaten. U kunt ook de firmware van de schijf bijwerken via de app.

Geschreven door Dan Grabham.