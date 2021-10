V-Moda onthult eerste TWS-oordopjes met Hexamove Lite en Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Premiu-audiomerk V-Moda heeft zijn eerste paar echte draadloze oortelefoons aangekondigd.

De V-Moda Hexamove-serie bestaat uit twee modellen - Lite en Pro.

Beide bieden 6 mm-drivers in elk oor, zes uur afspeeltijd, plus 18 uur extra in hun respectievelijke draagtassen. De Hexamove Pro gaat echter een tandje hoger met zeer aanpasbare add-ons, waaronder vinnen, oorhaken en gepatenteerde V-Moda Bliss in-ear fittingen in drie verschillende maten.

Hierdoor kunnen ze worden gewijzigd afhankelijk van het scenario. Voeg de oorhaken toe tijdens het hardlopen, bijvoorbeeld om ze veiliger te maken.

Zelfs de decoratieve schilden aan de buitenkant van elke Pro-knop kunnen worden verwisseld, inclusief extra sets in zilver en brons.

Het geluid van de Pro-oordopjes kan ook worden aangepast, waarbij verbinding met de V-Moda-app controle over de EQ biedt.

Zowel de Lite- als de Pro-oordopjes zijn IPX5-zweet-, water- en stofbestendig. De Lite-oordopjes zijn ook voorzien van de Bliss-oordopjes.

De V-Moda Hexamove Lite is verkrijgbaar in zwart, rood of zandwit en kost $ 129,99.

De V-Moda Hexamove Pro is verkrijgbaar in zwart of wit en kost $ 169,99.

Ze zijn verkrijgbaar via de officiële V-Moda-website en Amazon.com in de VS.