(Pocket-lint) - Yamahas nieuwste over-ear hoofdtelefoons zijn direct gericht op de high-end sector van de draadloze audiomarkt , aangezien het nieuwste aanbod van het bedrijf, de Yamaha YH-L700A , premium functies naar de tafel brengt die hen in een uitstekende positie positioneren om de concurrentie aan te gaan. aanbiedingen zoals Apples AirPods Max .

Een van de belangrijkste functies die koptelefoonbedrijven tegenwoordig kunnen bieden, is een versie van directionele audio, iets wat Apple ruimtelijke audio noemt , waarbij audio echt kan klinken alsof het direct voor je wordt afgespeeld. Dit betekent dat als u uw hoofd naar rechts draait, de geluidsuitvoer verandert en ervoor zorgt dat uw rechteroor sneller overspoeld wordt met audio dan uw linkeroor - net alsof u naar een "echt" concert luistert dat plaatsvindt op een klein podium voor je.

Dit alles wordt soms ook wel 3D-audio genoemd, en Yamaha hoopt zijn concurrenten te overtreffen met hun eigen gepatenteerde methode om meeslepende driedimensionale soundscapes te creëren.

Terwijl de ruimtelijke audio van Apple uitsluitend op iOS-apparaten werkt, is Yamahas 3D Sound Field in staat om elk stereogeluid om te zetten in een meerkanaals uitvoer, wat betekent dat de hoofdtelefoon 3D-audio kan bieden op zowel iOS als Android, ongeacht of de track al is gemasterd in Dolby Atmos - een vereiste om de ruimtelijke audio van Apple te laten functioneren.

Natuurlijk is het bijna vanzelfsprekend dat de Yamaha YH-L700As ook actieve ruisonderdrukking hebben, wat Yamaha dit jaar "advanced ANC" noemt.

Wat de levensduur van de batterij betreft, zegt het bedrijf dat gebruikers ongeveer 34 uur totale luistertijd moeten verwachten op een enkele lading, bijna het dubbele van de 20 uur stroom die wordt aangeprezen op de AirPods Max .

De Yamaha YH-L700A is nu verkrijgbaar in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk voor een verkoopprijs van respectievelijk $ 499 / £ 449.

