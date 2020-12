Computex 2021: wat gebeurt er met de technische show in Taipei?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Computex is een internationale computerbeurs die jaarlijks wordt gehouden in Taipei, Taiwan en waar veel bedrijven die betrokken zijn bij de pc-business nieuwe aankondigingen doen.

Het fysieke evenement vond niet plaats in 2020 zoals bij zoveel evenementen, maar de organisatie achter de show is van plan dat het evenement in 2021 weer normaal zal worden. En het heeft nu datums gepland voor het evenement van 1-4 juni 2021.

Het evenement zal de volgende keer echter gebruik maken van een online platform - vermoedelijk erkennend dat niet iedereen de show zal kunnen bijwonen vanwege reisbeperkingen. De organisatoren zeggen: "Computex 2021 zal een slim Online-Merge-Offline (OMO) tentoonstellingsplatform creëren, dat de technische gemeenschap met elkaar verbindt via een innovatief model dat barrières en beperkingen doorbreekt."

In de afgelopen jaren waren veel van de aankondigingen gerelateerd aan virtual reality, waarbij verschillende merken high-end of budget-rigs uitrollen die VR kunnen draaien. De vorige keer was er een focus op 5G, AI en machine learning naast aankondigingen op laptops en desktops.

AMD onthulde zijn nieuwe CPU- en GPU-hardwareproducten, waaronder de Radeon RX 5700, waarmee het de eerste 7nm-videokaart voor consumenten is, evenals een nieuwe 7nm Ryzen 3000-serie, met verschillende chipmodellen in de 9, 7 en 5 families, allemaal waarvan PCIe 4.0 en GDDR6 geheugenondersteuning bieden. AMDs derde generatie Ryzen-chips hebben ook de Zen 2-architectuur, verdubbelen de floating point-prestaties en verdubbelen de cache ten opzichte van de laatste CPUs.

Maar de ster van de show is de eerste mainstream 12-core / 24-thread processor: Ryzen 9 3900X. Het kost $ 499 en gaat in tegen Intels $ 1.189 12-core i9-9920X. Het heeft een basis- / boostsnelheid van 3,68 GHz / 4,6 GHz en een totale cache van 70 MB.

Asus heeft een heleboel nieuwe apparaten onthuld, waaronder laptops met twee beeldschermen, speciale editie-producten voor het 30-jarig jubileum van het bedrijf en een draagbaar beeldscherm voor gamers. De Zenbook Duo en Pro Duo series trokken echter de meeste aandacht. Het Pro-model heeft twee 4K-schermen: een waar je normaal gesproken een scherm ziet en een ander boven het toetsenbord. De ZenBook Duo is een goedkoper 14-inch model met Full HD-schermen.

Dell herontwerpt de Alienware m15 en m17 "vanaf de basis"

Dell kondigt stapels XPS- en Inspiron-updates aan

Dell heeft de nieuwste versies van zijn XPS 13 2-in-1-laptop onthuld. De nieuwe modellen zullen Intel Core-processors van de 10e generatie bevatten, waarvoor twee koelventilatoren nodig zijn. De 13-inch schermen worden ook geleverd met een nieuwe schermverhouding van 16 bij 10. Dell heeft eindelijk de camera op de laptop verplaatst van de neus op het toetsenbord naar de meer typische locatie boven het scherm.

Dell heeft op Computex dit jaar ook een aantal gaming-laptops onthuld, waaronder Alienwares m15- en m17-laptops, die worden geleverd met nieuwe hardware, nieuwe functies en een sterk verbeterd ontwerp. Ze worden nu aangedreven door 9e generatie Intel Core i5 tot i9 CPUs. Op de Computex 2019-setlist van Dell staan ook drie modellen van de G-serie gaming-laptops: Dell G3 15, Dell G7 15 en Dell G7 17.

HP Envy-laptops voegen houten lambrisering toe en roepen herinneringen op aan Ataris hoogtijdagen

HP had een golf van aankondigingen. Maar de opvallende kenmerken zijn een nieuwe Wood-optie voor zijn Envy-laptops, compleet met houtfineer op de polssteunen en het touchpad. We houden ook van de Elite x2 G4, waarmee je het scherm kunt loskoppelen om het als tablet te gebruiken. HP hulde zijn lichaam in leer. Eindelijk is er een nieuwe "HP VR Backpack G2" met een 8e generatie Intel Core i7 CPU en een Nvidia RTX 2080 GPU.

Ontdek hoe we innovatie in computers stimuleren voor onze datacentrische wereld om het menselijk potentieel uit te breiden bij #COMPUTEX . Sluit u aan bij Gregory Bryant, SVP & General Manager van Intels Client Computing Group en onze gastsprekers bij het bouwen van krachtige pc-platforms. https://t.co/2iLAGm7Weq - Intel @ #Computex 2019 (@intel) 28 mei 2019

Intel Project Athena uitgelegd: Ultrabook 2.0-standaarden voor moderne laptops?

Intels Honeycomb Glacier-concept is een laptop met twee schermen

Intel liet 11 nieuwe processors zien die op een schaal van 10 nanometer waren vervaardigd en het was jammer dat de 10e generatie van zijn Core-lijn van processors, met de codenaam Ice Lake, zou beginnen met een reeks laptopchips die een betere grafische verwerking en snellere wifi zullen bevatten. Fi-verbindingen. Deze chips zullen 18 procent sneller zijn dan de vorige generatie. En de topklasse wordt een Core i7-chip met vier cores en een topsnelheid van 4,1 GHz.

Intel introduceerde ook een desktopchip, de Core i9-9900KS genaamd, met acht cores die allemaal tegelijkertijd op een snelheid van 5 GHz kunnen draaien. Ten slotte deelde Intel details voor het Project Athena-platform dat het deze CES voor het eerst aankondigde.

Intel demonstreerde ook een conceptlaptop met twee schermen met de codenaam "Honeycomb Glacier". Naast een standaardscherm is er ook een paneel boven het toetsenbord - dit is bedoeld voor creatievelingen en gamers.

Nvidia onthult Studio-laptops gericht op videomakers

Nvidia was een beetje teleurstellend, omdat het zich had geconcentreerd op zijn nieuwe Nvidia RTX Studio-certificeringsprogramma dat specifieke normen stelt voor laptops die zijn ontworpen voor creatieven om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden uitgevoerd. De specificatievereisten voor deze machines bepalen dat ze een Nvidia RTX 206o of hoger (of Nvidia RTX Quadro 5000), Intel Core i7 H-serie CPU of hoger en minimaal 16 GB RAM, een 512 GB SSD en een 1080p of 4K Scherm.

Het bedrijf toonde ook een verbeterde reeks chips voor grotere, krachtigere laptops, de Quadro RTX genaamd. Het heeft het Turing-ontwerp van Nvidia. Laptops met deze nieuwe chips komen in de tweede helft van dit jaar aan. Nvidia zei ook dat sommige nieuwe laptops chips zullen bevatten met het Turing-ontwerp, onder de merknaam GeForce RTX. Ze zijn bedoeld voor videogamers en beschikken over schermen met 4K-resolutie en hoge verversingsfrequenties.

Lenovo lanceert de eerste Qualcomm Snapdragon 8cx-laptop - met 5G

Qualcomm hielp bij de aankondiging van de eerste 8cx-laptops. Het onthulde voor het eerst zijn prestatiegerichte Snapdragon 8cx-platform voor Windows-laptop in december 2018. Nu, op Computex 2019, leren we dat Lenovo deze week de eerste pc onthult op basis van 8cx. De nieuwe laptop, genaamd " Project Limitless ", is ook de eerste pc met een 5G-modem in plaats van de 4G-eenheid in eerdere op ARM gebaseerde Snapdragon-laptops.

Het voordeel van mobiel aan boord is dat het systeem altijd verbonden kan zijn, zelfs als er geen wifi is. We hebben nog niet veel informatie over het nieuwe apparaat, maar we verwachten binnenkort de volledige specificaties te horen.

Geschreven door Dan Grabham en Maggie Tillman.