(Pocket-lint) - Het assortiment Under Armour- trainingskleding en -koptelefoons van The Rock is uitgebreid met een paar echt draadloze oordopjes die 10 uur batterijduur beloven.

Gemaakt door JBL, de UA True Wireless Flash X Project Rock Edition is een update van een vergelijkbaar model dat vorig jaar werd uitgebracht, ze zijn zelfs voor dezelfde prijs: $ 199,95. De verlengde batterijduur is de belangrijkste verandering, terwijl het ontwerp ook een beetje is aangepast.

Ze zijn IPX7-zweet- en waterdicht, met Bluetooth 5.0 voor draadloze connectiviteit en worden geleverd met een aluminium draagtas die vier extra oplaadbeurten biedt, waardoor de totale gebruiksduur tot 50 uur wordt verlengd.

De verlengde oordopjes zorgen ervoor dat ze in je oren blijven zitten, zelfs tijdens zware trainingen. En ze passen perfect om passieve ruisonderdrukking te bieden.

Ze zijn er in slechts één kleur - zwart en zilverchroom - en zijn voorzien van het Dawyne "The Rock" Johnsons Brahma Bull-logo, gestileerd naar zijn beroemde tatoeage.

De UA True Wireless Flash X Project Rock Edition-oordopjes zijn nog niet verkrijgbaar in het VK, maar hun voorganger is dat nog steeds, dus ze kunnen op tijd naar het land komen. Het model uit 2019 kost £ 179,95, dus verwacht dat deze ook ongeveer dat bedrag zullen wegen.

Geschreven door Rik Henderson.