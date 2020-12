VPN-problemen en probleemoplossing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VPNs zijn geweldige dingen, maar het is onvermijdelijk dat je er van tijd tot tijd een paar problemen mee zult tegenkomen: als je verbinding maakt met verre servers, is het altijd mogelijk dat je een online obstakel tegenkomt. Het goede nieuws is dat de meeste VPN-problemen gemakkelijk te identificeren en op te lossen zijn. Laten we dus de meest voorkomende onderzoeken en hoe u ze kunt oplossen. Maar laten we, voordat we dat doen, kort samenvatten wat een VPN eigenlijk doet.

Een VPN is een virtueel privénetwerk en fungeert als tussenpersoon tussen u en de site of service die u gebruikt. In plaats van dat uw gegevens rechtstreeks naar die site of service gaan, reizen ze via de servers van de VPN, en die servers versleutelen uw gegevens zodat ze niet kunnen worden onderschept en verhullen uw locatie zodat de site niet weet waar u zich bevindt. U zult vaak merken dat problemen zoals niet-beschikbare websites of trage prestaties niet de VPN zijn, maar de site of service waarmee u verbinding maakt.

Bij aanhoudende irritaties, zoals vaak verbroken verbinding, kan het probleem storing zijn. Is dit de eerste VPN-app die u hebt geïnstalleerd, of staan er meerdere VPNs in uw map Programmas of Toepassingen? Meerdere VPNs kunnen elkaar hinderen, en niet op een goede manier. Regel één van het oplossen van VPN-problemen is dus ervoor te zorgen dat u maar één VPN heeft om het probleem op te lossen. Als u firewallsoftware gebruikt, kijk dan of dat ook uw verbinding in de weg staat; Als het probleem zich voordoet op een mobiele telefoon, probeer dan de batterijbesparende functies uit te schakelen.

Servers kunnen van tijd tot tijd falen of niet meer reageren. Ze kunnen overbelast zijn, ze kunnen last hebben van lokale netwerkcongestie of ze zijn mogelijk toegevoegd aan een blokkeerlijst van een site. Als uw VPN u in staat stelt om van server te wisselen, hetzij per specifieke locatie of per land (meestal worden betaalde servers gedaan), doe dat dan. Als het in eerste instantie niet werkt, probeer dan een locatie die niet in de buurt van de originele is.

Werkte het terwijl je VPN was uitgeschakeld? Soms is de eenvoudigste verklaring de meest waarschijnlijke en is de site die u probeert te openen mogelijk niet beschikbaar. Maar als dit niet het geval is en u geen plezier beleeft aan de ingeschakelde VPN, controleert u het volgende:

Sommige sites blokkeren bekende VPN-services, dus Netflix is er niet op gebrand dat VPN-gebruikers de geografische beperkingen omzeilen en sommige VPN-apps werken er gewoon niet mee. Het is de moeite waard om Google te vragen of er bekende problemen zijn tussen de site die u probeert te openen en de VPN waarmee u toegang probeert te krijgen.

Ja, dit is vergelijkbaar met "heb je het uit en weer aangezet?", Waarvan we zeker weten dat je het al hebt gedaan. Maar veel irritaties zijn bekend bij de VPN-services en verholpen in hun nieuwste releases, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je de meest up-to-date client-app hebt.

De meeste VPN-apps hebben een "automatische" instelling die het juiste protocol (netwerktaal) kiest voor de site of service die u gebruikt. Maar automatische instellingen zijn niet altijd onfeilbaar, en u kunt uw VPN vaak op magische wijze laten werken door in plaats daarvan over te schakelen naar OpenVPN of een ander protocol. De helppaginas van uw VPN zullen u vertellen hoe u dit moet doen en of er beveiligingsimplicaties zijn, dus het L2TP / IPSec-protocol is bijvoorbeeld redelijk zwak in vergelijking met andere.

Ervan uitgaande dat uw VPN een betaalde service is - gratis geven vaak prioriteit aan hun betaalde leden en ondersteunen doorgaans geen streaming - dan kan de boosdoener zijn netwerkcongestie, ofwel tussen u en de VPN-server of tussen de VPN-server en de site of service je gebruikt. De mogelijke oplossing voor beide is om over te schakelen naar een andere server. Als dat niet werkt, probeer dan een ander protocol.

Zijn ze in orde met browsergebaseerde e-mail? Dan is de kans groot dat het probleem poort 25 is. Sommige VPN-clients blokkeren TCP-poort 25, die door sommige e-mailapps en -services wordt gebruikt voor uitgaande e-mail. Controleer de online ondersteuning van uw VPN-provider om erachter te komen welke poorten ze niet blokkeren en configureer uw e-mailapp dienovereenkomstig.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.