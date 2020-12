VPN tips en trucs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VPNs zijn echt nuttige dingen. We hebben ze gebruikt voor inhaal-tv wanneer we op reis zijn, om ervoor te zorgen dat we veilig zijn wanneer we openbare wifi gebruiken en om te voorkomen dat volgnetwerken te gedetailleerde afbeeldingen van onze browsegeschiedenis opbouwen.

Maar als je nieuw bent bij VPNs, weet je misschien niet hoe je de functies moet gebruiken die voor jou belangrijk zijn, of wat je moet doen als de prestaties niet zo goed zijn als nodig is. Daarom hebben we hier de antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen gegeven.

Een van de meest voorkomende redenen om een VPN te gebruiken, is om toegang te krijgen tot inhoud zoals streaming video wanneer deze is vergrendeld. U bent bijvoorbeeld op reis voor uw werk en wilt Netflix kijken, maar uw Netflix-account is voor het land waarin u woont, niet waar u zich nu bevindt. Bij veel VPNs kunt u uw schijnbare locatie wijzigen, zodat de streamingdienst denkt dat u zich ergens anders bevindt. Meestal heb je een betaalde VPN nodig die streaming ondersteunt.

VPNs kunnen handig zijn in vliegtuigen, die vaak een zeer beperkte wifi bieden waardoor niemand kan streamen. Een VPN betekent dat het netwerk niet weet wat voor soort site of service u bezoekt.

U mag de UK iPlayer niet gebruiken als u geen Britse licentievergoeding betaalt. Maar technisch gesproken, ja dat kan.

Schakel over naar een andere. Dit is misschien geen optie met een gratis VPN, of je hebt misschien een beperkte keuze aan servers om uit te kiezen. Maar betaalde VPNs hebben toegang tot duizenden servers, dus als uw verbinding een beetje onzin lijkt, kunt u proberen verbinding te maken met andere servers of servers in andere landen.

U kunt opnieuw van server wisselen. Helaas voeren sommige sites een voortdurende whack-a-mole-operatie uit tegen VPN-providers, waardoor de toegang wordt afgesloten wanneer ze nieuwe servers ontdekken.

Veel VPN-services hebben apps voor allerlei dingen, maar op een thuis- of kantoornetwerk kun je alles wat je verbindt beschermen door je VPN op routerniveau te installeren in plaats van op individuele apparaten. Het is belangrijk om te onthouden dat dit alleen werkt als de apparaten de router gebruiken; Als een van hen bijvoorbeeld uw smartphone is en u gaat de deur uit, bent u niet langer beschermd als u niet ook een app op uw telefoon heeft.

Of je nu klokkenluiden hebt of met een wervingsbureau praat, het is verstandig om je pc niet te gebruiken voor iets waarvan je niet wilt dat de baas het ziet. Alleen al het installeren van een VPN op de pc op kantoor is een vrij duidelijk teken dat je iets doet dat de baas niet leuk vindt.

Maar als uw internetverbinding thuis wordt geleverd door het bedrijf waarvoor u werkt - iets dat vrij gebruikelijk is in de VS, waar sommige technische of academische organisaties huisvesting bieden aan de mensen die daar werken - dan wilt u misschien coderen wat u doet of gebruik een VPN om elke filtering op dat netwerk te omzeilen.

Sommige internetproviders zoeken naar specifieke soorten gegevensverkeer, zoals videostreaming of BitTorrent, en beperken de snelheid ervan om de belasting van het netwerk te verminderen. Een VPN kan u helpen dergelijke beperkingen te omzeilen door al uw verkeer te versleutelen, zodat uw internetprovider geen idee heeft wat het is.

Dat hangt af van de app. Sommige services hebben apps die automatisch nieuwe netwerken detecteren en de VPN inschakelen om u te beschermen; bij andere, vooral gratis, moet u het in- en uitschakelen handmatig uitvoeren.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.