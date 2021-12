Hoe u uw eigen extreme gaming-pc kunt bouwen en upgraden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bouwen van uw eigen gaming-pc kan een intimiderende, opwindende, zenuwslopende en lonende ervaring zijn. Zelf een machine bouwen, met een selectie van elektronische onderdelen, is best spannend. Het stelt u ook in staat om iets te maken dat op u is afgestemd en gebouwd volgens uw eigen budget, specificaties en voorkeur.

Door een gaming-pc te maken, kunt u geld besparen in plaats van een kant-en-klaar apparaat bij een winkelier te kopen, of u kunt een monsterspelcomputer maken die jarenlang games op ultra-instellingen kan draaien. Als je iets wilt maken dat high-end gaming, videoweergave en zelfs streaming aankan, dan ben je hier aan het juiste adres.

We hebben de volgende gids samengesteld om te laten zien dat je een extreme gaming-machine moet maken, inclusief alle onderdelen die je nodig hebt en waarom ze de moeite waard zijn.

Voordat u aan de slag kunt, moet u rekening houden met uw budget. We gaan hier op in, ervan uitgaande dat je een flink deel van het geld hebt dat een gat in je zak brandt en wilt investeren in serieuze gaming-kracht.

Wij vinden het altijd de moeite waard om over de nieuwste hardware te beschikken om uw systeem toekomstbestendig te maken. Het is contraproductief om al je zuurverdiende geld uit te geven aan iets dat over een jaar of twee moet worden geüpgraded.

Het ultieme plezier van het bouwen van je eigen gaming-pc is dat als je een solide basis legt, je maar om de paar jaar een paar onderdelen hoeft te upgraden om je pc jarenlang te laten werken.

Het is de moeite waard om extra uit te geven aan de kernonderdelen van de machine - de CPU en het moederbord - aangezien deze de basis van de computer vormen en in de toekomst veel moeilijker te vervangen en te upgraden zijn.

Het bouwen van je eigen gaming-pc vereist een aantal verschillende componenten. Het is belangrijk om je onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat je de juiste onderdelen voor je pc koopt en dat ze allemaal samenwerken. Bepaalde specificaties van elk onderdeel hebben hier invloed op en u moet er zeker van zijn dat dit allemaal correct is voordat u zelfs maar uw bestelling plaatst.

Zie het gaming-moederbord als de basis van uw extreme gaming-pc. Hoewel elk van de componenten zijn rol speelt, zou geen van hen kunnen functioneren zonder de ondersteuning van het moederbord. Elk apparaat in de pc maakt er verbinding mee om de computer te laten functioneren.

Het kiezen van het juiste moederbord voor jou hangt af van andere factoren. Het is essentieel om te onthouden dat u de specificaties van uw moederbord grondig moet onderzoeken voordat u andere onderdelen aanschaft om er zeker van te zijn dat ze niet alleen passen, maar ook werken met uw systeem.

Omdat het ons doel is om een extreme gaming-pc te maken, hebben we een moederbord gekozen dat daarbij past. Deze high-end moederborden ondersteunen massa's RAM, de mogelijkheid om meerdere grafische kaarten te installeren en nog veel meer.

Het moederbord dat we gebruiken voor deze extreme pc-build is de Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi . Dit moederbord ondersteunt DDR5 RAM tot snelheden van 6400MHz in dual-channel formaat. Dat zijn drie verschillende dingen om in gedachten te houden, alleen al met betrekking tot één onderdeel.

Dual-channel betekent simpelweg dat twee RAM-sticks paarsgewijs op het moederbord werken. U moet er minimaal twee gebruiken, maar u kunt alle vier de slots vullen met in totaal 128 GB RAM.

De frequentie van het RAM wordt gemeten in MHz. Ditmoederbord kan RAM aan met een maximale frequentie van 6400MHz maar ook niet meer en niet minder dan 4800MHz. U moet ervoor zorgen dat u RAM koopt dat in de juiste categorie past.

Dit klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste architectuur hebt (kanaal, MHz, type en grootte) en het zal werken.

De Central Processing Unit (CPU) is het brein dat uw computer aandrijft. Het is een ander onderdeel dat belangrijk is om niet op te beknibbelen, omdat het veel van het beenwerk doet voor gamen, maar ook voor andere taken zoals het renderen van video's en het ondersteunen van verwerking voor streaming als dat je plan is.

Er zijn twee belangrijke fabrikanten van CPU's: AMD en Intel . Deze fabrikanten maken ook een verscheidenheid aan processors met verschillende chipsets. Om erachter te komen welke CPU bij welk moederbord past, moet je eerst de fabrikant kiezen en vervolgens berekenen hoeveel geld je te besteden hebt.

Laten we Intel als voorbeeld nemen. Het huidige model van Intel CPU is de twaalfde generatie processors die bekend staat als Alder Lake. Dit zijn de ultieme gamingprocessors van het bedrijf met veel kracht en overklokpotentieel. Ze ondersteunen ook PCIe gen 4 NVMe-schijven - wat hogere laadsnelheden voor Windows en je games betekent.

Deze processors zijn socket LGA1700 - wat betekent dat u ervoor moet zorgen dat het moederbord dat u koopt dit sockettype kan accepteren. Moederborden worden ook met opzet verkocht als AMD- of Intel-compatibel om dit voor u gemakkelijker te maken.

Op een basisniveau, hoe hoger het getal, hoe krachtiger de processor. We hebben een Intel Core i9-12900K voor deze extreme gaming gebouwd op basis van het feit dat we iets willen creëren dat alles aankan wat je er maar tegenaan gooit. Dit is het huidige vlaggenschip, maar je zou kunnen kiezen voor iets minder als de i7-12700K als je ergens anders geld voor wilt sparen.

Deze high-end gaming-processors zijn duur, maar ze zijn ook ongelooflijk capabel. Als je van plan bent te gamen in 4K, naar Twitch te streamen en video's voor YouTube te bewerken, dan zul je hier niet teleurgesteld zijn over de verwerkingskracht.

Als je niet dezelfde processor wilt gebruiken als wij, heeft Intel een handige tool om de juiste CPU te vinden die bij je moederbord past of andersom.

RAM is het geheugen van de computer. In een gaming-pc helpt het de computer om snel en efficiënt te handelen tijdens het gamen. Hoe meer RAM je hebt en hoe hoger de MHz-frequentie, hoe sneller de computer kan werken.

Met Intel's 12e generatie CPU's kun je nu profiteren van DDR5 RAM. Dit is sneller en biedt betere prestaties dan eerdere generaties. Het is vermeldenswaard dat de meeste oudere moederborden alleen DDR4 ondersteunen en dat je enkele LGA1700-moederborden kunt kopen die met DDR4 werken, maar in deze build gebruiken we DDR5.

De grootte van RAM wordt gemeten in GB. Voor een extreme gaming-pc geldt: hoe meer RAM, hoe beter, vooral als u zich ook hoogfrequente of overklokbare RAM kunt veroorloven.

We raden aan dat je minimaal 32 GB RAM nodig hebt voor goede high-end gaming. Dit bedrag is erg handig voor streaming en het maken van inhoud. Je zou verbaasd zijn hoeveel RAM er wordt gebruikt bij het renderen van video's. En laten we niet vergeten hoe RAM hongerig Chrome kan zijn!

Het goede aan RAM is dat het een van de gemakkelijkste dingen is om te upgraden in een gaming-pc. Zolang u RAM koopt die qua grootte, frequentie en modelnummer overeenkomt, kunt u de grootte in de toekomst verdubbelen. Als u nu geld wilt besparen, koop dan om te beginnen 16 GB en upgrade in de toekomst met nog eens 16 GB.

De PSU is het kloppende hart van je extreme gaming-pc. Het levert de stroom voor alle onderdelen in uw machine. Het is essentieel dat u hier niet bezuinigt, alsof de stroomvoorziening fout gaat en er veel andere dure onderdelen mee gemoeid kunnen zijn.

Alle onderdelen van uw build moeten erop worden aangesloten om te kunnen werken. Het moederbord neemt het grootste deel van de stroom op zich en levert een aantal andere onderdelen, maar ook de grafische kaart, harde schijven en ventilatoren hebben stroom nodig.

U moet ook een PSU kiezen die voldoende vermogen heeft om uw machine en alle onderdelen erin te laten werken. Voedingen worden verkocht op basis van wattage, de hoeveelheid stroom die ze kunnen leveren. Over het algemeen geldt: hoe hoger het wattage, hoe hoger de prijs, maar groter is niet altijd beter.

Als u een PSU heeft die te krachtig is, zal deze niet zo efficiënt werken en kan uw elektriciteitsrekening oplopen. Te zwak en de stroomvoorziening geeft gewoon niet genoeg stroom aan de onderdelen waardoor je machine midden in een game zou kunnen uitschakelen (of erger).

Gelukkig is er een handige rekenmachine die je kunt gebruiken om dit uit te rekenen - voer alle componenten in en gebruik deze om de minimale wattage voeding te berekenen die je nodig hebt. Kijk welke resultaten het oplevert en kies vervolgens iets met iets meer kracht om rekening te houden met toekomstige apparaten die u mogelijk toevoegt.

Er zijn een aantal verschillende opties als het gaat om opslag voor uw machine. Deze zijn iets anders en variëren in prijs, snelheid en opslaggrootte.

Misschien wil je veel opslagruimte om foto's en video's op te slaan en elke game in je verzameling te installeren. Als alternatief kun je misschien maar één of twee games spelen en daarom zijn laadsnelheid en vertragingsreductie belangrijker. U kunt ook de volgende opties mixen en matchen om de opslag van uw systeem te maximaliseren.

Deze kleine dingen zijn de nieuwste en beste opslagopties voor extreme gaming-pc's. Ze zijn ongelooflijk snel en bieden ultrasnelle overdrachtssnelheden. Deze NVMe-schijven bieden verschillende voordelen. Installeer er Windows en software op en uw machine start in een oogwenk op. Installeer games en je verkort de laadtijden wanneer je een game start en de wachttijd tussen de levels. Ze verminderen ook de zogenaamde "lag-invoer" tijdens het gamen, wat kan helpen om je spelvaardigheid te verbeteren.

Ter vergelijking: de standaard traditionele harde schijf kan ongeveer 500 MB/sec aan, terwijl sommige NVMe-schijven 7.000 MB/sec aankunnen. Dit is ook handig voor het overzetten en bewerken van 4K-videobestanden.

Op moderne gaming-pc's zijn deze schijven een fluitje van een cent om te installeren. Ze passen vaak direct op het moederbord. Er zijn geen kabels om aan te sluiten, dus ze zijn heel eenvoudig te monteren. Het enige nadeel is dat ze momenteel alleen duur zijn als je een grote opslagcapaciteit wilt.

Deze schijven zijn de goedkoopste opslagoptie, maar ook de langzaamste. Ze bieden opslagruimte met een grotere capaciteit voor minder geld dan andere moderne opslagsystemen zoals Solid State Drives.

Ze zijn echter langzamer, dus u zult het voordeel niet voelen bij het opstarten van uw pc of het laden van games. We houden er nog steeds van om ze op te nemen in pc-builds om een back-up te maken van foto's en oude video's en om een massa games uit onze Steam-bibliotheek te installeren.

Klassieke Solid State Drives hebben geen bewegende delen en kunnen bestanden sneller overdragen dan traditionele harde schijven, maar niet zo snel als NVMe-schijven. Deze schijven vormen een middenweg tussen supersnelle NVMe-schijven en HDD's met grote capaciteit. Je kunt deze schijven vinden met een capaciteit van meerdere terabytes om al je games met gemak op te slaan.

De grafische kaart is het onderdeel dat het grootste deel van de werklast voor zijn rekening neemt als het gaat om het aandrijven van je games.

De nieuwste grafische kaarten draaien de nieuwste games op ultra-instellingen en ondersteunen 8K, terwijl ze ook fatsoenlijke framerates leveren. Het resultaat is ongelooflijke graphics die je laten kwijlen over je toetsenbord. Deze apparaten hebben echter een flinke premie en, naast de extreme CPU, zijn ze waarschijnlijk de duurste afzonderlijke component die u aan uw machine zult toevoegen.

Grafische kaarten worden geproduceerd door twee fabrikanten - Nvidia en AMD. Deze variëren in prijs en het vermogen dat ze leveren. We streven naar een high-end gaming-machine, dus de 20-serie grafische kaarten van Nvidia is het huidige hoogtepunt. Deze kaarten ondersteunen RTX Ray Tracing en leveren verbluffende beelden in een groot aantal van de modernste games, evenals zinderende spelprestaties.

Een andere overweging kan ook virtual reality zijn . Als je een gamemachine wilt bouwen die VR kan draaien, dan moet je op de hoogte zijn van de minimale systeemspecificaties van de HTC Vive Pro 2 of HP Reverb G2 .

Beide apparaten hebben een degelijke grafische kaart nodig. Het is de moeite waard om te betalen voor de extra grafische kracht om het meeste uit VR te halen.

Koeling is een belangrijk onderdeel van elke gaming-pc, vooral met een extreme gaming-pc die je door de wringer gaat halen. De componenten in uw geval moeten ook koel worden gehouden, niet in de laatste plaats de CPU.

Moderne processors doen veel werk en worden erg heet tijdens het spelen. Ze koel houden is essentieel - niet alleen om te voorkomen dat ze oververhit raken en kapot gaan, maar ook om een soepele werking van de pc en ononderbroken gamen te garanderen.

Voor deze build hebben we een Noctua NH-D15S gebruikt . Dit is een premium luchtkoeler die ten zeerste wordt aanbevolen en waar goed over is nagedacht. We hebben dit model gekozen om niet alleen bij ons systeem te passen, maar ook om het ontwerp van ons moederbord. U moet rekening houden met uw moederbord en behuizing wanneer u een koeler koopt om er zeker van te zijn dat deze past. Noctua heeft een handige compatibiliteitstool om dit te controleren .

Computerkasten zijn verkrijgbaar in verschillende maten, vormen, kleuren en met verschillende functies. Het type behuizing dat u koopt, heeft invloed op de bouw van uw speelautomaat.

Het belangrijkste verschil is de grootte. Cases zijn verkrijgbaar in full-tower, mid-tower, ATX, micro-ATX, mini-ITC en meer.

Grotere behuizingen bieden ook meer ruimte voor forse grafische kaarten en massa's randapparatuur. Een grote gaming-pc-behuizing maakt het ook gemakkelijker om de machine in elkaar te zetten, omdat je meer ruimte hebt om te werken, meer plaatsen om kabels te verbergen, maar vooral veel ruimte voor lucht om door de behuizing te stromen.

Grote behuizingen bieden ook andere functies, zoals meer opslagruimten voor harde schijven en meer ruimte voor behuizingsventilatoren en koellichaamradiatoren. In dit geval gebruiken we een kleine maar krachtige Lian-Li O11 Dynamic Mini die ATX-moederborden kan ondersteunen en ook voldoende ruimte heeft voor koeling.

De meeste degelijke behuizingen voor gaming-pc's worden geleverd met een aantal verschillende behuizingsventilatoren die rechtstreeks op het moederbord worden aangesloten en van stroom worden voorzien om de behuizing koel te houden. Je hebt ook de mogelijkheid om extra ventilatoren te kopen om de luchtstroom te maximaliseren, en ook om RGB-ventilatoren toe te voegen om aangepaste verlichting aan het ontwerp toe te voegen. Als je zoveel geld uitgeeft, kun je het er net zo goed geweldig uit laten zien.

Bekijk de cases die worden aangeboden, kies er een die bij je moederbord past en kijk met welke fans het wordt geleverd en welke extra's je kunt toevoegen. Hier gebruiken we Noctua NF-A12x25-ventilatoren die eersteklas koelprestaties bieden zonder enige RGB.

Een van de goedkoopste onderdelen die je koopt. Dit is een riem die om je pols wordt bevestigd en die je gebruikt tijdens het bouwen van je gaming-pc. Statische elektriciteit die zich in uw lichaam ophoopt, kan elektronica in uw computer laten braden terwijl u aan het bouwen bent, dus dit is een waardevolle voorzorgsmaatregel. Als u dit verkeerd doet, kan dit ertoe leiden dat u per ongeluk ongelooflijk dure onderdelen frituurt en u in uw bier huilt.

Koelpasta is een andere goedkope maar essentiële aankoop. Dit is een koelpasta die tussen de CPU en het koellichaam/koelsysteem gaat. Het helpt bij convectie en koeling en zorgt ervoor dat uw pc naar behoren werkt. Bezuinig hier niet, maar je zult de aarde ook niet uitgeven. Het is echter vermeldenswaard dat het vloeistofkoelsysteem van Corsair wordt geleverd met vooraf aangebrachte thermische pasta, wat het leven veel gemakkelijker maakt.

Zodra je alle onderdelen hebt gekocht en ongeduldig hebt gewacht tot ze bij je thuis zijn, begint het echte plezier.

Het in elkaar zetten van de onderdelen kan een ontmoedigende ervaring zijn, vooral bij het bouwen van een uber-spelmachine als deze met dure onderdelen. Met onze hulp zul je echter merken dat het relatief eenvoudig is en als het allemaal klaar is, heb je een geweldige speelautomaat die je zelf hebt gemaakt. Dit is een ongelooflijk bevredigende ervaring en je zult daarna waarschijnlijk verslaafd zijn.

Voordat we in de kern van de zaak duiken, zijn er een paar dingen om te onthouden die de bouw soepeler zullen laten verlopen:

Het bouwen van een pc eindigt meestal met een overdaad aan draden/kabels, schroeven en onderdelen die je niet nodig hebt. Raak niet in paniek als dit gebeurt.

Complete pc-builds kunnen kabels bevatten die nergens op aansluiten en dit hoeft geen probleem te zijn. Nogmaals, geen paniek.

Gebruik altijd een antistatische polsband om beschadiging van elektronische onderdelen te voorkomen.

Begin pas op het einde met het binden van kabels, voor het geval u iets op de verkeerde plaats heeft dat moet worden verplaatst.

Als er beschermende stickers op de behuizing zitten, laat deze dan tot het einde zitten om onbedoelde krassen tijdens het bouwen te voorkomen.

Houd alle handleidingen bij de hand, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen terwijl u werkt.

Bewaar alle schroeven die u verwijdert op een logische plaats, zodat u weet waar ze zijn wanneer ze er weer in moeten.

Om u te laten zien hoe u uw eigen gaming-pc kunt bouwen, bespreken we elke stap van de build en hoe u deze in elkaar zet. Dit varieert enigszins, afhankelijk van de onderdelen die u gebruikt, maar vereist meestal dezelfde stappen.

Voor deze build hebben we de volgende componenten gebruikt:

Optionele extra's en upgrades zijn onder meer:

Andere dingen die je nodig hebt:

Tijd - als dit je eerste build is, kan het wel een dag of twee duren om het correct te doen en je pc aan de gang te krijgen. Haast je niet.

Schroevendraaiers - voor de meeste onderdelen is een kruiskopschroevendraaier nodig om te installeren.

Antistatische polsband/mat

thermische verbinding

Om te beginnen met het uitpakken van uw koffer, verwijdert u eventuele extra kabels en onderdelen die ermee zijn meegeleverd en legt u deze opzij.

Probeer het bouwen in een kamer met tapijt te vermijden en zorg ervoor dat u de antistatische polsband tijdens het bouwproces draagt. We vinden dat een ESD-mat een goed hulpmiddel is, omdat deze wordt aangesloten op een aardingspunt en u geaard houdt, waardoor het gevaar van kostbare componenten wordt weggenomen.

Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft, inclusief een groot vlak gebied om de machine te verplaatsen. De ene keer leg je hem neer, de andere keer werk je met de koffer rechtopstaand.

Opmerking - blader door elke afbeeldingengalerij om enkele van de stappen te zien die in het bouwproces worden beschreven.

Dit onderdeel is afhankelijk van het geval dat u gebruikt en uw persoonlijke voorkeur. We gebruiken een Lian Li Dynamic Mini-behuizing die standaard geen ventilatoren bevat, maar voldoende ruimte voor vloeistofkoeling, inclusief radiatoren en/of een groot aantal ventilatoren.

Extra fans zijn altijd de moeite waard bij een extreme build. Extra luchtstroom helpt uw machine koel en efficiënter te laten werken, wat betere prestaties en superieure gaming betekent.

Pocket-lint

De onderkant van deze case ondersteunt verschillende dingen. Je kunt hier een radiator monteren of drie 120 mm ventilatoren. We gaan dit gebied gebruiken om drie ventilatoren te monteren om koude lucht van onderaf aan te zuigen als inlaat.

Verwijder eerst de onderste stofkap om toegang te krijgen tot het gebied, plaats vervolgens de ventilatoren één voor één in de behuizing en plaats ze zo dat de achterkant van de ventilator in de behuizing wijst en de ventilatoren naar beneden gericht zijn. U moet er ook voor zorgen dat de kabels naar de achterkant van de behuizing wijzen.

Inbegrepen bij de ventilatoren, zou u een Y-kabel moeten vinden. U kunt dit gebruiken om twee ventilatoren op één systeemventilatorkop op uw moederbord aan te sluiten. Daarover later echter meer.

Pocket-lint

We hebben de ventilatoren aan de onderkant van de behuizing geplaatst om koude lucht naar binnen te trekken. Nu moeten we er een paar plaatsen om uit te blazen om warme lucht naar buiten te blazen. Componenten zoals de grafische kaart, CPU en meer zullen immers een hoog genereren dat uit de behuizing moet worden verwijderd om deze efficiënt te laten werken.

We weten dat warme lucht stijgt, dus we installeren drie ventilatoren aan de bovenkant van de behuizing om warme lucht naar buiten te zuigen. We installeren er ook een aan de achterkant. Wees gewaarschuwd, als je een ATX-moederbord gebruikt zoals wij, is het misschien gemakkelijker om deze topventilatoren als laatste te installeren, zodat je meer ruimte hebt om kabels te verplaatsen en dingen aan te sluiten.

Deze ventilatoren zijn met de voorkant naar beneden gemonteerd, waarbij je er ook voor zorgt dat de kabels naar de achterkant van de behuizing zijn gericht. Het is vermeldenswaard dat er een kleine opening aan de bovenkant is, dus duw de ventilatoren tegen elkaar tijdens het installeren om alles mooi en netjes te houden.

Pocket-lint

Het installeren van de voeding zal van geval tot geval enigszins verschillen. Op deze Lian Li koffer kan hij netjes uit het zicht en uit het hart achterin worden opgeborgen. Dit is een behuizing met twee kamers, wat betekent dat hij in feite in tweeën is gesplitst.

Hier zijn de SDD's, HDD's en PSU geïnstalleerd.

Bovenaan vind je een opening waar de voeding zich bevindt en beveiligd is.

Haal de voeding uit de doos. Bij deze Corsair PSU vind je de standaard stroomkabels en de netstekker. Er zit een grote ventilator op, deze wordt naar buiten gericht met de netvoeding naar de achterkant en de interne stekkers naar de voorkant van de machine gericht.

Plaats de voeding op de mini-plank aan de achterkant van de behuizing en druk deze tegen de achterkant van de behuizing. Het moet zo op één lijn liggen dat er verschillende schroefgaten zijn die laten zien waar er geschikte gaten in de behuizing zijn om deze te bevestigen. De betreffende schroeven zitten in de kofferdoos.

Als de voeding eenmaal is aangesloten, kun je later alle kabels installeren.

Haal je moederbord uit de doos en haal het uit de antistatische plastic zak waarin het wordt geleverd. We vinden het een goed idee om dit als mat te gebruiken om het moederbord erop te leggen, zodat het niets eronder aanraakt of krast terwijl je werkt.

Zorg ervoor dat de handleiding van het moederbord gemakkelijk toegankelijk is - het is erg handig om te raadplegen, vooral als het gaat om het aansluiten van kabels op de juiste plaatsen.

Het is een goed idee om dit eerst door te lezen om een idee te krijgen waar alles zit en wat waar aangesloten wordt.

Pocket-lint

De CPU is een van de gemakkelijkste componenten om te installeren, maar u moet hier wel voorzichtig mee zijn. Het forceren van de processor in het moederbord kan leiden tot beschadigde pinnen en een kapotte CPU.

Plaats uw moederbord op dezelfde manier als op de foto's. Kijk goed naar de behuizing en je ziet een kleine pijl in een van de hoeken van de socket waar de CPU zit. Als je naar de CPU zelf kijkt, zie je een kleine gouden pijl die naar een van de hoeken wijst. Meestal wijst die pijl naar de linkerbenedenhoek van de socket, dus daar zal hij naartoe gaan.

De volgende stap is om de beschermkap van het moederbord te verwijderen. Dit is duidelijk gelabeld en bedekt het slot voor de CPU. Til de hefboomarmen op om de afscherming los te maken en het deksel eraf te halen. Let op hoe de hendel past, want zo wordt de CPU stevig op zijn plaats gehouden.

Plaats de CPU met de pijl in de juiste hoek en schuif hem voorzichtig op zijn plaats. Het is niet nodig om het te forceren, de armen zullen dat voor je doen, net als de druk van het koellichaam.

Nu dat is gebeurd, laat je de metalen kap vallen en zet je de hendel weer neer.

Pocket-lint

De volgende taak is het installeren van het RAM-geheugen. We plaatsen twee RAM-sticks in twee verschillende slots op het moederbord. Je ziet aan de markeringen op het moederbord en instructies welke slots je moet vullen. In dit geval zijn A2 en B2 de eerste slots die moeten worden geïnstalleerd.

Duw eerst de clips aan de rand van de sleuven naar beneden, hierdoor ontgrendelt u ze klaar voor de RAM-sticks. Haal vervolgens het RAM-geheugen uit de doos en lijn het uit met de juiste slots. Je zult zien hoe het vrij gemakkelijk moet passen. Terwijl u het RAM-geheugen naar binnen duwt, zullen de clips aan de uiteinden van de sleuven een bevredigende klik maken wanneer het volledig is ingebracht. Forceer het niet en oefen niet te veel druk uit, anders loopt u het risico het RAM-geheugen en het moederbord te beschadigen.

Opmerking - u moet het XMP-profiel activeren in de BIOS-instellingen van het moederbord om de maximale frequentie van uw RAM optimaal te benutten. Het RAM-geheugen dat we gebruiken is 500 Mhz, maar het zal niet standaard op dat niveau werken, tenzij je deze instelling activeert. Zie de handleiding van het moederbord voor instructies om dit te doen.

Naast het RAM-geheugen is de M.2 SSD-schijf een van de gemakkelijkste dingen om te installeren. Deze schijven krijgen rechtstreeks stroom van het moederbord en dragen op die manier ook gegevens over, dus er zijn geen vervelende kabels nodig.

Op dit moederbord bevinden zich drie slots voor M.2 NVMe-schijven. De locatie van deze slots is ook vrij duidelijk omdat ze zich onder hitteschilden bevinden. U moet dit schild van het moederbord losschroeven door de juiste schroeven te verwijderen.

Deze slots kunnen PCIe gen 4 en gen 5 schijven bevatten. Je kunt die vullen en de meegeleverde Hyper M2-kaart gebruiken om ook twee extra schijven te installeren.

Pocket-lint

Met de kap eraf kunt u de schijf installeren. De schijven passen er gemakkelijk in en dit moederbord heeft ook een handige clip om het op zijn plaats te houden.

Zorg ervoor dat u de plastic folie die de thermische kussens bedekt, verwijdert voordat u deze installeert.

We hebben verschillende NVMe-schijven gebruikt voor onze extreme pc-build en we raden aan hetzelfde te doen. Je kunt er een gebruiken voor Windows, een voor games en een voor andere dingen - video, foto's, game-opnames, wat je boot ook drijft. Omdat ze kleiner zijn dan traditionele harde schijven, zijn ze gemakkelijker te vullen, dus het is de moeite waard om er een paar te hebben.

Pocket-lint

Je hebt nu alles op een rijtje gezet wat je gemakkelijk buiten de koffer kunt doen, dus het is tijd om over te gaan tot de hoofdtaak om alles in de koffer te passen.

Haal je koffer eruit en leg hem plat zodat je de binnenkant gemakkelijk kunt zien. U zou enkele afstandsschroeven in de behuizing van het moederbord moeten vinden. Deze kunnen worden gebruikt om op het moederbord te passen.

In dit geval zijn deze afstandsschroeven vooraf geïnstalleerd, maar dat kan van geval tot geval verschillen. Er zijn verschillende schroeven die in wezen fungeren als de onderste helft van de schroeven die u gaat installeren om het moederbord op zijn plaats te houden. De stand-off schroeven zorgen ervoor dat de achterkant van het moederbord niet plat tegen de achterkant van de behuizing aanligt.

Verschillende formaten behuizingen hebben verschillende formaten moederborden nodig, dus de lay-out en het aantal afstandsschroeven kunnen verschillen, maar het principe is hetzelfde. Het is vermeldenswaard dat deze behuizing geschikt is voor moederborden van verschillende formaten, dus de pasvorm kan variëren.

Als je in deze Lian Li-behuizing een ATX-moederbord installeert zoals wij, moet je eerst de extra beugel plaatsen die in de doos zit, omdat deze de achterkant van het moederbord ondersteunt. Er zijn instructies in de doos die u laten zien wat u hier moet doen.

Pocket-lint

Voordat je hem in je koffer monteert, is het het gemakkelijkst om de Noctua-koeler vooraf op te stellen, omdat je dan meer ruimte hebt om dingen te installeren en kabels en dergelijke aan te sluiten.

Bij deze installatie moeten we de koeler in een ongebruikelijke positie plaatsen vanwege de opstelling van het moederbord VRM. U kunt meer te weten komen over dat hier en info over de LGA 1700-installatie ook .

Het installatieproces is redelijk eenvoudig. Er is een kit met de securefit-achterplaat en de pinnen die door de voorkant van het moederbord passen. Zorg ervoor dat deze is geplaatst en door de achterkant is geduwd, zodat deze verticaal is gericht met de vier kleine gaatjes aan de boven- en onderkant.

Steek aan de voorkant van het moederbord de blauwe afstandhouders over de pinnen, dan de montagebeugel erover en bevestig ze met de duimschroeven zoals weergegeven in de bovenstaande foto's. Breng vervolgens wat koelpasta aan op de CPU voordat je de koeler zelf aanbrengt.

U moet ook de meegeleverde ventilator van de radiator verwijderen voordat u de koeler monteert, zodat u toegang hebt tot de spanschroeven aan beide zijden die vervolgens worden aangesloten op de pinnen op de steunbeugel. Zet de radiator voorzichtig neer en draai vervolgens de schroeven vast met het meegeleverde gereedschap, een paar slagen aan elke kant en zorg ervoor dat u ze niet te vast aandraait.

Zodra dat op zijn plaats zit, vervangt u de ventilator zodat deze zodanig is gericht dat de hete lucht omhoog en uit uw behuizing wordt geduwd. U kunt vervolgens de kabel aansluiten op de CPU-ventilatorkop aan de bovenkant van het moederbord.

Je bent nu vrij om het moederbord in de case te plaatsen.

Om het moederbord te installeren, lijnt u het eenvoudig uit met het gat aan de achterkant van de behuizing en de afstandsschroeven. We vinden dat de beste manier om dit te doen is om het moederbord onder een kleine hoek in de behuizing te laten zakken met de poorten naar beneden gericht in de richting van de gaten waar ze als eerste in gaan.

Zoals we eerder vermeldden, is het het gemakkelijkst om dit te doen als de topventilatoren niet zijn geïnstalleerd, omdat je meer bewegingsruimte hebt.

Plaats het moederbord er schuin in en laat het voorzichtig op de afstandsschroeven zakken. Dit zou ertoe moeten leiden dat u de gaten van de afstandsschroeven door de gaten op het moederbord kunt zien. Deze gaten worden weergegeven in een diagram in de handleiding van het moederbord. Ze zijn ook gemakkelijk te herkennen aan de kleine zilveren stippen aan de buitenkant.

Gebruik de meegeleverde schroeven om de juiste hoeveelheid in de gaten te steken en draai het moederbord stevig op de behuizing vast zonder te strak aan te draaien.

Pocket-lint

Nu kunt u de andere harde schijven in de machine installeren. Dit is een eenvoudig proces.

In dit geval installeer je twee 2,5 inch SSD's en twee 3,5 inch HDD's.

Om SSD's te installeren, is de eenvoudigste manier om ze te installeren op de achterkant van het paneel, dat ook dienst doet als kabelafscherming aan de achterkant van de behuizing. Dit paneel kan worden losgeschroefd en verwijderd om er twee schijven op te plaatsen.

Dit type schijven moet worden gevoed door een enkele SATA-voedingskabel van de PSU en vervolgens met de meegeleverde kabel op uw moederbord worden aangesloten. Er worden twee soorten kabels bij het moederbord geleverd: een die aan beide uiteinden plat is en een andere die aan het ene uiteinde plat is en aan de andere kant 90 graden buigt.

Standaard op platter gebaseerde harde schijven zijn geïnstalleerd in een caddy die op zijn beurt in sleuven aan de onderkant van de achterkant van deze behuizing past. Draai een duimschroef aan de achterkant los en je kunt deze caddies eruit trekken. Installeer vervolgens de HDD's door ze vast te schroeven met de schroeven die bij de behuizing zijn geleverd.

Schuif de caddy er weer in en duw totdat u een klik hoort, plaats dan de duimschroef terug.

Net als SSD's hebben deze harde schijven SATA-voeding (platte stroomaansluitingen) en een aansluiting op je moederbord nodig.

Pocket-lint

Elke behuizing heeft een of andere connector op het voorpaneel die op het moederbord moet worden aangesloten om te kunnen werken. Deze omvatten zaken als USB-kabels, audiokabels (3,5 mm hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen), aan / uit-knoppen en meer.

Deze moeten correct op het moederbord worden aangesloten. Dit is waar de handleiding echt van pas komt. Elke kabel is duidelijk gelabeld in de handleiding van de behuizing over wat het is en in de handleiding van het moederbord waar het moet worden aangesloten.

Deze Lian Li-behuizing heeft meerdere aansluitingen en heeft vier USB Type-A-poorten, een USB-C, HD-audio, rust- en aan / uit-knoppen en ook RGB-verlichting. Het Asus-moederbord dat we gebruiken heeft de aansluitingen die we nodig hebben voor die poorten, maar niet alle moederborden hebben dat.

Optioneel - Om het uiterlijk van de voorkant van de koffer te verbeteren, kunt u Corsair's Premium Sleeved Front Panel Extension Kit 30cm in wit gebruiken. Dit zijn minikabels die eenvoudig in de standaardkabels worden gestoken en naar voren worden doorgevoerd. We houden van deze omdat ze je meer lengte geven om mee te werken en betekenen dat je meer schitterende witte kabels aan de voorkant van de behuizing kunt zien.

Om de grafische kaart te installeren, moet je het juiste PCIe-slot op het moederbord vinden. Op dit moederbord zijn er verschillende PCIE_X16-slots om uit te kiezen - perfect als je twee of drie grafische kaarten wilt installeren en deze wilt SLI. Als je maar één kaart hebt, kun je het beste de bovenste plek gebruiken.

Als u naar de grafische kaart kijkt, ziet u dat de connectoren die in deze sleuf passen zich aan één kant bevinden en dat u de grafische kaart moet installeren met de ventilatoren naar beneden gericht naar de onderkant van de behuizing.

Voordat u hem erin steekt, moet u de hoes van de achterkant van de behuizing verwijderen. Dit is een metalen strip die op zijn plaats wordt gehouden met een duimschroef. U moet er twee verwijderen om de connectoren door de achterkant van de behuizing te laten passen, zodat u ze op een monitor kunt aansluiten.

Nu kunt u de grafische kaart in de sleuf plaatsen. Lijn de connectoren uit met de gaten. Je zult zien dat er een kleine naast een langere is, dus het is onmogelijk om dit onderdeel verkeerd te installeren, maar forceer het niet. Net als bij het plaatsen van het RAM-geheugen, zie je een clip aan het einde van de sleuf, deze klikt wanneer de GPU volledig is geïnstalleerd.

Zodra de grafische kaart in het moederbord is geplaatst, kunt u de duimschroeven terug in de gaten schroeven - door de metalen plaat aan de achterkant van de grafische kaart - dit zal helpen om deze op zijn plaats te houden.

In deze volgende fase kunnen dingen rommelig en onhandig worden - alle stroomkabels aansluiten. Hoe meer componenten je in je gaming-pc hebt, hoe meer kabels er moeten worden aangesloten. Het zou relatief eenvoudig moeten zijn, maar het kan moeilijk zijn om de kabels netjes te houden.

Veel koffers hebben gaten, haken en kanalen voor het opruimen van je kabels. De Lian Li Dynamic Mini is een absoluut genot voor kabelbeheer dankzij de indeling met twee kamers. Open de back-up en je vindt genoeg ruimte voor het opbergen van al je kabels. Er is hier weer ruimte voor de professionals van de verlichtingsknooppunten en ook voor de Commander Pro's.

Hier is veel ruimte om met kabels te werken, maar ook meerdere plekken om kabels zo netjes mogelijk naar voren door te voeren.

In de PSU-box vind je een massa kabels in een tas. Deze worden gebruikt om de verschillende componenten van uw machine op de PSU aan te sluiten. Er zijn verschillende kabels, maar maak je geen zorgen, want de kabels zijn duidelijk gelabeld. We raden aan om ook de optionele extra's van premium PSU-kabels en premium kabelkammen te gebruiken, omdat het de zaken hier een stuk netter maakt. Anders zijn kabelbinders in de nabije toekomst uw vriend.

Het is essentieel om de handleiding te raadplegen om te zien waar elke kabel past. Sommige moederborden hebben meer stroom nodig dan andere.

Met deze build heeft het moederbord twee 8-pins voedingsconnectoren nodig die aan de bovenkant zijn aangesloten en een grote 24-pins kabel aan de rechterkant.

Op de PSU vind je labels voor elk van de kabels en het is alleen mogelijk om ze op één manier naar boven te bevestigen - met een clip die ze op hun plaats houdt, dus het is relatief eenvoudig om te doen.

Sluit eerst de 24-pins, 8-pins ATX- en PCIe-voedingskabels aan en leid ze door de behuizing naar voren om ze op het moederbord aan te sluiten. Het moederbord en de handleiding hebben beide markeringen om u te laten zien waar deze naartoe moeten. Om alles netjes te houden, kunt u proberen elke kabel door het gat te leiden dat het dichtst bij de plaats zit waar u de stekker in wilt steken. Op die manier kunt u het grootste deel van de kabel aan de achterkant houden.

Terwijl je dit doet, kun je de kabelkammen gebruiken om elke afzonderlijke draad in de kabels te scheiden en alles netjes en opgeruimd te houden.

Voor SSD- en HDD-voeding vindt u kabels en sleuven op de PSU die zijn gemarkeerd met "perifere en SATA". Deze hebben dunne, platte connectoren die op harde schijven kunnen worden aangesloten. U zult merken dat u kabels hebt met meerdere aansluitingen - u kunt hier meerdere harde schijven op aansluiten en al het andere dat SATA-voeding nodig heeft (bijvoorbeeld verlichtingscontrollers).

De Nvidia RTX 3090 grafische kaart heeft ook stroom nodig en gebruikt twee 8-pins PCIe-stroomkabels. Deze kunnen vanaf de achterkant van de koffer worden doorgevoerd en netjes langs de zijkant worden doorgevoerd.

Optioneel - Voor een verbeterde look kun je de Corsair Premium PSU Cable kit gebruiken. Dit zijn dikkere gevlochten kabels, individueel gehuld en voorzien van kabelkammen die al zijn bevestigd om ze netjes te maken. Deze worden in verschillende kleuren verkocht, maar de witte kabels zien er prachtig uit voor deze witte build.

Bij deze aankoop raden we ook aan om de Premium Cable Comb-kit te kopen. Dit zijn apparaten voor het opruimen van kabels die in wezen kammen zijn die in drie delen zijn verdeeld en die uit elkaar kunnen worden getrokken en tussen de kabels kunnen worden geschoven. Hiermee kunt u elke afzonderlijke draad scheiden en ze allemaal netjes parallel aan elkaar laten lopen.

Voer het middelste deel tussen de bovenste en onderste laag kabels door en duw elk in de respectieve groef in de kam, bevestig vervolgens de bovenkant en herhaal aan de onderkant. Zodra de kabelkammen erop zitten, kun je ze op en neer langs de kabels schuiven om er zeker van te zijn dat ze echt netjes zijn. Dit is de moeite waard, want het ziet er geweldig uit. Aan de achterkant van de koffer, waar dingen minder zichtbaar zijn, gebruik je gewoon kabelbinders om alles strak te trekken.

Nu je build bijna klaar is, kun je proberen een beetje op te ruimen en ervoor te zorgen dat alles netjes en opgeruimd is. Dit gaat niet alleen over obsessief netjes zijn - opgeruimde kabels helpen ook bij de luchtstroom in de behuizing en helpen je componenten koel te houden. Het is de moeite waard om er tijd aan te besteden.

Voordat u begint, raden we u aan nogmaals te controleren of alles is aangesloten - controleer de handleiding van het moederbord en zorg ervoor dat alle ingangen zijn aangesloten zoals ze zouden moeten zijn. We raden u ook aan om uw pc in het stopcontact te steken en aan te zetten. Raak de binnenkant niet aan terwijl je dit doet.

Het Asus-moederbord heeft een LED-display waarop waarschuwingscodes worden weergegeven als het niet goed gaat, wat deze codes betekenen, kunt u zien in de handleiding. Als het de eerste keer niet werkt, raak dan niet in paniek, het kan iets simpels zijn - misschien is het RAM-geheugen niet goed geplaatst of heeft de grafische kaart geen stroom.

Als alles werkt, zet u de pc uit en haalt u de stekker uit het stopcontact, en begint u met het opruimen van de kabels. U zou kabelbinders moeten vinden in zowel de moederborddoos als bij de PSU. Lus kabels samen en trek ze aan zodat ze netjes bij elkaar worden gehouden.

De koffer heeft ook meerdere metalen lussen aan zowel de voor- als achterkant waarmee je een kabelbinder kunt doorhaken en de kabels netjes in de body kunt trekken en vastbinden. Deze kunnen langs alle randen worden bewerkt om de kabels zoveel mogelijk te verbergen.

Nu is je eerste game-pc gebouwd. Gefeliciteerd! Maar het is nog niet allemaal voorbij. Je moet Windows, sommige games en andere software installeren en vervolgens het echte plezier beleven van het spelen van games terwijl je je baadt in de glorie van het met de hand bouwen van je eigen machine.

Hopelijk heb je onze handleidingen over de beste gamingmuizen , headsets en toetsenborden om te kopen al gezien en ben je daarmee uitgerust en een glimmende nieuwe monitor om op je gaming-pc aan te sluiten.

Je zult die moeten aansluiten om aan de slag te gaan met het volgende stukje.

Je hebt ook een andere pc of laptop nodig om Microsoft Windows te installeren.

Het installeren van Windows 10 is relatief eenvoudig. Je hebt echter eerst een paar dingen nodig:

Een aangeschafte licentiesleutel voor Windows 10 Home of Windows 10 Pro .

Een USB-stick of dvd (let op: dit vereist een dvd-station in uw build, wat we niet hebben gedaan) met ten minste 8 GB vrije ruimte

Toegang tot de Windows Installation Media-tool

Met behulp van de Windows Installation Media-tool kunt u uw USB-stick in een opstartbare schijf veranderen - dit betekent dat u het Windows-installatieprogramma er rechtstreeks vanaf kunt uitvoeren.

Start het hulpprogramma, volg de instructies en installeer het op uw USB-stick met een andere pc. Zodra dat is gebeurd, sluit u hem aan op uw pas gebouwde pc en zet u hem aan. U moet dan op DEL drukken zodra de computer opstart en het BIOS openen. Zoek vanaf daar naar het opstartmenu - dit is een volgorde waarmee de computer probeert te laden en selecteer de USB-drive die u hebt aangesloten als de eerste drive om te proberen. Dit betekent dat wanneer u afsluit - de wijzigingen opslaan en opnieuw instellen - de machine dan wordt geladen vanaf de USB-drive en u vraagt om Windows te installeren.

Als je geen toegang hebt tot een andere pc of laptop, kun je een fysieke schijf van Windows kopen, maar je moet ook een optische dvd-drive in je pc installeren. De computer van een vriend lenen is een gemakkelijkere optie.

Zodra je dit hebt gedaan, zal de tool je helpen bij het installeren van Windows - kies 64-bit en de harde schijf waarop je wilt installeren. Als u installeert op een M.2-schijf of SSD, wordt Windows sneller geladen elke keer dat u uw pc aanzet.

Na een tijdje wordt u gevraagd om de licentiesleutel in te voeren en gaat de installatie verder. Je pc zal uiteindelijk Windows laden en dan ben je weg! U moet uw wifi-antenne of ethernetkabel aansluiten om verbinding te maken met uw breedband thuis, maar dan kunt u games downloaden en uw pc instellen zoals u dat wilt.

Het is vermeldenswaard dat als u hetzelfde moederbord gebruikt als wij, we een probleem hadden tijdens de installatie van Windows dat met deze methode kan worden verholpen.

Zoals we eerder zeiden, als je eenmaal een build hebt voltooid, zou je pc je jarenlang goed van dienst moeten zijn, maar je kunt hem ook upgraden door verschillende onderdelen toe te voegen. De makkelijkste upgrades zijn extra RAM en een nieuwe GPU. Je kunt ook vrij eenvoudig een andere harde schijf toevoegen als je meer opslagruimte nodig hebt. RGB-verlichting en ventilator-upgrades zorgen er ook voor dat uw machine er hipper uitziet.

Speciale dank aan Corsair, Nvidia, Intel, Asus Crucial, Samsung en Western Digital voor de ondersteuning bij het maken van dit artikel.