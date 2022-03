Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Yamaha heeft ervoor gekozen om zijn nieuwste echte draadloze oordopjes te lanceren op Wereldgehoordag, 3 maart, omdat ze zijn gebouwd met de True Sound-filosofie in gedachten - een manier om muziek zo schoon en helder te presenteren, zelfs bij lage volumes.

De Yamaha TW-E5B-oordopjes hebben elk een 7 mm-drivereenheid die zich op dezelfde as als de geluidsleiding bevindt, samen met de audio-uitgang. Dit zorgt voor een zuivere doorvoer van bestuurder tot oor zonder obstakels en interferentie die de prestaties zouden kunnen beïnvloeden.

Het eindresultaat, beweert Yamaha, is een audio-ervaring die muzikaliteit behoudt, ongeacht het volume, en daarbij ook het gehoor van de gebruiker beschermt: "Luisterzorg is een van onze unieke kenmerken die een levenslange True Sound-luisterervaring mogelijk maakt, zonder enig verlies van muzikale expressie op elk volumeniveau", zegt Yoshi Tsugawa, de senior general manager van de home audio-divisie van het bedrijf.

"We hebben de TW-E5B gelanceerd op Wereldgehoordag om klanten aan te moedigen na te denken over een hoogwaardige luisterervaring en hun gehoorgezondheid."

Beste koptelefoondeals voor Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony koopjes Door Cam Bunton · 29 November 2021 Het grootste winkelevenement van 2021 is de beste tijd om wat koptelefoonkortingen op te slokken.

De oordopjes zijn ook voorzien van Qualcomm's cVc-technologie (Clear Voice Capture) voor spraakoproepen en een gamemodus die latentie vermindert bij het spelen van games.

Ze zijn IPX5 water- en zweetbestendig en bieden een batterijduur tot 30 uur - 8,5 uur in de oordopjes, 21,5 uur in de oplaadcassette.

De Yamaha TW-E5B-oordopjes, verkrijgbaar in april 2022, kosten £ 129,99 in het VK en zijn verkrijgbaar in vier kleuren.

Geschreven door Rik Henderson.