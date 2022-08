Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Weinig ontwerpen zijn zo iconisch of direct herkenbaar als die van V-Moda op de hoofdtelefoonmarkt, de zeshoekige metalen platen aan de buitenkant zijn al meer dan tien jaar een kenmerk van het ontwerp van het bedrijf, grotendeels iconisch geworden door de Crossfade-serie.

Nu - meer dan drie jaar sinds we de laatste update zagen - is V-Moda terug met de derde generatie Crossfade Wireless.

De V-Moda Crossfade 3 Wireless neemt veel van hetzelfde ontwerp en dezelfde materialen over van zijn voorganger - de Crossfade 2 - maar heeft het paar uitgerust met meer capabele interne onderdelen, en bredere audio codec ondersteuning.

Hoewel de drivers die de audio leveren niet in grootte zijn veranderd, bieden de 50 mm drivers in de Crossfade 3 Wireless naar verluidt "nog meer punch en impact". De echte verbetering in audio zit hem echter in de draadloze codecs.

Met aptX HD aan boord, krijg je hogere resolutie draadloze audio dan mogelijk was met zijn voorganger, en met een bedrade passieve verbinding krijg je nog steeds ondersteuning voor Hi-Res Audio ook.

De grootste verbetering zit in de batterijlevensduur, die nu is verhoogd tot 30 uur afspelen (tegenover 14 uur bij de Crossfade 2 Wireless), waardoor de hoofdtelefoon een lange levensduur heeft en zich kan meten met de marktleiders.

V-Moda heeft ook eindelijk een USB-C oplaadpoort toegevoegd, waarmee afscheid wordt genomen van de oude micro USB die op de vorige modellen zat.

Wat het ontwerp betreft, dat is grotendeels hetzelfde gebleven. De flexibele metalen hoofdband zorgt voor een stevige pasvorm, terwijl de grote kussens van traagschuim comfort en een passieve afdichting tegen omgevingsgeluid bieden.

Als er één belangrijke eigenschap ontbreekt, dan is het ANC (Active Noise Cancellation). De meeste hoofdtelefoons van topmerken zijn tegenwoordig voorzien van een vorm van ANC om geluiden zoals trein- en vliegtuigmotoren te filteren. V-Moda heeft hier voor de Crossfade 3 niet voor gekozen.

De V-Moda Crossfade 3 Wireless is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 299 dollar, en wordt geleverd in de kleuren Matzwart, Gunmetal Zwart en Brons Zwart. Net als bij de vorige versies kun je de oorschelpschilden personaliseren met kleurenprint en lasergravure om ze uniek voor jou te maken.

