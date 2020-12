Hoe weet u of uw VPN werkt?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - U weet dat uw VPN uw privacy kan beschermen. U weet dat uw VPN u kan helpen censuur en geografische blokkades te omzeilen. En u weet dat uw VPN een belangrijk onderdeel is van uw online beveiliging.

We zijn niet grappig. Sommige VPN-services werken automatisch, bijvoorbeeld wanneer u verbinding maakt met een niet-vertrouwd netwerk, maar voor andere moet u ze handmatig in- en uitschakelen. Het is gemakkelijk om ze te vergeten, vooral als ze niet in uw menubalk staan - daarom is het een goed idee om ze in uw menubalk te laten staan als die optie beschikbaar is, omdat u dan een grafische of een grafische indicatie krijgt. -klik op toegang tot uw VPN-status. De volgende schermafbeelding toont de menubalk van NordVPN op een Mac.

Maar uw VPN heeft meer te bieden dan of deze daadwerkelijk is ingeschakeld. Sommige VPN-services kunnen nog steeds gegevens lekken, en dat kunnen ze op drie verschillende manieren doen: DNS-lekken, IP-lekken en WebRTC-lekken. Laten we eens kijken wat dat betekent.

Elke keer dat u probeert toegang te krijgen tot een online site of service, moet uw computer of apparaat weten waar het zich bevindt - en om dat te doen moet het de domeinnaam omzetten in een IP-adres. Uw apparaat maakt verbinding met Domain Name Servers (DNS) om toegang te krijgen tot die informatie, en als uw VPN-service geen eigen DNS gebruikt, lekt u mogelijk locatiegegevens door de standaard DNS-servers van uw ISP te gebruiken. U kunt testen welke DNS u gebruikt door uw VPN in te schakelen en naar www.dnsleaktest.com te gaan.

Een IP-lek is wanneer uw echte IP-adres wordt onthuld wanneer u dat niet wilt. Het kan soms gebeuren vanwege incompatibiliteit tussen IPv4 en IPv6 - het uitschakelen van IPv6 op uw apparaat kan het probleem oplossen als dat het geval is - maar het wordt vaak gelekt als gevolg van een WebRTC-lek.

WebRTC is een afkorting van Web Real-Time Communication en het is een standaard die door de meeste bekende browsers wordt gebruikt voor zaken als voicechat en videoconferenties. Helaas zorgt een bug in WebRTC die al ongeveer vijf jaar bestaat, ervoor dat slechte actoren het echte IP-adres van gebruikers kunnen identificeren, niet het IP-adres dat hun VPN heeft verstrekt. In 2018 ontdekte beveiligingsonderzoeker Paolo Stagno dat 17 van de 83 VPN-systemen de IP-adressen van gebruikers lekten via deze bug.

Sommige VPNs blokkeren nu expliciet WebRTC-lekken in hun plug-ins voor Firefox of Chrome, en er zijn ook extensies van derden die WebRTC kunnen in- en uitschakelen, zoals DisableWebRTC voor Firefox.

Betaalde VPNs van namen die u kent, zijn over het algemeen beter beveiligd tegen dergelijke problemen dan gratis, en het is erg belangrijk dat elke VPN die u krijgt van een betrouwbare bron is: elke software kan malware bevatten en VPN-gebruikers zijn een verleidelijk doelwit. Dus Dodgy Daves Download Den is waarschijnlijk een slechte keuze als het gaat om het vinden van een VPN-app.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met het grotere plaatje als het om privacy gaat. Een VPN kan alleen zoveel, zoals het WebRTC-lek aantoont: als iets op uw computer persoonlijke informatie weggeeft, kan dit uw privacy in gevaar brengen. Het is verstandig om uw VPN te beschouwen als slechts een onderdeel van uw online privacy- en beveiligingssysteem en om uw webbrowser te vergrendelen en ervoor te zorgen dat u geen andere apps installeert of in de val loopt voor online oplichting, die het werk van uw VPN ongedaan kunnen maken. aan het doen.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.