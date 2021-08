Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Yamaha heeft een paar echte draadloze oordopjes aangekondigd die worden geleverd met gepatenteerde technologie om het luisteren bij een laag volume te verbeteren - en daarbij uw gehoor te beschermen.

De Yamaha TW-E3B in-ears zijn voorzien van Yamaha s Listening Care-technologie die het geluid over het hele frequentiebereik verbetert, zodat gebruikers nog steeds kunnen horen bij een laag volume.

"We hebben gezien dat de Wereldgezondheidsorganisatie schat dat tegen 2050 naar verwachting bijna 2,5 miljard mensen een zekere mate van gehoorverlies zullen hebben. In feite schat de Wereldgezondheidsorganisatie dat meer dan een miljard jonge volwassenen het risico lopen op permanent, vermijdbaar gehoorverlies vanwege onveilige luisterpraktijken", aldus het bedrijf in een verklaring.

Door op lagere volumes te luisteren, kan het risico worden verkleind, stelt het.

De oordopjes ondersteunen ook Bluetooth 5 met Qualcomms aptX lossless streaming-technologie, plus tot 24 uur luistertijd via de batterij in elk oor en oplaadcassette.

Ook worden stemassistenten ondersteund, terwijl elk oordopje kleiner is in vergelijking met Yamahas laatste model (de TW-E3A).

Er zijn eenvoudige bedieningselementen beschikbaar op de knoppen zelf.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 4 August 2021

De Yamaha TW-E3B echte draadloze oortelefoons zijn al in Japan en zullen vanaf september elders verkrijgbaar zijn, in zes verschillende kleuren: paars, groen, grijs, blauw, roze en zwart.

squirrel_widget_5808618

Ze hebben een adviesprijs van £ 119 in het VK, € 139 in Centraal-Europa. U kunt meer informatie vinden op een speciale Yamaha-webpagina .