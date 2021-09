Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Friday- verkopen brengen vaak geweldige deals voor populaire Chromebooks met zich mee. Deze laptops zijn normaal gesproken goedkoper dan Windows- of Apple-modellen, ideaal voor taken die te maken hebben met browsergebaseerde activiteiten, zoals werken met online apps - gebruikelijk voor veel scholen.

Het duurt nog enige tijd voordat de Black Friday-verkoop goed begint - dat wordt niet verwacht tot dicht bij 26 november, de datum waarop Black Friday valt. In de week voor die datum zul je meestal zien dat de grote kortingen beginnen en dat is wanneer je moet zoeken.

We houden de deals in de gaten en lichten hier de beste koopopties uit. Als u op zoek bent naar andere laptops, hebben we hier een volledige selectie van de beste Black Friday-laptopdeals .

Het ding om te onthouden over Chromebooks is dat je echt op zoek wilt naar een nog steeds ondersteunde laptop met een minimale set functies en specificaties.

Het moet toegang hebben tot Play Store-apps en -services. Het moet ook minimaal 4 GB RAM en 16 GB opslagruimte hebben (32 GB opslagruimte is beter, maar niet nodig, en als u voor meer kiest, wordt de prijs meestal duurder). U wilt ook op zoek naar een Intel-processor. Als er een MediaTek of iets anders op draait, werkt het nog steeds prima; we vinden gewoon dat Intel Chromebooks meer uitstraling hebben.

Als je dat allemaal hebt gevonden, kun je je hart ophalen en op zoek gaan naar grote laptops met touchscreen of 2-in-1 convertibles met beeldschermen met hoge resolutie. Of je zou de andere kant op kunnen gaan ... stel dat je op zoek bent naar een wegwerpapparaat om aan je destructieve kind te geven. Ga dan in ieder geval voor kale botten, zoals 2 GB RAM, een kleiner 11-inch "HD" -scherm en een zwarte, plastic behuizing en traditionele vormfactor.

Tijdens de Black Friday-verkoopperiode vindt u Chromebook-deals van een breed scala aan retailers. We zullen hieronder de beste deals uitlichten, maar u kunt ook rechtstreeks naar de winkel gaan en bladeren naar wat u zoekt via de onderstaande links.

U kunt op de onderstaande links klikken om naar de sectie te gaan die voor u relevant is.

Beste Amerikaanse Chromebook-deals | Beste Britse Chromebook-deals

• Acer 15,6-inch Chromebook voor $ 206,99 ($ 22 korting): deze Chromebook heeft 4 GB RAM en is de perfecte keuze voor een middelbare scholier of student die iets nodig heeft om zijn werk gedaan te krijgen. Bekijk de deal bij Best Buy.

• HP 14-inch Chromebook voor $249: deze Chromebook van HP kost meer dan de helft en is voorzien van een AMD A4-9120C versnelde processor en een 32GB eMMC-flashgeheugen. Bekijk de deal bij Best Buy.

• Asus C523 15,6-inch Chromebook - nu £ 279, £ 50 korting (was £ 329): aangedreven door Intel Celeron en met 64 GB eMMC en 4 GB RAM, dit is een robuuste en redelijk lichte Chromebook van 1,2 kg voor alledaagse gebruik maken van. Bekijk de Asus C523-deal bij Currys .

• Asus Chromebook Flip C433 14-inch Full HD-touchscreenlaptop - nu £ 399, bespaar £ 100 (was £ 499): een absoluut geweldige deal voor een converteerbare Chromebook met Intel Core m3, 4 GB RAM en 64 GB aan opslagruimte. Check it out bij Currys

• HP x360 14-inch 2-in-1 Chromebook - nu £ 399, bespaar £ 100 (was £ 499): een geweldige 14-inch Full HD-touchscreen Chromebook aangedreven door een Intel Pentium Gold 6405U-processor en met 4 GB RAM, 64 GB eMMC. Bekijk deze HP Chromebook-deal bij Currys .

• Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook - nu £ 399: een 14-inch 2-in-1-laptop met een middenklasse Intel Core i3 plus 64 GB aan opslagruimte - als je meer kracht nodig hebt, bekijk dan de onderstaande Windows-versies. Krijg deze Lenovo-deal van Currys PC World .

• Asus Chromebook Flip C436FA 14-inch Full HD-touchscreenlaptop - nu £ 799,99, bespaar £ 200 (was £ 999,99): een absoluut geweldige deal op een topklasse Chromebook - Intel i5-10210U, 8 GB RAM, 256 GB M.2 NVMe PCIe-SSD. Bekijk het op Amazon UK of John Lewis .