Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Under Armour zet zijn Project Rock-samenwerking met Dwayne "The Rock" Johnson voort met een nieuw paar draadloze over-ears die de WWE en filmster hebben helpen ontwerpen en afstemmen.

Gemaakt door JBL , de UA Project Rock Over-Ear Training-hoofdtelefoon is draadloos, biedt adaptieve ruisonderdrukking en gaat tot 45 uur mee met de batterij.

Elk oor bevat een driver van 40 mm met een frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz. De hoofdtelefoon wordt geleverd met versterkte bas, plus aanpasbare EQ-instellingen via een speciale JBL-app voor iOS en Android.

Ze zijn robuust - een noodzaak aangezien ze in de eerste plaats zijn ontworpen om te worden gedragen tijdens het sporten in de sportschool en andere fysieke bezigheden. En ze worden zelfs geleverd met een abonnement van 12 maanden op MapMyFitness Premium dat voor de goede orde wordt ingegooid.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 26 August 2021

De batterijduur van 45 uur is wanneer ze worden gebruikt zonder dat adaptieve ruisonderdrukking is ingeschakeld, ze gaan tot 35 uur mee met ANC. Opladen via USB C zorgt er ook voor dat een volledige lading (vanaf leeg) in slechts twee uur kan worden bereikt.

"De UA Project Rock Over-Ear-koptelefoon - ontworpen door JBL - zorgt ervoor dat dagelijkse atleten toegang hebben tot superieure geluidskwaliteit met robuuste duurzaamheid, gebouwd om lang mee te gaan tijdens de zwaarste trainingssessies", zegt Pascal Van Laer, algemeen manager hoofdtelefoons en wearables van Harman.

"Deze hoofdtelefoon is perfect afgestemd op de audiovoorkeuren van Dwayne Johnson en is gebouwd met de eigen technologie van Under Armour. Het vormt een perfecte aanvulling op onze voortdurende samenwerking met UA."

De UA Project Rock Over-Ear Training-koptelefoon is nu verkrijgbaar via de JBL-website en kost $ 299,95 en £ 279,99 .