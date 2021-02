Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor gamingheadsets is het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid, waarbij hoofdtelefoons van SteelSeries en Turtle Beach bijna net zo gewild zijn geworden als de next-gen consoles die ze ondersteunen. Sony heeft ook zijn eigen optie - de Pulse 3D Wireless Headset (die we binnenkort volledig zullen bespreken) - en nu komt Microsoft op heterdaad met zijn eigen, officiële Xbox Wireless Headset.

Omdat het in eigen huis is gebouwd en ontworpen, kan het net zo gemakkelijk worden gecombineerd met uw Xbox Series X / S als een controller. Het kan ook worden aangepast in de Xbox Accessoires-app op de console. En het is vormgegeven om specifiek bij de Series X te passen, met het Xbox-logo en groene accenten op de matzwarte oorschelpen.

Naast de next-gen, werkt de headset met de Xbox One- en Windows 10-pcs, en je kunt hem koppelen met een telefoon of tablet om muziek af te spelen of om xCloud-games te spelen .

Een neerklapbare microfoon is ingebouwd in de linkerkap, terwijl de audiotechnologie Dolby Atmos, DTS Headphone: X, Windows Sonic en andere ruimtelijke geluidsformaten ondersteunt.

De levensduur van de batterij zou tot 15 uur duren na één keer opladen, met snelle oplaadmogelijkheden voor vier uur gebruik na slechts 30 minuten.

De Xbox draadloze headset is beschikbaar vanaf 16 maart 2021 en kost £ 89,99 / $ 99,99 .

Geschreven door Rik Henderson.