Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Chord's pitch met de originele Mojo was om de krachtige audioverwerking van het bedrijf draagbaar te maken. Of dat nu is aangesloten op een desktop-pc of uw telefoon terwijl u bij het zwembad ligt, de Mojo is ontworpen om te presteren.

Dankzij een interne batterij - en de mogelijkheid om op een stroombron te werken waarbij de batterij wordt omzeild in desktopmodus - is het er om je audio-ervaring te upgraden, waar je ook bent. Nu is er een nieuwe versie - de Mojo 2.

Chord noemt de Mojo 2 een "draagbare DAC/hoofdtelefoonversterker". Maar wat betekent dat eigenlijk? DAC is een afkorting van digitaal-naar-analoogomzetter. Het neemt een digitaal signaal en zet dit om in een analoog signaal.

In de moderne wereld wordt muziek digitaal opgeslagen (zoals een cd) of verzonden (download of streaming ) en dat moet weer naar analoog worden omgezet, zodat je luidsprekers of koptelefoon het begrijpt.

Dat is de taak van de DAC. Je hebt al overal DAC's - op je laptop, tablet of telefoon bijvoorbeeld, terwijl je al die muziek afspeelt waar je naar luistert.

De Chord Mojo 2 - en soortgelijke apparaten - nemen de conversie van digitaal naar analoog over. Het is een speciaal apparaat voor een speciale taak. Het is een soort posterkind voor anti-convergentie, een taak terugnemen van een apparaat dat alles probeert te doen.

Het doel is om dat digitale signaal beter te verwerken in het analoge waarnaar u luistert. De aantrekkingskracht van de Mojo is dat hij zijn eigen batterij heeft, dus hij kan draagbaar zijn, terwijl hij ook een reeks ingangen ondersteunt. Het is compact en veelzijdig.

Het andere aantrekkelijke is dat het aangepaste audiocircuits gebruikt, in staat om bestanden tot 768 kHz 32-bits af te spelen, en DSD 256, met een zogenaamde UHD DSP, die ook een zekere mate van aanpassing mogelijk maakt, waar we later op in zullen gaan .

De bouw van de Mojo 2 is geweldig; het voelt aan als een massief metalen blok in je hand, met vier knoppen langs één rand en aansluitingen aan beide uiteinden. Het is gemaakt van aluminium van vliegtuigkwaliteit.

Beginnend met de uitgang zijn er twee 3,5 mm mini-jack-aansluitingen. Dit betekent dat je twee koptelefoons kunt aansluiten voor de ultieme ervaring met delen.

Aan de andere kant van de Mojo 2 bevinden zich verschillende aansluitingen. Ten eerste is er een Micro-USB die is ontworpen om op te laden. Dit laadt de batterij op, of voedt de Mojo 2, en dat is alles wat het doet.

Er is een tweede Micro-USB die, net als de USB Type-C, kan worden aangesloten op een bronapparaat. Dat kan bijvoorbeeld uw pc of smartphone zijn.

Er is zowel een optische ingang als een coaxiale ingang.

Je kunt meerdere bronnen tegelijk aansluiten en de Mojo 2 schakelt over op de ingang muziek afspelen. Het zal prioriteit geven op basis van de volgende volgorde als er meerdere bronnen worden afgespeeld: USB, coaxiaal en ten slotte optisch. U kunt echter maar één USB-aansluiting tegelijk hebben.

Optisch staat onderaan de lijst, omdat het beperkt is in de kwaliteit van het signaal dat het kan leveren.

De batterijduur van de Mojo 2 wordt geschat op 8 uur, wat tot nu toe nauwkeurig is gebleken in onze tests. Als de batterij bijna leeg is, wordt hij in feite gewoon uitgeschakeld en ziet u een rode indicator die aangeeft dat hij moet worden opgeladen.

De Mojo 2 zal je vertellen of je een geschikte oplader hebt aangesloten - de meeste moderne mobiele opladers zijn prima, maar het is nog steeds een beetje irritant dat je moet opladen via Micro-USB: USB Type-C zou overal handiger zijn behalve legacy verbindingsland.

Er is echter een reden waarom het nog steeds Micro-USB is - dat is zodat je de Chord Poly kunt aansluiten, de draadloze streamingmodule van het bedrijf. Daarom is het nog steeds Micro-USB en niet de handigere USB C.

De batterij laadt vrij snel op en er is enige opwarming van de Mojo 2 tijdens het opladen, zoals tijdens het afspelen.

Als u naar de Desktop-modus gaat, als u de Mojo 2 permanent aangesloten op een voedingsbron laat, omzeilt hij de batterij, zodat u hem altijd kunt gebruiken vanaf een aangesloten voedingsbron. Als u deze als desktop-DAC gebruikt die op uw pc is aangesloten, is dat een handige optie.

Nee, dat doe je niet. Chord zegt dat het de prestaties van elke bedrade hoofdtelefoon die je erop aansluit, zal verbeteren. Dat komt omdat de Mojo 2 het harde werk doet om de bron te verwerken en u de best mogelijke uitvoer te bieden.

Maar er is iets te zeggen voor een hoofdtelefoon van betere kwaliteit. Hoe beter de koptelefoon, hoe meer je kunt horen, en omdat je de Mojo 2 met een reeks koptelefoons hebt gebruikt, is het een goed idee dat een goede koptelefoon een beter resultaat geeft.

We vonden de resultaten met bijvoorbeeld Sony's MDR-Z1R koptelefoon uitstekend, maar dan is dit een prima koptelefoon. Maar het is nog steeds een geweldige ervaring met andere bedrade hoofdtelefoons, omdat je echt het meeste uit de bron haalt.

Maar omdat de Mojo 2 niet kieskeurig is over wat je aansluit, kan het op de lange termijn een stap op de ladder zijn naar muziek van hogere kwaliteit, of je nu een koptelefoon hebt waar je niet het maximale uit haalt, of als je altijd al die goedkope over-ears die je al jaren hebt, wilt upgraden.

Nee, maar ja. Een van de dingen die de Mojo 2 wil doen, is het beste halen uit wat je hem voedt. Als je het een bron van lage kwaliteit geeft ... nou, dan mis je het punt.

De afgelopen jaren is er veel gesproken over muziek met een hogere resolutie . Veel wordt aangedreven door hogere mobiele en breedbandsnelheden, samen met goedkopere opslag, wat betekent dat de zware compressie van oudere muziekformaten niet langer nodig is.

Tidal heeft het voortouw genomen voor streaming van hogere kwaliteit, met bedrijven als Qobus (waarvan de Mojo 2 je een gratis proefversie geeft), Apple Music en Amazon Music die allemaal muziekniveaus van hogere kwaliteit pushen, of gewoon toegang bieden tot hogere kwaliteit voor abonnees.

Degenen die geïnteresseerd zijn in de Mojo 2 zullen waarschijnlijk bit-perfecte muziek nastreven en dat betekent het vermijden van verwerking langs het pad en de Mojo dat aan te laten. Het betekent dat je wat aandacht moet besteden aan hoe je je apparaten aansluit en de apps die je gebruikt voor het afspelen om ervoor te zorgen dat je de Mojo 2 het juiste formaat voedt.

Apps zoals Tidal en Qobuz maken het gemakkelijker om te zien wat je eruit haalt.

Het is echter bevredigend als je weet dat je een track van hoge kwaliteit hebt om dat weerspiegeld te zien in de gekleurde verlichting van de aan / uit-knop, met een schaal die loopt van rood naar wit voor de samplefrequentie.

In het VK gebruiken we Richard Of York Gave Battle In Vain om de kleuren van de regenboog te onthouden en dit is dezelfde volgorde die de Mojo 2 gebruikt om zijn samplefrequenties weer te geven, vanaf 44,1 kHz (rood) en hoger. Andere regio's hebben waarschijnlijk vergelijkbare manieren om ROYGBIV te onthouden.

Behalve dat het draagbaar is en die digitale nummers verwerkt, zijn er een aantal toevoegingen die de Mojo 2 biedt, en deze maken gebruik van die knoppen die langs de randen lopen. Dit zijn gekleurde bollen met achtergrondverlichting - en ze zien er geweldig uit en voelen geweldig aan onder je vingertoppen.

Maar ze kunnen verwarrend zijn, want ondanks dat de Mojo 2 een menuknop heeft toegevoegd om de bediening te vergemakkelijken, is de enige visuele feedback die je krijgt via de kleur van het licht. Misschien wilt u een kopie van de gebruikershandleiding bij de hand houden totdat u de zaken onder de knie hebt.

Het wijzigen van het volume door kleuren is vrij eenvoudig (opnieuw met ROYGBIV), maar het belangrijkste zijn de equalizerfuncties. Hiermee kunt u de toon in vier banden aanpassen: lage bas, middenbas, lage hoge tonen en hoge hoge tonen. Er zijn negen negatieve en negen positieve stappen voor elk van deze vier banden.

Het idee is dat je de output kunt aanpassen aan de koptelefoon die je gebruikt (de bas bijvoorbeeld zachter zetten als je koptelefoon van nature te laag is) of je kunt de equalizer aanpassen aan je voorkeur.

Het kan heel goed zijn dat je denkt dat het album waar je naar luistert een baslift nodig heeft - en dat kun je doen.

U kunt ook de crossfeed wijzigen. Hiermee kunt u de uitvoer via vier fasen aanpassen, waarbij u de linker- en rechterkanalen mengt om ze min of meer te onderscheiden. Nogmaals, dit vergt een paar druk op de knop, maar het zal meer onderdompeling toevoegen en je wegnemen van een hardere stereoscheiding als dat is wat je wilt.

De Chord Mojo 2 biedt volop mogelijkheden voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun luisterervaring. Als je dit als een desktopapparaat kunt gebruiken, of het mee op reis kunt nemen om het overal te gebruiken, met vrijwel elk apparaat, heeft het een groot voordeel ten opzichte van sommige statische rivalen.

Ja, elke dag rondlopen met de Mojo 2 in je zak zal enige toewijding vergen, omdat je ofwel je telefoonkabel hebt aangesloten, of de Poly moet gebruiken en beide moet accommoderen - en ook vasthoudt aan een bekabelde hoofdtelefoon.

Dat werkt misschien op een treinreis van 5 uur als je zit, maar voor het woon-werkverkeer van 30 minuten zou het een speciaal soort toewijding vergen.

Een deel van het plezier van een apparaat als de Mojo 2 is om alle eenden op een rij te krijgen: ervoor zorgen dat je een kwaliteitsbron hebt, ervoor zorgen dat je bronapparaat correct wordt uitgevoerd via de koptelefoon, dit alles helpt om de ervaring meer te maken dan alleen een stekker en speel.

Ja, de Mojo 2 zal geen eenvoud brengen - als dat is wat je wilt, blijf bij Bluetooth-koptelefoons en Spotify. Maar als je meer wilt, kan de Chord Mojo 2 wel eens een groot stuk van de puzzel zijn.

Het is nu beschikbaar voor £ 449.

Geschreven door Chris Hall.