UE Fits zelfvormende draadloze oordopjes geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk

(Pocket-lint) - Ultimate Ears heeft aangekondigd dat zijn op maat gemaakte draadloze hoofdtelefoons, de UE Fits, nu voor het eerst beschikbaar zijn buiten de VS - namelijk in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Canada.

Hoewel custom-fit buds al een tijdje beschikbaar zijn, zijn de UE Fits de eerste hoofdtelefoons in hun soort die dit doen zonder externe of professionele betrokkenheid. In plaats daarvan gebruiken ze gepatenteerde Lightform-technologie om zich automatisch naar het oor van de drager te vormen en zo de perfecte pasvorm te creëren.

Dit gebeurt in samenwerking met de UE Fits-app, die verbinding maakt met de oordopjes en de ingebouwde LED's activeert, die een zachte paarse gloed uitstralen. De Lightform-technologie gebruikt dat licht vervolgens om de met gel gevulde oordopjes in minder dan 60 seconden aan te passen aan de contouren van elk oor.

De echt draadloze oordopjes zijn al een paar jaar verkrijgbaar in de VS, maar het bedrijf heeft aangekondigd dat ze vanaf vandaag verkrijgbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Canada.

Ze bieden acht uur ononderbroken luisteren op een enkele lading, maar meer dan 20 uur afspelen als de oplaadcase wordt meegerekend. Ze hebben bedieningselementen op elke oordop voor het beheren van het afspelen van muziek, volume en inkomende gesprekken, en deze kunnen verder worden aangepast binnen de app als je dat wilt.

Er is hier geen ruisonderdrukking, maar Ultimate Ears belooft nog steeds veel op het gebied van prestaties. Het gebruikt zijn akoestische expertise van de performance-level in-ear monitors van het bedrijf om de dynamische 10mm drivers in elke knop optimaal te laten werken. Het resultaat is een geluidssignatuur die "vol, warm en gedetailleerd is, met een diepe, strakke en krachtige bas" volgens Ultimate Ears. Een beetje zoals de Wonderboom 3, misschien?

De UE Fits zijn nu verkrijgbaar in de kleuren Eclipse (nachtblauw), Cloud (grijs) en Dawn (lila) voor £199,99/€229,99.

Geschreven door Verity Burns.